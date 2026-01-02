Jesteś na grupie dla biegaczy? Albo o nieruchomościach? Oni też tam są

2 stycznia 2026, 12:50
Gabriela Sieczkowska
Źródło:
Konkret24, DFRLab
Zgorzelski o aktach dywersji: perfidna gra służb rosyjskich
Zgorzelski o aktach dywersji: perfidna gra służb rosyjskich TVN24
wideo 2/2
Zgorzelski o aktach dywersji: perfidna gra służb rosyjskich TVN24

To nie przypadek, że kolejne incydenty dotyczące bezpieczeństwa Polski szybko stają się paliwem do podsycania antyukraińskich nastrojów. I że treści takie pojawiają się na profilach niemających nic wspólnego z polityką. Kto sądzi, że to opinie "zwykłych Polaków" - jest w błędzie. To skoordynowane akcje sieci fałszywych kont, których mechanizm ujawnili właśnie analitycy DFRLab.

W tym roku w całej Polsce ma powstać kilkanaście wyspecjalizowanych jednostek prokuratorskich, które będą ścigać przestępstwa na tle narodowościowym i religijnym oraz propagowanie totalitaryzmów - wynika z informacji OKO.press. Chodzi m.in. o hejt wobec Ukraińców. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział portalowi, że stosowne rozporządzenie jest przygotowywane oraz że działalność prokuratorów będzie dotyczyła hejtu "bez znaczenia czy ofiarami są Ukraińcy, Żydzi, Romowie, czy polski obywatel, który ma inne poglądy".

Jeżeli jednak ktoś uważnie śledzi zmianę nastawienia Polaków do Ukrainy i wojny za naszą wschodnią granicą, zdaje sobie sprawę z tego, że nastroje antyukraińskie nie nasilają się samoistnie. Nie jest tak, że gdy tylko stanie się coś, co zagraża naszemu bezpieczeństwu, Polacy od razu - sami z siebie - winią za to Ukraińców. Owszem, obserwujemy takie zachowania, lecz często nie są one oddolne, lecz sztucznie i celowo podkręcane. To tylko wygląda na zwykłą reakcję polskich obywateli - ale to pozory spontaniczności.

W listopadzie 2025 roku opisywaliśmy w Konkret24, jak po akcie dywersji na polską kolej na trasie Warszawa-Lublin wręcz "z automatu" pojawiały się w sieci oskarżenia wobec Ukrainy i Ukraińców. Przez polski internet przetaczały się przekazy o "ukraińskim sabotażu" i "ukraińskiej niewdzięczności". (Podobnie zresztą było tuż po wtargnięciu rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną we wrześniu). Gdy 18 listopada premier Donald Tusk przekazał, że za aktami dywersji stoi dwóch obywateli Ukrainy, którzy od dłuższego czasu współpracowali z rosyjskimi służbami - podkreślił, że to kolejny przykład zlecenia takiej akcji właśnie Ukraińcom, bo jednym z celów działań Rosjan jest wzbudzanie nastrojów antyukraińskich.

Również doktor Michał Marek, założyciel Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, nie miał wątpliwości: - Werbowanie Ukraińców przez służby rosyjskie do wykonywania aktów sabotażu czy innych działań szkodliwych dla państwa polskiego wydaje się rzeczą wyjątkowo korzystną z perspektywy Moskwy. Po pierwsze, odwraca uwagę od Moskwy. Po drugie, służy stymulowaniu nastrojów antyukraińskich - mówił w rozmowie z Konkret24.

CZYTAJ W KONKRET24: Dlaczego to akurat oni? Jak wygląda rosyjski mechanizm obrzydzania Ukraińców

Owo stymulowanie nastrojów i antagonizowanie Polaków z Ukraińcami jest dla rosyjskich ośrodków propagandy niezwykle ważne. Na tyle, że Kreml pracuje nad jego stałym wzmacnianiem i koordynowaniem. Schemat takiego działania zbadali analitycy DFR Lab, czyli Digital Forensic Research Lab działającego przy think tanku Atlantic Council w Waszyngtonie. Opisali go w raporcie opublikowanym w grudniu 2025 roku.

400 tysięcy przeanalizowanych treści: katalizatorem weto prezydenta i incydent z dronami

Z dochodzenia DFRLab wynika, że antyukraińskie narracje w polskiej sieci nie rozchodzą się ani spontanicznie ani przypadkowo. To efekt przemyślanych, zaplanowanych i skoordynowanych działań polegających na podsuwaniu odbiorcom podobnych przekazów z wielu stron. Ta aktywność siewców dezinformacji i hejtu bywa jednak niemal niewidoczna dla przeciętnego internauty.

Raport DFRLab opublikowano w grudniu 2025 rokudfrlab.org

Analitycy DFRLab przeanalizowali ponad 400 tys. postów, komentarzy i transkrypcji filmów opublikowanych na Facebooku, w YouTube i na TikToku na przełomie sierpnia i września 2025 roku. Okazuje się, że głównym katalizatorem nasilających się wtedy w Polsce antyukraińskich narracji były dwa wydarzenia: weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy o pomocy Ukraińcom oraz wtargnięciem rosyjskich dronów do polskiej przestrzeni powietrznej. Analizując przekazy, badacze używali 18 kluczowych fraz i hashtagów związanych z wetem prezydenta i incydentem z dronami.

"Prawdopodobnie skoordynowane sieci, często składające się z niewielkiej liczby kont, wykorzystywały manipulację w mediach społecznościowych do utrwalania antyukraińskich poglądów i podważania sojuszu polsko-ukraińskiego" - oceniają. Piszą, że "koordynowane sieci manipulowały platformami społecznościowymi, aby wzmocnić tę wrogość, dążąc do osłabienia poparcia społecznego dla Ukrainy i destabilizacji stosunków polsko-ukraińskich".

Od konkretnych wydarzeń do antyukraińskich narracji krótka droga

25 sierpnia 2025 roku prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Argumentował, że wypłacanie 800 plus Ukraińcom należy powiązać z ich aktywnością zawodową. Sprawa sama w sobie wywoływała spore napięcia na linii prezydent-rząd-Ukraina. Natomiast w mediach społecznościowych uruchomiła falę wrogości pod adresem Ukraińców. Tuż po wecie DFRLab zidentyfikował ponad 2,8 tys. komentarzy na Facebooku, YouTube i TikToku, w których internauci nazywali Ukraińców przebywających w Polsce "leniwymi", "pasożytami" czy "darmozjadami".

Badacze ustalili, że antyukraińskie narracje na temat weta szeroko rozpowszechniała sieć złożona z ponad 20 kont, stron i grup na Facebooku. Powiązana jest z marginalną ezotetyczną sektą "Jasna Strona Mocy". Promowała przekazy sugerujące np., że gdy Polacy pracują i płacą podatki, to mieszkające obok nich "rodziny z Ukrainy otrzymują zasiłki i mieszkania". W popularnym wtedy nagraniu przebywających w Polsce Ukraińców nazwano "pasożytami". Sugerowano, że prezydenckie weto doprowadzi do przymusowej deportacji miliona Ukraińców z Polski, dzięki czemu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostanie "świeże mięso" na wojnę z Rosją.

Antyukraińską narrację o wecie prezydenta aktywnie promowała na przykład ta facebookowa siatkafacebook.com

Podobny wysyp antyukraińskich treści wywołało wtargnięcie rosyjskich dronów nad Polskę w nocy z 9 na 10 września 2025 roku. Kilka godzin po jego wykryciu część internautów zaczęła oskarżać o atak stronę ukraińską. DFRLab wykrył niewielką, ale skoordynowaną sieć nieautentycznych kont na Facebooku, które rozpowszechniały narrację o rzekomej ukraińskiej operacji pod fałszywą flagą. Sugerowano, że Ukraina w ten sposób chce wciągnąć nasz kraj w konflikt z Rosją. Do siatki należą trzy konta o tej samej nazwie nawiązującej do biblijnej Sodomy i Gomory. Razem mają blisko 40 tys. obserwujących. Publikowano na nich niemal identyczne treści w krótkich odstępach czasu, co według badaczy wskazuje na ręczną koordynację działań.

Siatka facebookowych kont publikowała niemal identyczne wpisy, w których oskarżano Ukrainę o wciąganie Polski w konflikt z Rosjąfacebook.com

Narrację o takim samym wydźwięku promowały także trzy powiązane ze sobą nacjonalistyczne strony na Facebooku. Mają nazwy: Polska i Ukraina; Polski Ruch Patriotyczny; Nie dla banderyzmu. Razem mają niemal 88 tys. obserwujących. Analitycy DFRLab zauważyli, że strony często wzajemnie udostępniają swoje antyukraińskie posty. Spora część z tych wpisów przedstawia zrzuty ekranu tekstów ze strony Kresy.pl, znanej z publikowania antyukraińskich treści oraz takich wprowadzających w błąd.

TikTok: siatka anglojęzycznych kont promowała tezy "niezależnego dziennikarza"

Fałszywy przekaz o tym, że Ukraina rzekomo zaatakowała Polskę, szybko trafił też na anglojęzycznego TikToka. DFRLab ustalił, że conajmniej 12 anglojęzycznych kont wspólnie promowało tę tezę.

Pierwsze nagranie 12 września opublikował Ethan Levins, Amerykanin przedstawiający się jako niezależny dziennikarz. "Okazuje się, że to Ukraina zaatakowała Polskę, a drony nie pochodziły z Rosji" - mówi do kamery. Jak dodaje: "Ukraina została przyłapana na gorącym uczynku", bo rzekomo wykorzystała stare rosyjskie drony, by użyć je przeciwko Polsce. I pokazywał zdjęcia mające to udowaniać. Tylko że nie ma racji - brak dowodów na to, że drony, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, wystrzelono z Ukrainy. Eksperci, z którymi rozmawiała redakcja Konkret24, tłumaczyli, że takie drony są robione "po taniości", a klejenie ich taśmą jest wręcz standardem. Takie połatane rosyjskie drony spadały nie tylko na Ukrainę ale i na Litwę.

Nagranie w języku angielskim na TikToku o rzekomym ataku Ukrainy na Polskę wyświetlono ponad 400 tys. razytiktok.com

Levins ciągnie opowieść, ponownie manipulując: "Pamiętacie nagranie z wysadzonym domem w Polsce, które krążyło w ukraińskich kanałach telewizyjnych? Cóż, Polacy mieszkający w okolicy wskazują, że pochodzi ono z burzy, która miała miejsce kilka miesięcy temu". To też nieprawda. Dom w miejscowości Wyryki został zniszczony w nocy z 9 na 10 września, co reporterce programu "Uwaga!" TVN potwierdziła zamieszkała w nim rodzina.

To wideo na TikToku wyświetlono już ponad 400 tys. razy. Badacze zauważyli, że na innych 11 kontach pojawiły się nieco zmienione wersje nagrania Levinsa lub też nowe, ale stworzone na podstawie jego materiału (np. wykorzystujące tylko jego głos albo jego słowa czytane przez lektora AI). Celem było wzmocnienie tej narracji. Wszystkie nagrania łączy ten sam szczegół: podpis "Ukraina zaatakowała Polskę!". Co więcej, większość z tych kont już wcześniej pomagała w ten sposób wzmacniać przekazy Levinsa.

Strona na Facebooku: sztuczna inteligencja, ale prawdziwa polityka

Analitycy DFRLab zwracają uwagę na rosnące wykorzystanie sztucznej inteligencji w działaniach dezinformacyjnych. Przykładem wykorzystania AI do forsowania antyukraińskich przekazów jest facebookowa strona Sztuczna Polityka. "Inteligencja jest sztuczna, wiadomości są prawdziwe. Tutaj - o tym, co dzieje się w Polsce i nie tylko" - czytamy w jej opisie. Równolegle na Instagramie działa konto o tej samej nazwie.

Facebookową stronę obserwuje 10 tys. użytkowników. Od maja 2025 roku regularnie pojawiają się tam antyukraińskie nagrania oparte niemal w całości na AI - od obrazu po głos polskiego lektora. Przedstawiają Ukraińców, a w szczególności prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, w skrajnie negatywnym świetle: jako roszczeniowych i chciwych, "wrogów wewnętrznych" Polski, którzy "przejmują całe osiedla" we Wrocławiu. AI wykorzystuje się też do karykaturalnego pokazania Ukraińców oraz ich prezydenta - np. jako wampirów z ostrymi kłami.

Oczerniające Ukrainę i prezydenta Zełenskiego nagrania AI generują nawet setki tysięcy wyświetleńfacebook.com

Nagrania na stronie Sztuczna Polityka mają dziesiątki a czasem nawet setki tysięcy wyświetleń. Zdaniem badaczy wzorce zaangażowania wydają się podejrzane: chodzi o nagłe skoki udostępnień postów na przestrzeni kilku miesięcy. To wskazuje na możliwą nieautentyczną aktywność.

Interesują cię nieruchomości we Wrocławiu? Albo rozwój osobisty? Oni też tam są

Siewcy antyukraińskich przekazów, by dotrzeć do szerszego grona odbiorców, korzystają z przestrzeni, w których najmniej byśmy się ich spodziewali. Są to lifestyle'owe grupy czy z pozoru apolityczne strony na Facebooku. Dzięki temu polityczne w zamyśle przekazy przenikają w codzienne przestrzenie internetu niemal niezauważenie.

Taką strategię przyjęła wspomniana już siatka kont i strona Jasna Strona Mocy. Jeden z jej filmów o prezydenckim wecie dla ustawy o pomocy Ukraińcom udostępniono ponad 770 razy, w tym na facebookowych grupach niezwiązanych z polityką. I tak np. przekaz trafił do członków grup: Wrocław - nieruchomości, wynajem, kupno, sprzedaż; Polacy biegają na całym świecie; Rozwój osobisty ogłoszenia.

Antyukraińska narracja rozsiewana na grupach o bieganiu, rozwoju osobistym czy nieruchomościach

Pod płaszczykiem zwyczajnych stron na różne - niepolityczne - tematy działa też odkryta przez DFRLab siatka siedmiu stron na Facebooku. W jej skład wchodzi m.in. strona clickbajtowego portalu udostepnij.pl oraz wspierające ją profile o neutralnie brzmiących nazwach: Bijemy rekord polubień dla Jana Pawła II; Moje myśli; 1000 pomysłów i myśli; Przytul mnie, jak nigdy nikogo nie przytuliłeś. W sumie mają 700 tys. obserwujących.

Pod koniec sierpnia 2025 roku siatka ta prowadziła skoordynowane działania mające wzmocnić antyukraiński przekaz: "Polska bez litości dla łamiących prawo! Ukrainiec deportowany za chuligańskie wybryki". Tak brzmiał post, który 23 sierpnia najpierw pojawił się na facebookowej stronie udostepnij.pl. W komentarzu umieszczono link do artykułu, gdzie w sposób przejaskrawiony relacjonowano historię deportacji pijanego i agresywnego Ukraińca, który już wcześniej wchodził z konflikt z prawem. 

Kilka godzin później identyczne wpisy i to w tym samym czasie (co do minuty) pojawiły się na pozostałych sześciu stronach z tej siatki. To wskazuje, że publikacje były prawdopodobnie zautomatyzowane - ocenił DFRLab.

Skoordynowana akcja promowania jednej z antyukraińskich narracji na Facebooku DFRLab

"Działania stron na Facebooku promujących domenę udostepnij.pl są przykładem skoordynowanej amplifikacji. Wykorzystują one zsynchronizowane posty na wielu stronach o mylących nazwach, co wskazuje na zautomatyzowane wzorce publikacji i nieautentyczne zachowania" - podsumowali analitycy DFRLab.

Jak więc wynika z tego raportu, warto uważać - czyli nie wierzyć w prawdziwość każdej rzekomo spontanicznej antyukraińskiej narracji, która nagle zaczyna krążyć w polskich mediach społecznościowych. Bo raczej nie jest tak, że po stosownym wydarzeniu (zaistniałym fakcie) część Polaków nagle budzi się, wypisując w sieci spontanicznie komentarze uderzające w Ukraińców. To aktywizują się ludzie Kremla i zaczynają działać. Bynajmniej nie spontanicznie.

Autorka/Autor:

Gabriela Sieczkowska

Źródło: Konkret24, DFRLab

Źródło zdjęcia głównego: Konkret 24

PolskaUkrainaKarol NawrockiWołodymyr ZełenskiAtaki dronówManipulacjaFake NewsDezinformacja
Pozostałe wiadomości

Poseł PiS Michał Wójcik ostrzega, że rząd "prowadzi kraj na ścianę". Przekonuje, że "nikt nie chce kupować polskiego długu" mimo tego, że polskie obligacje są oprocentowane wyżej niż obligacje innych państw UE. A jak jest naprawdę?

Wójcik: nikt nie chce kupować polskich obligacji. "Bzdura"

Wójcik: nikt nie chce kupować polskich obligacji. "Bzdura"

2 stycznia 2026, 9:31
Źródło:
Konkret24

Doszło do tego, że odczłowieczamy wyimaginowanego wroga. Że reagujemy stadnie na mentalne kotwice, które zostały sprytnie aktywowane w debacie publicznej. I że tezy dotychczas wątpliwe zaczęliśmy uznawać za prawdę, bo legitymizują je politycy. To, co się wydarzyło w dezinformacji w 2025 roku, pokazuje, że wystarczy zmodyfikować metody i przesunąć granice, by polityka strachu zbierała swoje żniwo.

Osiem trendów dezinformacji w 2025 roku. Jak pękały kolejne granice

Osiem trendów dezinformacji w 2025 roku. Jak pękały kolejne granice

30 grudnia 2025, 17:04
Źródło:
TVN24+

Po zakończeniu wojny z Rosją Polska i Ukraina mogłyby się połączyć - informacja o petycji z takim postulatem wywołuje falę oburzenia w sieci, podsycając antyukraińskie nastroje. Bo taki właśnie jest cel tego manipulacyjnego przekazu.

"Petycja o połączeniu Polski i Ukrainy". Tak się sieje zamęt

"Petycja o połączeniu Polski i Ukrainy". Tak się sieje zamęt

31 grudnia 2025, 12:18
Źródło:
Konkret24

Politycy piszą o "sięganiu do kieszeni Polaków", internauci o planowanym wzroście VAT z 5 do 23 procent. Krążące w sieci komentarze o decyzji co do "gigantycznej podwyżki" podatku w handlu i gastronomii generują kolejne spekulacje. Sprawdziliśmy, o co chodzi.

"Gigantyczna podwyżka podatku VAT"? O jaką decyzję chodzi

"Gigantyczna podwyżka podatku VAT"? O jaką decyzję chodzi

30 grudnia 2025, 9:47
Źródło:
Konkret24

Młode, atrakcyjne Polki zachwalają w sieci korzyści z wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Od początku wygląda to podejrzanie, ale generuje setki tysięcy wyświetleń. To "wejście na nowy poziom" z antyunijnym przekazem.

"Prawilne Polki", eurokołchoz i polexit. Antyunijna propaganda napędzana przez AI

"Prawilne Polki", eurokołchoz i polexit. Antyunijna propaganda napędzana przez AI

29 grudnia 2025, 15:13
Źródło:
Konkret24

Za wybuch drugiej wojny światowej odpowiedzialna jest właściwie Polska, a głównymi ofiarami tej wojny były Niemcy - takie tezy rozchodzą się w anglojęzycznych mediach społecznościowych. Tym razem nie wygląda to na zaplanowaną dezinformację historyczną. Popularność twierdzeń o "sztucznej Polsce" nie jest też ani przypadkowym zjawiskiem, ani wyłącznie efektem algorytmów. Kto za tym stoi?

Dla nich "Polska nie jest prawdziwym krajem". Takich jak oni przybywa

Dla nich "Polska nie jest prawdziwym krajem". Takich jak oni przybywa

28 grudnia 2025, 12:55
Źródło:
TVN24+

Poruszająca historia 91-letniej Amerykanki, którą postawiono przed sądem w szpitalnej koszuli i skutą kajdankami, obiegła media społecznościowe jako dowód okrucieństwa systemu. Gdy jednak się jej przyjrzeć bliżej, narracja przestaje się kleić.

91-letnia Helen "aresztowana za kradzież leków". Coś tu się nie klei

91-letnia Helen "aresztowana za kradzież leków". Coś tu się nie klei

27 grudnia 2025, 14:12
Źródło:
Konkret24

Minister energii od miesięcy obiecuje, że koniec mrożenia cen prądu nie oznacza gwałtownej podwyżki rachunków. Ale opozycja straszy, że drożej będzie nawet o 10 procent. Politycy się sprzeczają - my z ekspertami liczymy, jak odmrożenie cen energii może wpłynąć na wysokość naszych rachunków. Kluczowe są ich składowe.

Koniec mrożenia cen prądu. "Zapłacimy więcej?" Policzyliśmy

Koniec mrożenia cen prądu. "Zapłacimy więcej?" Policzyliśmy

26 grudnia 2025, 14:20
Źródło:
Konkret24

Przystawia zapaloną świecę do jednej z tych na choince - i wszystkie kolejne zapalają się potem niemal jednocześnie. Taką scenę widzimy na popularnym nagraniu krążącym w sieci. Żadna z gałęzi nie zajmuje się ogniem, więc wielu internautów zastanawia się, czy to prawda. Skąd ten film?

"Choinka się nie zapali? Jak to?" Tym razem to nie cuda

"Choinka się nie zapali? Jak to?" Tym razem to nie cuda

23 grudnia 2025, 12:37
Źródło:
Konkret24

Tam "możecie wszędzie mówić po polsku", "czujecie się lepiej niż w domu", bo to "jest naprawdę piękne miasto". Tak przekonują polscy vlogerzy, którzy pojechali do Moskwy, zachwycili się nią i wrzucają do sieci film za filmem. Relacje publikują też z innych rosyjskich miast. W ten sposób dołączyli do długiej listy osób, które dały się oczarować bombonierką Kremla. Są na niej znakomite nazwiska.

"Normalne, fajne państwo". Witajcie na mistrzostwach świata w mydleniu oczu

"Normalne, fajne państwo". Witajcie na mistrzostwach świata w mydleniu oczu

22 grudnia 2025, 16:18
Źródło:
TVN24+

170 milionów złotych miał według internautów wydać polski Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie HIV w Ukrainie. Przekaz niesie się w sieci szeroko, lecz chodzi o zupełnie inne pieniądze. Mamy wyjaśnienie NFZ.

"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia

"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia

22 grudnia 2025, 14:05
Źródło:
Konkret24

"Zatrważające", "jedzenie cię zatruwa" - zaniepokojeni internauci komentują doniesienia o rzekomej szkodliwości papieru do pieczenia. Ekspertka uspokaja i wyjaśnia, czy i kiedy takie zagrożenie występuje.

"Papier do pieczenia może być toksyczny"? Ile w tym prawdy

"Papier do pieczenia może być toksyczny"? Ile w tym prawdy

21 grudnia 2025, 14:08
Źródło:
Konkret24

Unijni sędziowie stawiają się ponad polskim systemem konstytucyjnym, Trybunał Sprawiedliwości "zakazał Polsce powoływania się na swoją konstytucję" - tak politycy PiS przedstawiają wyrok TSUE dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. Grzmią, że to próba odebrania Polsce suwerenności. Konstytucjonaliści tłumaczą: to nieprawda.

Politycy PiS: TSUE "zakazał powoływać się na konstytucję". Nieprawda

Politycy PiS: TSUE "zakazał powoływać się na konstytucję". Nieprawda

19 grudnia 2025, 17:44
Źródło:
Konkret24

Do budynku urzędu wchodzi mężczyzna, a wraz z nim krowa, lama i kozy. Film pokazujący taką scenę krąży w sieci z wyjaśnieniem, że to rolnik, który z powodu umowy Unii Europejskiej z Mercosur nie daje już rady płacić podatków. Po pierwsze, ta umowa jeszcze nie obowiązuje. Po drugie..., rzeczywiście, coś takiego się wydarzyło, ale nie teraz.

"Przyszedł do urzędu skarbowego zapłacić podatki zwierzętami". Co to za historia

"Przyszedł do urzędu skarbowego zapłacić podatki zwierzętami". Co to za historia

19 grudnia 2025, 9:30
Źródło:
Konkret24

Setki tysięcy wyświetleń generują w polskiej sieci nagrania pokazujące protesty rolników we Francji - te prawdziwe i te fałszywe. Tak szerokie zastosowanie sztucznej inteligencji do tworzenia fake newsów na bazie prawdziwego wydarzenia spowodowało, że internauci już sami nie wiedzą, co jest prawdą, a co fałszem. I nawet w dobrej wierze dezinformują - też z pomocą AI.

"Tego w mediach nie zobaczycie". Rzeczywiście, coś tu śmierdzi

"Tego w mediach nie zobaczycie". Rzeczywiście, coś tu śmierdzi

18 grudnia 2025, 9:45
Źródło:
Konkret24

"Chrześcijańskie szczucie na bliźniego" - komentują jedni. A inni wierzą i podają tę informację dalej. Chodzi o nagranie polityka Konfederacji Korony Polskiej, w którym insynuuje on, że w jednej z gdyńskich szkół zabroniono klasowej wigilii ze względu na uczniów z Ukrainy. Sam nic nie wie, nie sprawdził - ale mówi.

"Wigilii w szkole nie organizować". Świąteczna "szczuj-narracja" polityka prawicy

"Wigilii w szkole nie organizować". Świąteczna "szczuj-narracja" polityka prawicy

18 grudnia 2025, 12:10
Źródło:
Konkret24

"Niemądra decyzja", minister "przekroczył swoje uprawienia", "samodzielnie nie może przekazać takiej kwoty" - grzmią politycy opozycji, krytykując decyzję ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o przeznaczeniu 100 milionów dolarów na zakup amerykańskiego sprzętu dla Ukrainy. I dywagują, z jakich funduszy pójdzie ta pomoc. MSZ odpowiedział nam na to pytanie.

Sikorski: "dam 100 milionów dolarów Ukrainie". Z czego? Mamy odpowiedź MSZ

Sikorski: "dam 100 milionów dolarów Ukrainie". Z czego? Mamy odpowiedź MSZ

18 grudnia 2025, 15:23
Źródło:
Konkret24

"To już jawna okupacja" - piszą internauci, oburzeni rzekomym planem pilnowania polskich granic przez niemieckie wojsko. O tym "skandalu" poinformował Robert Bąkiewicz. Lecz to żaden skandal, tylko zwykły fake news.

Bąkiewicz: "niemieckie wojsko ma pilnować polskich granic". Nie, nie po to przyjadą

Bąkiewicz: "niemieckie wojsko ma pilnować polskich granic". Nie, nie po to przyjadą

17 grudnia 2025, 13:22
Źródło:
Konkret24

Roztrzęsiony rolnik żali się do kamery: "Nie mamy już nic. Traktują nas jak śmieci". A potem oglądamy, jak policja rekwiruje jakieś bydło. Ta przejmująca scena ma przedstawiać trwające we Francji protesty rolników. Wydaje się rzeczywista - lecz nie jest.

"Policja konfiskuje bydło rolnikowi". Ale nie temu i nie te krowy

"Policja konfiskuje bydło rolnikowi". Ale nie temu i nie te krowy

17 grudnia 2025, 9:39
Źródło:
Konkret24

"Jest dość stary, ale nie zdawałam sobie sprawy, że był obecny przy narodzinach Jezusa" - tak internauci kpią z okładki książki o narodzinach Jezusa, na której znalazł się Donald Trump. Prezydent USA ma też być rzekomo lektorem tej historii. Wielu komentujących wątpi jednak, czy taka publikacja istnieje: "Serio? To jest naprawdę?".

"Narodziny Jezusa" według Trumpa? Skąd prezydent w stajence

"Narodziny Jezusa" według Trumpa? Skąd prezydent w stajence

16 grudnia 2025, 16:52
Źródło:
Konkret24

"Całe narody nie wyginęły", mimo że wcale nie muszą się szczepić - przekonują ci, którzy walczą z obowiązkowymi szczepieniami w Polsce. Także polscy politycy. Rzeczywiście, inne europejskie narody jakoś nie wyginęły, choć większość szczepień u nich jest dobrowolna. Paradoks - czy jednak jest coś, o czym antyszczepionkowcy wam nie mówią?

"Szczepienia dobrowolne". Brzmi dobrze, gdy chcą tobą manipulować

"Szczepienia dobrowolne". Brzmi dobrze, gdy chcą tobą manipulować

16 grudnia 2025, 16:12
Źródło:
TVN24+

Izraelski paszport Wołodymyra Zełenskiego mieli znaleźć funkcjonariusze ukraińskiej agencji antykorupcyjnej - taki przekaz rozpowszechniany jest w ostatnich dniach w polskiej sieci. To zbudowana na fałszywkach narracja, której celem jest zdyskredytowanie prezydenta Ukrainy.

Zełenski i "odkryta kolekcja paszportów". O co im tym razem chodzi

Zełenski i "odkryta kolekcja paszportów". O co im tym razem chodzi

15 grudnia 2025, 17:13
Źródło:
Konrket24

Ta historia wydaje się nieprawdopodobna. Ale dla tych, do których ją wymyślono, może być przekonująca - bo potwierdzi ich przekonania. Połączenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Billa Cosby'ego i Jeffreya Epsteina nie jest przypadkowe w tej kolejnej odsłonie rosyjskiej dezinformacji.

Bill Cosby, Zełenski i rezydencja w Nowym Jorku. Jak oni to połączyli

Bill Cosby, Zełenski i rezydencja w Nowym Jorku. Jak oni to połączyli

14 grudnia 2025, 15:16
Źródło:
Konkret24

Dyskusja o ubogiej dekoracji choinki w Londynie rozgrzewa internet - nie pierwszy raz. Teraz powodem stało się nagranie na polskim profilu. Dominuje teza, że taki wygląd choinki jest efektem napływu muzułmanów do miasta czy nawet pochodzenia burmistrza Londynu. Internauci nie znają bądź celowo nie wspominają o niemal 80-letniej tradycji.

"Upadek Londynu"? Polityka z choinką w tle

"Upadek Londynu"? Polityka z choinką w tle

13 grudnia 2025, 16:24
Źródło:
Konkret24

Ponad setka osób z postawionymi zarzutami, lecz aktów oskarżenia nieco ponad 30, a wyroków skazujących tylko kilka - po dwóch latach rządu Donalda Tuska najgłośniejsze afery Zjednoczonej Prawicy wciąż nie zostały rozliczone. Choć prace wymiaru sprawiedliwości przyspieszyły, byli rządzący skutecznie sypią piasek w tryby, a Polacy niecierpliwią się coraz bardziej. Oto jak wygląda stan rozliczeń.

Półmetek rządu Tuska. Jak idą rozliczenia afer Zjednoczonej Prawicy?

Półmetek rządu Tuska. Jak idą rozliczenia afer Zjednoczonej Prawicy?

12 grudnia 2025, 9:32
Źródło:
TVN24+

W kampanii wyborczej Donald Tusk zapowiadał - w razie wygranej - odchudzenie rządu. Nie udało się. Z kolei tegoroczna rekonstrukcja jego gabinetu miała być wręcz "systemową zmianą". Na półmetku kadencji sprawdzamy, co zostało z tych obietnic.

Rząd Tuska miał być mniejszy i tańszy. No to policzyliśmy

Rząd Tuska miał być mniejszy i tańszy. No to policzyliśmy

12 grudnia 2025, 9:31
Źródło:
TVN24+

Nagranie parowej lokomotywy w Kijowie krąży w sieci jako dowód, że problemy z dostawami energii przygniatają walczącą Ukrainę. Promuje to rosyjska propaganda, a internauci rozpowszechniają. Otóż parowozy rzeczywiście wyjechały na tory w Kijowie, lecz powód był inny.

W Kijowie brakuje prądu, więc wyciągnęli parowozy? Co to jest Magic Express  

W Kijowie brakuje prądu, więc wyciągnęli parowozy? Co to jest Magic Express  

12 grudnia 2025, 15:53
Źródło:
Konkret24

"Zachód upada", "Europa staje się skansenem", my dyskutujemy o nakrętkach do plastikowych butelek, a Chiny otwierają kolejny wiadukt dla superszybkich pociągów. Gdzieś już to czytaliście? Zapewne nie raz, nawet niektórzy polscy politycy wchodzą w tę narrację. A partia Xi Jinpinga tylko zaciera ręce. Nie tylko ona.

"Ultranowoczesny kraj". Jak wpadliśmy w paszczę chińskiego smoka propagandy

"Ultranowoczesny kraj". Jak wpadliśmy w paszczę chińskiego smoka propagandy

10 grudnia 2025, 14:50
Źródło:
TVN24+

Zgoda Komisji Europejskiej na wsparcie budowy elektrowni jądrowej z polskiego budżetu uruchomiła wśród polityków PiS narrację, że Polska "nisko upadła". Kpią, że skoro musimy pytać Brukselę o zgodę na wydanie własnych pieniędzy, to "tak właśnie wygląda suwerenność Polski w praktyce". O istotnej rzeczy nie informują.

Teraz twierdzą: "nisko upadliśmy". A jak było, gdy rządzili?

Teraz twierdzą: "nisko upadliśmy". A jak było, gdy rządzili?

11 grudnia 2025, 15:09
Źródło:
Konkret24

Władze Chersonia szykują się do ucieczki, wysyłają już swoje rodziny do Polski - tak ma wynikać z posiedzenia rady miasta, z którego zapis rzekomo wyciekł do sieci. Nagranie rzeczywiście istnieje, lecz reszta to rosyjska fałszywka. Jej główne cele są trzy.

"Trzeba się zbierać, dokumenty do kominka". Radni nie wyłączyli mikrofonu?

"Trzeba się zbierać, dokumenty do kominka". Radni nie wyłączyli mikrofonu?

10 grudnia 2025, 13:25
Źródło:
Konkret24

Elon Musk - wspierany przez czołowych amerykańskich polityków - bije na alarm i oskarża Komisję Europejską o próbę cenzurowania platformy X. Za cenzurę uznał bowiem nałożoną na serwis przez Brukselę dotkliwą karę. Wyjaśniamy, dlaczego X ją otrzymał i co naprawdę leży u podstaw takiej decyzji KE.

Musk oskarża Unię o cenzurę. Oto za co naprawdę go ukarano

Musk oskarża Unię o cenzurę. Oto za co naprawdę go ukarano

9 grudnia 2025, 13:55
Źródło:
Konkret24

Zdjęcie z Lublina ma być rzekomym dowodem na niedawne spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Grzegorzem Braunem. Obraz ten wpisuje się w debatę o ewentualnej koalicji PiS z Konfederacją Korony Polskiej - lecz wielu internautów ostrzega, że nie jest prawdziwy. Analiza za pomocą narzędzi do weryfikacji materiałów AI nie pozostawia wątpliwości.

Kaczyński spotkał się z Braunem? "Ot, niespodzianka"

Kaczyński spotkał się z Braunem? "Ot, niespodzianka"

9 grudnia 2025, 15:32
Źródło:
Konkret24