Chcą przywrócić flagę na tablice rejestracyjne. Kraje w UE tak mają?

Symbole narodowe na tablicach rejestracyjnych. Które kraje "je zachowały"
Politycy Konfederacji przekonują, że czas zmienić polskie tablice rejestracyjne. Chcą przywrócenia na nie symboli narodowych, bo "wiele krajów europejskich" tak ma. Czyżby?

20 kwietnia 2026 roku politycy Konfederacji przedstawili propozycję nowych tablic rejestracyjnych. Po lewej stronie miałyby wyglądać standardowo: niebieski pasek z gwiazdkami Unii Europejskiej i literami PL. Zmiany miałyby się pojawić po prawej stronie - tam też byłby niebieski pasek, ale wyłącznie z polskimi symbolami: orłem i biało-czerwoną flagą. Jednym z głównych argumentów Konfederacji za taką zmianą jest fakt, że są kraje, które zachowały symbole narodowe na tablicach rejestracyjnych mimo wejścia do Unii Europejskiej.

Szybko jednak zaczęła się licytacja - a w ślad za nią dyskusja w sieci - ile państw rzeczywiście tak zrobiło.

"Zaprezentowaliśmy projekt umieszczenia polskiej flagi i godła na tablicach rejestracyjnych. Podobne rozwiązanie jest w 7 krajach UE" - napisał w serwisie X główny pomysłodawca, europoseł Marcin Sypniewski (pisownia postów oryginalna). "Wiele krajów europejskich z tej możliwości korzysta. Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Czechy czy Finlandia zachowały swoje symbole narodowe lub regionalne na tablicach rejestracyjnych" - wymieniał z kolei Paweł Usiądek, wiceprezes Ruchu Narodowego.

Według jednego polityka Konfederacji siedem państw UE zachowało symbole narodowe na tablicach rejestracyjnych, według innego sześć
Wielu komentujących zwracało uwagę, że wymieniona lista krajów jest błędna. "Akurat kraje które Pan wymienił nie posiadają symboli narodowych"; "Żaden z tych krajów nie ma swojej flagi na tablicach rejestracyjnych. Nie wprowadzaj w błąd"; "Nie dosc, ze to nikogo nie obchodzi (...) to jeszcze nieprawda" - odpisywali Usiądkowi.

Jak to więc jest z symbolami narodowymi (i nie tylko) na tablicach rejestracyjnych krajów należących do UE? Sprawdziliśmy.

Flaga na tablicy rejestracyjnej? Nie ma jej nigdzie

Tablice rejestracyjne wszystkich państw Unii Europejskiej wyglądają podobnie, ponieważ na wszystkich umieszcza się tzw. euroband - niebieski pasek z unijną flagą i oznaczeniem państwa. Tylko w Danii i Finlandii właściciele pojazdów przy zamawianiu tablicy mogą poprosić o usunięcie tego elementu.

Co do propozycji Konfederacji, podkreślamy: żaden kraj unijny nie ma flagi państwowej na tablicach rejestracyjnych. Jedyne symbole używane przez niektóre państwa to herby państwowe lub regionalne. Jak jednak wynika z poniższej analizy, na umieszczenie ich na tablicach zdecydowała się mniejszość krajów UE.

Teza polityków Konfederacji, że "wiele krajów" z tej możliwości korzysta, nie jest prawdziwa.

Gabriela Sieczkowska, Jakub Zulczyk

Kraje z tablicami bez symboli

Większość państw UE - 18 na 27, w tym Polska - nie ma żadnych symboli narodowych lub regionalnych na tablicach rejestracyjnych. Nie znajdziemy ich więc na tablicach Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Grecji, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, Irlandii, Luksemburga, Łotwy, Malty, Holandii, Portugalii, Polski, Rumunii i Szwecji.

Paweł Usiądek błędnie twierdzi więc, że "Hiszpania, Czechy czy Finlandia zachowały swoje symbole narodowe". Na hiszpańskich i fińskich tablicach umieszcza się jedynie euroband i numer rejestracyjny, a na czeskich dodatkowo czerwoną nalepkę potwierdzającą ważność przeglądu technicznego.

Również na greckich tablicach rejestracyjnych umieszcza się nalepkę legalizacyjną, która zawiera część greckiego herbu, ale w rzeczywistości jest to oznaczenie greckiego ministerstwa infrastruktury, a nie symbol państwowy.

Kraje z tablicami z symbolami narodowymi

Pięć państw umieszcza symbole narodowe na tablicach rejestracyjnych. To Chorwacja, Litwa, Słowacja, Węgry i Włochy. Na tablicach między literami lub cyframi numeru rejestracyjnego jest herb państwowy.

Co ciekawe, w Słowacji i na Litwie tę zmianę wprowadzono dopiero w 2023 roku, a na Węgrzech rok wcześniej. Natomiast monochromatyczny herb Włoch na tablicach jest tak mały, że z daleka można wziąć go za kropkę rozdzielającą kolejne części numeru rejestracyjnego.

Kraje z tablicami z symbolami regionów

Ostatnie cztery państwa na tablicach rejestracyjnych umieszczają natomiast symbole regionalne. To Austria, Niemcy, Francja i Słowenia, gdzie herb symbolizuje kraj związkowy lub region, w którym zarejestrowano pojazd. W Austrii, Niemczech i Słowenii umieszcza się go między literami i cyframi numeru rejestracyjnego, natomiast we Francji na niebieskim pasku po prawej stronie tablicy.

Na poniższych przykładach tablice oznaczają kolejno: kraj związkowy Karyntia w Austrii, kraj związkowy Badenia-Wirtembergia w Niemczech, region Ile-de-France w Francji i region Lublana w Słowenii.

Cztery państwa na tablicach rejestracyjnych umieszczają symbole landów lub regionów

Bez polskiej flagi od 20 lat, ale to nie wymóg UE

Przypomnijmy, że na polskich tablicach rejestracyjnych biało-czerwoną flagę umieszczano do 2006 roku, kiedy to zmieniono ją na standardowy euroband z gwiazdkami i oznaczeniem kraju. Unia Europejska jednak nie "zmusiła" Polski do takiej zmiany.

Prawo unijne wymaga jedynie, by tablica zawierała numer rejestracyjny i oznaczenie danego kraju - na przykład "PL" dla Polski. Można umieścić je na eurobandzie lub na owalnej naklejce. Nie ma żadnych wytycznych dotyczących flag lub symboli narodowych umieszczanych na tablicach. Jak wynika z powyższej analizy, większość krajów UE nie korzysta jednak z takiej możliwości. Może to wynikać z kosztów, jakie generowałaby taka zmiana i konieczność nanoszenia dodatkowych elementów na tablice.

Michał Istel
Dziennikarz serwisu Konkret24
