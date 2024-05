Czy "proboszcz to lokalny pirat"? Gdzie stoi ten znak

"Ktoś tu szaleje nie tylko w niedzielę", "kiedy proboszcz to lokalny pirat" - komentują ironicznie internauci opublikowane w sieci zdjęcie znaku zakazu. Bo stoi on w dziwnym miejscu i dotyczy tylko jednej osoby. Nie wszyscy wierzą, że znak jest prawdziwy. A jest.

Zdjęcie przedstawia dość nieprawdopodobną sytuację: oto przy małej drodze biegnącej wzdłuż jakiegoś muru stoi znak zakazu - konkretnie: zakaz przekraczania prędkości 40 km/h. A pod nim do słupka przypięta jest tablica wyjaśniająca: "dotyczy proboszcza". Fotografia wzbudza ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych - i różne komentarze. Wpisy z nią publikowano w ostatnich dniach m.in. na forum Reddit, w portalu Demotywatory.pl, na platformach X i Facebook. Wrzucający to zdjęcie internauci komentowali np: "Przeciwstawianie się laicyzacji Polski. Wersja osiedlowa". Tylko na jednym z profili w X, gdzie tę fotografię wrzucono, post wygenerował ponad 180 tys. wyświetleń.

W komentarzach pełno jest humoru i ironii: "A wikary ile może?"; "I wiesz, że proboszcz jest w porządku"; "Widocznie proboszcza inne nie dotyczą. Czy to oznacza że ja nie będący proboszczem mogę tam spokojnie pruć 50km/h?". Niektórzy internauci sugerowali, że taki znak może być dowodem na to, iż w przeszłości proboszcz przekraczał prędkość: "Ktoś tu szaleje nie tylko w niedzielę"; "Kiedy proboszcz to lokalny pirat". Jeszcze inni pytali: "gdzie to?", "naprawdę jest taki znak?" - albo sugerowali, że zdjęcie jest nieprawdziwe lub przerobione, ponieważ "napis jest krzywo".