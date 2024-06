Ile Jacek Kurski zarobił w TVP? Mamy pełne dane

Telewizja Polska udostępniła redakcji Konkret24 informacje o zarobkach Jacka Kurskiego w latach 2016-2023. Startujący teraz do Parlamentu Europejskiego z list PiS były prezes TVP zarobił w sumie ponad 4,6 miliona złotych brutto. Wynagrodzenie rosło z roku na rok, w samym 2020 roku było to ponad milion.

Jacek Kurski był prezesem zarządu Telewizji Polskiej od stycznia 2016 roku do września 2022 roku, z kilkumiesięczną przerwą w 2020 roku (gdy był członkiem zarządu, zachował jednak wpływ na charakter programu). Publiczną stację przekształcił w telewizję rządową, szerzącą nieustannie propagandę Prawa i Sprawiedliwości. Teraz kandyduje do Parlamentu Europejskiego z listy PiS (drugie miejsce na liście mazowieckiej). Gdy 6 maja do programu "Niebezpieczne związki" w TVP Info - w którym wyemitowano rozmowę z rodziną Daniela Obajtka, byłego prezesa Orlenu, a obecnie kandydata z list PiS do Parlamentu Europejskiego - zapraszano przedstawiciela PiS, biuro prasowe partii delegowało właśnie Kurskiego. Ale TVP się nie zgodziła na jego przyjście.