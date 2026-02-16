FAŁSZ

"Całą energię z OZE Polska za grosze sprzedaje Szwecji"? Niewiele zgadza się w tym przekazie

16 lutego 2026, 17:20
Zuzanna Karczewska
Źródło:
Konkret24
Co zrobić, by energia w Polsce była tańsza? Eksperci podkreślają, że ruch należy do rządu
Co zrobić, by energia w Polsce była tańsza? Eksperci podkreślają, że ruch należy do rząduMagda Łucyan/Fakty TVN
wideo 2/3
Co zrobić, by energia w Polsce była tańsza? Eksperci podkreślają, że ruch należy do rząduMagda Łucyan/Fakty TVN

Według krążącego w sieci przekazu "znowu nas okradają", a Polacy nie korzystają z energii odnawialnej wytworzonej w kraju, bo ta "jest za grosze sprzedawana Szwedom". A jak jest?

Utrzymujące się niskie temperatury zostały wykorzystane do szerzenia dezinformacyjnych przekazów. Niektórzy krytycy pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł (OZE) twierdzą, że produkowanie jej w Polsce w ogóle nie przynosi korzyści mieszkańcom kraju. Według nich cały prąd wytworzony w kraju ze słońca czy wiatru jest eksportowany.

"Znowu nas okradają!" - alarmuje w poście na X z 3 lutego internauta, który twierdzi, że "cała zielona energia wyprodukowana w Polsce jest za grosze sprzedawana Szwedom". Dalej pisze: "W Szwecji kilowatogodzina kosztuje 10 groszy a w Polsce 1,80 zł. Donald Tusk stwierdził, że lepiej jest oddać tanio prąd szwedom niż Polakom" (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Do swojego wpisu załączył filmik o energii wiatrowej z nałożonymi na górze i na dole zdjęciami z sali plenarnej w Sejmie. Na nagraniu widzimy mężczyznę ubranego w strój roboczy - odblaskową kurtkę, uprząż i kask. Za jego plecami widzimy morską turbinę wiatrową. Przez kilka pierwszych kadrów naprzemiennie widzimy owego mężczyznę i pokazywane są morskie wiatraki. Po chwili pojawia się kobieta - podobnie ubrana - a w tle widać jakiś statek. Po kolejnych kilku sekundach ujęć z turbinami morskimi na nagraniu ukazują się także wiatraki lądowe.

FAŁSZ
Wpis o rzekomej sprzedaży całej zielonej energii Szwedom wyświetlono niemal 35 tys. razyx.com

Przez cały czas trwania nagrania, nawet gdy na ekranie widzimy kobietę, słychać męski głos. "Nie uwierzycie, dlaczego w Polsce mamy taki drogi prąd. Rząd próbuje to zataić przed obywatelami, ale zaraz wszystkiego się dowiecie" - mówi lektor. "Ludzie przecierają oczy, gdy słyszą, że firmy takie jak Energa i Tauron we współpracy z rządem za wasze pieniądze wybudowały mnóstwo farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Pomyślcie chwilę i przypomnijcie sobie, jak obiecali wam, że dzięki tym inwestycjom będziecie mogli liczyć na niższe ceny prądu. No to się przeliczyliście" - kontynuuje.

Następnie słyszymy, że "przedstawiciele firm energetycznych z dumą ogłaszają, że cała zielona energia, którą wygenerują w Polsce, jest za grosze sprzedawana Szwedom". "Brzmi ciekawie, prawda? Dlatego, kiedy u Szwedów kilowatogodzina kosztuje w przeliczeniu 10 groszy, to Polacy muszą zamykać swoje przedsiębiorstwa" - komentuje. Dodaje, że jest to powód, dla którego "zagraniczne duże spółki nie są zainteresowane otwieraniem u nas fabryk i pieniądze ulatują w powietrze, a ceny prądu jak tak rosnąć będą coraz szybciej". "Jak myślicie, jak się nazywa polski premier, który stwierdził, że lepiej jest oddać prąd Szwedom niż Polakom?" - słyszymy na samym końcu.

Ten post wygenerował niemal 35 tysięcy wyświetleń. Zbulwersowani tymi informacjami internauci komentowali: "Wybudowali za narodowe pieniądze wiatraki to teraz za grosze sprzedają prąd Szwedom"; "@donaldtusk możesz rano spoglądać w lustro?"; "Zdrada po trzykroć zdrada!!!". Niektórzy jednak w przekaz o sprzedaży całej energii z OZE do Szwecji wątpili: "Co za bzdury"; "To są kompletne brednie"; "Gdzie można to potwierdzić?"; "Bzdura do potęgi n-tej!"; "a jakie jest źródło tych rewelacji?".

Doniesienia te rozchodziły się także na Facebooku, gdzie internauci również zamieszczali to nagranie.

Na Facebooku powielano przekaz o sprzedaży całej energii z OZE do Szwecji Facebook

I chociaż informacja o sprzedaży do Szwecji całej wyprodukowanej w Polsce "zielonej" energii wielu oburzyła, to nie ma ona wiele wspólnego z prawdą.

Co wiemy o nagraniu

Zacznijmy od rozpowszechnianego nagrania. Nietrudno zauważyć, że jest zmontowane - męski głos, który słyszymy, został nałożony. W rzeczywistości oryginalny materiał to film promocyjny Baltic Power, czyli pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej, budowanej wspólnie przez Orlen i kanadyjską Northland Power. Farma "jest zlokalizowana ok. 23 km od linii brzegowej na linii Łeby i Choczewa. Na farmie energię wytwarzać będzie 76 turbin o mocy 15 MW". Turbiny są produkowane przez duńską firmę Vestas. Filmik ten opublikowano na koncie Baltic Power na LinkedIn w październiku 2025 roku. Trwa ponad trzy minuty, a nagranie, które teraz krąży, jest trzykrotnie krótsze.

Wpis i nagranie Baltic Power z października 2025 rokuBaltic Power/LinkedIn

Źródło doniesień sprzed kilku lat

Autor posta z X pytany przez internautów o źródło informacji o sprzedaży wrzucał zrzut ekranu z artykułu prasowego pod tytułem "Polska zasila już w prąd nawet Szwecję. Z importera staliśmy się eksporterem energii".

Tekst o takim tytule faktycznie ukazał się na portalu Business Insider oraz na stronie serwisu Centrum Informacji o Rynku Energii (CIRE). Jednak nie jest on aktualny - został opublikowany w grudniu 2021 roku. I owszem, w tekstach opisano eksport energii z Polski do Szwecji, ale podano także dwa kluczowe aspekty, które pomijane są w krążącym teraz przekazie. Po pierwsze - sprzedaż energii do Szwecji dotyczyła incydentalnego wydarzenia z okresu bożonarodzeniowego w 2021 roku, co potwierdził w rozmowie telefonicznej z Konkret24 redaktor naczelny portalu CIRE Janusz Pietruszyński. Szwecja importowała wtedy prąd z Polski wskutek niedoborów energii elektrycznej podczas mroźnej zimy.

Po drugie - w tekstach wcale nie podano, że eksport dotyczył wyłącznie energii z odnawialnych źródeł. Wręcz przeciwnie - artykuły dotyczyły energii otrzymywanej z węgla brunatnego.

Dużo więcej prądu importujemy ze Szwecji

O to, jak obecnie wygląda eksport energii elektrycznej z Polski do Szwecji, zapytaliśmy Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Rzecznik prasowy PSE Maciej Wapiński nazwał opisywany przekaz "nieprawdą". W odpowiedzi na pytania Konkret24 napisał, że "o wielkości i kierunku wymiany energii między państwami decyduje cena oraz decyzje uczestników rynku". Dodał, że "co do zasady kupują oni energię w krajach, w których jest taniej, i sprzedają do tych, w których jest drożej". "Polska jest częścią wspólnego europejskiego rynku energii i przy zawieraniu kontraktów na giełdzie uczestnicy rynku nie widzą, od kogo kupują energię elektryczną" - przekazał.

"Polska ma jedno połączenie ze Szwecją - działający od ponad 25 lat podmorski kabel SwePol Link o mocy 600 MW. Szwecja jest eksporterem energii netto ze względu na strukturalnie niskie ceny energii, wynikające m.in. z miksu energetycznego oraz połączeń z innymi skandynawskimi państwami. Zdarzają się okresy, gdy to Polska eksportuje energię do Szwecji, jednak zazwyczaj to na szwedzkim rynku kształtują się niższe ceny. Pisanie zatem, że 'cała zielona energia wyprodukowana w Polsce jest za grosze sprzedawana Szwedom' jest po prostu nieprawdą" - czytamy w odpowiedzi.

Maciej Wapiński przekazał nam także dane dotyczące wielkości wymiany handlowej w 2025 roku, bez rozróżnienia na źródła tej energii. Wynika z nich, że w całym 2025 roku Polska importowała ze Szwecji 4001,1 GWh energii elektrycznej, a eksportowała do niej 687,7 GWh, czyli prawie sześć razy mniej.

Na dane PSE powołało się także w odpowiedzi dla Konkret24 Ministerstwo Energii. Grzegorz Łaguna, rzecznik prasowy resortu, skomentował, że doniesienia krążące po sieci "całkowicie mijają się z prawdą".

Autorka/Autor:

Zuzanna Karczewska

Źródło: Konkret24

SzwecjaEnergia elektrycznaenergia odnawialnaFake NewsDezinformacja
Pozostałe wiadomości

Kiedy zmieni się rząd, Komisja Europejska będzie mogła zablokować pieniądze z programu SAFE - twierdzą politycy opozycji. I przywołują historię polskiego KPO. Tylko że "warunkowość" w przypadku programu SAFE działa zupełnie inaczej. A w tym przekazie jest jeszcze więcej manipulacji.

SAFE a mechanizm warunkowości. Z czego opozycja zrobiła demona

SAFE a mechanizm warunkowości. Z czego opozycja zrobiła demona

16 lutego 2026, 18:41
Źródło:
Konkret24

Nie Dmytro, tylko Rusłan. Nie "biznes", lecz szacunek i zaszczyt. W tej historii wykorzystanie dziecka do dezinformacji i manipulacji wydaje się być szczególnie cyniczne.

Chłopiec, który "pochował prawie tuzin ojców"? Poznajcie Rusłana

Chłopiec, który "pochował prawie tuzin ojców"? Poznajcie Rusłana

15 lutego 2026, 15:12
Źródło:
Konkret24

"Brawo mądra Grecja"; "Grecy otrzeźwieli" – komentują internauci rozchodzące się w sieci doniesienia, jakoby Grecja rozpoczęła działania "przeciwko islamizacji Europy" i będzie zamykać meczety. Jak zwykle w dezinformacji wykorzystano tu pewne konkretne wydarzenie, po czym nadano mu fałszywą interpretację.

Grecja "zamyka 60 meczetów"? Co zapowiedział minister do spraw migracji

Grecja "zamyka 60 meczetów"? Co zapowiedział minister do spraw migracji

14 lutego 2026, 14:03
Źródło:
Konkret24

Po rządach Zjednoczonej Prawicy Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że skala wyprowadzania w tamtych latach wydatków poza budżet groziła "niszczeniem demokracji". Władza się zmieniła, a fundusze pozabudżetowe wciąż funkcjonują. Ba! Ich zadłużenie rośnie z roku na rok. Sprawdziliśmy, dlaczego ich nie zlikwidowano i ile miliardów złotych jest w nich ulokowanych.

Miliardy poza budżetem? "Państwowa metoda na słupa" ma się dobrze

Miliardy poza budżetem? "Państwowa metoda na słupa" ma się dobrze

13 lutego 2026, 13:06
Źródło:
TVN24+

Według szefa prezydenckiej kancelarii Zbigniewa Boguckiego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powinien zwrócić pieniądze, które otrzymał za zasiadanie w sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Sprawdziliśmy, czy i ile pieniędzy polityk Lewicy powinien oddać do sejmowej kasy.

Bogucki: czy Czarzasty zwróci pieniądze za pracę w komisji? Minister czegoś nie wie

Bogucki: czy Czarzasty zwróci pieniądze za pracę w komisji? Minister czegoś nie wie

13 lutego 2026, 17:09
Źródło:
Konkret24

Australia, Francja, Hiszpania i Japonia - doświadczenia z tych państw ze szczepionkami przeciw HPV jakoby dowodzą, że szczepienie jest niebezpieczne, a przy tym bardzo kosztowne. W Sejmie przekonuje o tym członkini stowarzyszenia wielokrotnie wprowadzającego w błąd w sprawach szczepień. Wyjaśniamy, kiedy mówi nieprawdę i jak manipuluje.

Mówiła to w Sejmie. Sześć kłamstw i manipulacji na temat szczepionek przeciw HPV

Mówiła to w Sejmie. Sześć kłamstw i manipulacji na temat szczepionek przeciw HPV

12 lutego 2026, 19:30
Źródło:
Konkret24

Przewodniczący Izby Reprezentantów USA i izraelskiego Knesetu zabiegają o wsparcie kandydatury prezydenta USA Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla. Marszałek polskiego Sejmu odmówił - a jakie decyzje podjęto w innych europejskich krajach?

Które kraje Europy poparły kandydaturę Trumpa do Nobla? Zależy, jak to rozumieć

Które kraje Europy poparły kandydaturę Trumpa do Nobla? Zależy, jak to rozumieć

12 lutego 2026, 12:25
Źródło:
Konkret24

Setki tysięcy wyświetleń w mediach społecznościowych - w tym także w polskich - generują posty informujące, jakoby księżniczka Szwecji miała nazwać Donalda Trumpa "zboczeńcem" i nawoływać do bojkotu amerykańskich produktów w Europie. Wpisy ilustrowane są zdjęciem rzekomej księżniczki. To potrójny fake news.

"Szwedzka księżniczka Frida", Donald Trump i zdjęcie olimpijki. Nic nie pasuje

"Szwedzka księżniczka Frida", Donald Trump i zdjęcie olimpijki. Nic nie pasuje

10 lutego 2026, 17:26
Źródło:
Konkret24

Dziewczynka ze zdjęcia z Barackiem Obamą została zamordowana, Leo Messi był na wyspie Jeffreya Epsteina, były prezydent Ukrainy utrzymywał relacje z tym nieżyjącym przestępcą. Internet zalała fala fejków. Skandal wykorzystywany jest przez internautów szukających zasięgów, ale także przez rosyjską dezinformację. W gąszczu fejków ginie kontekst, ofiary pedofilii i ich prawdziwe historie.

Afera Epsteina. Jak fejki zalały sieć

Afera Epsteina. Jak fejki zalały sieć

11 lutego 2026, 13:44
Źródło:
Konkret24

Krzysztof Bosak twierdzi, że to nie afera Jeffreya Epsteina ujawniła "pedofilskie praktyki na szczytach elit w USA" - według niego pokazała to już tak zwana Pizzagate. Wicemarszałek polskiego Sejmu przywołał też inną zmyśloną teorię, pisząc o "ujawnianiu pedofilskich siatek wewnątrz amerykańskich elit". Dlatego internauci mu wytykają, że publikuje fake newsy.

Bosak o "pedofilskich praktykach" elit w USA. "Panie marszałku, to znany fejk"

Bosak o "pedofilskich praktykach" elit w USA. "Panie marszałku, to znany fejk"

10 lutego 2026, 13:21
Źródło:
Konkret24

"To jest chore, co w tej UE wymyślają"; "Unia robi z naszych domów sortownię śmieci" - internauci z oburzeniem reagują na doniesienia o kolejnym unijnym nakazie. Bo według przekazu Konfederacji i jej działaczy Unia Europejska miałaby wprowadzić obowiązek posiadania aż 11 koszy na śmieci. W tej narracji jednak tylko liczba jest prawdziwa.

UE wprowadza aż 11 pojemników na odpady? Wyjaśniamy "śmieciowy absurd"

UE wprowadza aż 11 pojemników na odpady? Wyjaśniamy "śmieciowy absurd"

9 lutego 2026, 18:12
Źródło:
Konkret24

Podczas gdy Ministerstwo Zdrowia zapowiada objęcie dzieci obowiązkiem szczepienia przeciwko HPV, w mediach społecznościowych przeciwnicy tej decyzji przekonują o braku potwierdzenia bezpieczeństwa tej szczepionki. Jako "dowód" wskazują pewne pismo wysłane z resortu zdrowia. Przestrzegamy: to medyczna dezinformacja.

Szczepionka na HPV a pismo z ministerstwa. Uwaga na tę manipulację

Szczepionka na HPV a pismo z ministerstwa. Uwaga na tę manipulację

10 lutego 2026, 14:31
Źródło:
Konkret24

"Jak nastrój w beczce?" - zakpił z ministra rolnictwa europoseł Waldemar Buda, publikując wpis o transporcie wołowiny z Argentyny do Europy. Tym postem ściągnął tylko na siebie krytykę internautów, bo opublikował fotografię AI jako rzekomo prawdziwą.

Europoseł Buda pokazuje "pierwsze transporty wołowiny z Argentyny". A to fejk

Europoseł Buda pokazuje "pierwsze transporty wołowiny z Argentyny". A to fejk

9 lutego 2026, 19:56
Źródło:
Konkret24

"Skandal", "tragedia", "to zdrada" - tak internauci komentują doniesienia o rzekomym uprzywilejowaniu cudzoziemców w zatrudnianiu ich do personelu medycznego. Nad takim rozwiązaniem ma niby pracować rząd. Prawda jest inna.

Cudzoziemcy z "pierwszeństwem zatrudnienia w ochronie zdrowia"? Nad czym pracuje resort

Cudzoziemcy z "pierwszeństwem zatrudnienia w ochronie zdrowia"? Nad czym pracuje resort

9 lutego 2026, 11:27
Źródło:
Konkret24

Za możliwość spaceru wydmami i lasami i kontaktu z naturą w Holandii rzekomo trzeba zapłacić. To przekaz, który towarzyszy krążącemu w mediach społecznościowych zdjęciu. A jak jest naprawdę? Wyjaśniamy.

"Chcesz spaceru po wydmach lub lasach, masz obowiązek kupić bilet". Co tu jest nie tak

"Chcesz spaceru po wydmach lub lasach, masz obowiązek kupić bilet". Co tu jest nie tak

8 lutego 2026, 15:45
Źródło:
Konkret24

Doniesienia o rasistowskim filmie uderzającym w Baracka Obamę i jego żonę Michelle, który Donald Trump opublikował na platformie Truth Social, wywołały falę oburzenia, jak również niedowierzania. Jednak ten wpis prezydenta USA jest prawdziwy.

Trump naprawdę pokazał film z rasistowskim wizerunkiem Obamów

Trump naprawdę pokazał film z rasistowskim wizerunkiem Obamów

6 lutego 2026, 17:42
Źródło:
Konkret24

Mrozy w Polsce stały się dla przeciwników odnawialnych źródeł energii pożywką do szerzenia dezinformacji. Przekonują oni, że jeżeli Polska zrezygnuje z zasilania węglem i gazem, zaczniemy "zamarzać we własnych domach". Jako dowód rozpowszechniane są wykresy przedstawiające znikomy udział odnawialnych źródeł w obecnym miksie energetycznym. Przestrzegamy przed tą manipulacją.

Polacy "zamarzaliby teraz" gdyby nie węgiel i gaz? Uwaga na te wykresy

Polacy "zamarzaliby teraz" gdyby nie węgiel i gaz? Uwaga na te wykresy

6 lutego 2026, 15:10
Źródło:
Konkret24

W kampanii prezydenckiej Karol Nawrocki złożył kilkadziesiąt obietnic wyborczych, lecz głównym programem był Plan 21. Po pół roku prezydentury widać, że jego realizacja nie przebiega tak, jak Nawrocki zapowiadał. Ani jeden punkt nie został spełniony. Przedstawiamy, co w ramach tych 21 punktów prezydent zrobił i dlaczego ich spełnienie od początku było mało realne, biorąc pod uwagę kompetencje Prezydenta RP.

Półrocze prezydentury. Ile z Planu 21 Karol Nawrocki zrealizował

Półrocze prezydentury. Ile z Planu 21 Karol Nawrocki zrealizował

6 lutego 2026, 8:43
Źródło:
TVN24+

Do płaczu i załamania starszego nauczyciela mieli doprowadzić francuscy nastolatkowie. Sugeruje to nagranie, które krąży w sieci. Ten i podobne materiały mają grać na emocjach.

"Pan Morel zaczyna płakać", czyli "zapłata" dla francuskiego nauczyciela?

"Pan Morel zaczyna płakać", czyli "zapłata" dla francuskiego nauczyciela?

6 lutego 2026, 13:13
Źródło:
Konkret24

Politycy prawicy właśnie ogłosili, że teoria spiskowa "wielkiej podmiany" mówiąca o zastępowaniu Europejczyków imigrantami przestała być spiskowa - stała się faktem. Ten "plan europejskich elit" miała potwierdzić hiszpańska polityczka Irene Montero. Europosłanka, drwiąc z prawicy, pewnie nie sądziła, że zostanie przez polskich polityków odebrana dosłownie.

Konfederacja straszy "wielką podmianą populacji". Drwinę wzięli na serio

Konfederacja straszy "wielką podmianą populacji". Drwinę wzięli na serio

5 lutego 2026, 11:13
Źródło:
Konkret24

Setki tysięcy wyświetleń w mediach społecznościowych generuje nagranie, którego autor pokazuje, jak rzekomo po wprowadzeniu systemu KSeF "można zniszczyć firmy". Akcja z zakupem prezerwatyw i wystawieniem faktury za nie na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów jest gorąco komentowana - ale nie radzimy naśladować. Bo autor filmu manipuluje.

Chciał wyśmiać KSeF. "Prezerwatywy poproszę, fakturę na pana premiera". Czy tak można?

Chciał wyśmiać KSeF. "Prezerwatywy poproszę, fakturę na pana premiera". Czy tak można?

4 lutego 2026, 18:11
Źródło:
Konkret24

Negacjoniści wskazują, że szacunki liczby ofiar Auschwitz podawane w literaturze naukowej znacząco zmieniały się na przestrzeni lat, co ich zdaniem jest dowodem na zupełny brak miarodajnych materiałów źródłowych, czyniąc owe szacunki niewiarygodnymi.

FAŁSZ: Zmiany liczby ofiar Auschwitz wskazują na brak wiarygodnych źródeł

FAŁSZ: Zmiany liczby ofiar Auschwitz wskazują na brak wiarygodnych źródeł

26 stycznia 2026, 16:01
Źródło:
www.auschwitz.org

To między innymi dzięki Jeffreyowi Epsteinowi obecny burmistrz Nowego Jorku zrobił karierę polityczną. Tak twierdzą internauci, którzy publikują fotografię, na której obok nieżyjącego przestępcy seksualnego są jeszcze między innymi Bill Gates i Bill Clinton. To zdjęcie niewiele ma wspólnego z rzeczywistością.

"Tak działa system". Co łączy Jeffreya Epsteina i burmistrza Nowego Jorku

"Tak działa system". Co łączy Jeffreya Epsteina i burmistrza Nowego Jorku

3 lutego 2026, 20:18
Źródło:
Konkret24

Niedługo mija pół roku, odkąd Karol Nawrocki sprawuje urząd prezydenta RP. W tym krótkim okresie zawetował już 23 ustawy. Porównując go do poprzedników, niektórzy politycy podkreślali i podkreślają, że Nawrocki pobił rekord, jeśli chodzi o liczbę wet. Czy słusznie? Jak sprawdziliśmy, pewien rekord obecny prezydent rzeczywiście ma na swoim koncie.

Nawrocki zawetował "rekordową liczbę ustaw"? Policzyliśmy

Nawrocki zawetował "rekordową liczbę ustaw"? Policzyliśmy

3 lutego 2026, 15:32
Źródło:
Konkret24

Teraz Iran, wcześniej Nepal, Afganistan, Uganda... Gdy w jakimś kraju "wyłączono internet", co tak naprawdę zrobiono? Czy władze mają jakiś tajemniczy przycisk, odłączający całe państwo od sieci? Jak się okazuje, nie jest to takie proste i nie w każdym kraju możliwe do przeprowadzenia.

"Wyłączyli internet w kraju". Jak się to robi? 

"Wyłączyli internet w kraju". Jak się to robi? 

2 lutego 2026, 16:01
Źródło:
TVN24+

Prezydent Francji stwierdził, że nie boi się ani Donalda Trumpa, ani Władimira Putina, a jego kraj jest gotowy na wojnę. Liczy przy tym na pomoc państw afrykańskich, "które stanęłyby po stronie Francji w razie wojny". Nagranie, w którym rzekomo to wszystko powiedział, krąży w sieci. A co naprawdę powiedział Emmanuel Macron?

"Kraje afrykańskie staną po stronie Francji w razie wojny". Czy to powiedział Macron?

"Kraje afrykańskie staną po stronie Francji w razie wojny". Czy to powiedział Macron?

3 lutego 2026, 14:05
Źródło:
Konkret24

Facebooka zalała fala "ogłoszeń matrymonialnych" rzekomych Ukrainek. Są pokazywane jako kobiety atrakcyjne, ale roszczeniowe. I choć te osoby nie istnieją, ich "wpisy" generują krytykę polskich internautów, a także hejt. Bo o to właśnie chodzi w tej wyjątkowo oburzającej antyukraińskiej akcji.

Są piękne, nieprawdziwe i wyrządzają zło. Siatka fałszywych kont uderza w Ukrainki

Są piękne, nieprawdziwe i wyrządzają zło. Siatka fałszywych kont uderza w Ukrainki

2 lutego 2026, 12:31
Źródło:
Konkret24

Czy to będzie zgodne z konstytucją? Czy takie zmiany można wprowadzić rozporządzeniem? - to dwa z wielu pytań, które pojawiają się w związku z planowaną zmianą treści aktów małżeństwa. Minister cyfryzacji wyjaśnia powód, przedstawiciel prezydenta krytykuje, a my sprawdzamy, czy i jak takie zmiany można zgodnie z prawem wprowadzić.

"Małżonek pierwszy, małżonek drugi". Czy im tak wolno zmienić?

"Małżonek pierwszy, małżonek drugi". Czy im tak wolno zmienić?

29 stycznia 2026, 17:19
Źródło:
Konkret24

Głównym polem aktywności współczesnych negacjonistów Holokaustu są media społecznościowe - przestrzega na swojej stronie Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zainicjowało walkę z tą formą kłamstwa, uruchamiając akcję "Powstrzymaj negacjonizm". Lecz negowanie historii obozu trwa nie tylko w internecie - robią to na przykład politycy. Konkret24 przyłącza się do akcji: na tej stronie udostępniamy weryfikacje, które opublikowało muzeum. Będziemy odkłamywać kolejne fałszywe tezy negacjonistów.

Walczymy z kłamstwami o Auschwitz. Konkret24 wspiera akcję muzeum

Walczymy z kłamstwami o Auschwitz. Konkret24 wspiera akcję muzeum

26 stycznia 2026, 16:00
Źródło:
tvn24.pl