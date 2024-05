Romanowski tłumaczy wydatki Funduszu Sprawiedliwości: bo ustawodawca "wprowadził nowy cel". Tak, za rządów PiS

Absolutnie tak, tutaj nie było żadnego złamania prawa, jeżeli chodzi o te regulacje dotyczące Funduszu, to przypomnę może dwie czy trzy rzeczy, które w domenie publicznej są kompletnie niezrozumiałe. Pierwsza to często się mówi, że zabieraliśmy osobom pokrzywdzonym i dawaliśmy na jakieś projekty związane z nie wiadomo czym. Te projekty dotyczyły przeciwdziałania przestępczości i jej przyczynom i to był cel, który nie my sobie wymyśliliśmy, tylko ustawodawca wprowadził do ustawy jako trzeci cel. Więc nie tylko mieliśmy prawo, ale wręcz obowiązek przekazywać na to środki, tym bardziej że był to nowy cel, więc trzeba było ich przekazywać więcej.