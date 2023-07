Kaczyński: 800 plus równe niemieckiemu i angielskiemu świadczeniu. Niezupełnie

W sobotę 8 lipca Jarosław Kaczyński, wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości, jechał autobusem do Pułtuska na piknik rodzinny organizowany przez jego partię i w drodze, w rozmowie z dziennikarką TVP Info, poruszył temat świadczenia 800 plus. "Ale my mamy dzisiaj taką sytuację, że o ile mamy 80 procent PKB na głowę przeciętnej w Unii Europejskiej, o tyle - jeżeli chodzi o poziom życia - to już mamy 86 procent. Po prostu dlatego, bo te świadczenia społeczne są tak w Polsce rozbudowane. Proszę pamiętać, że to 800 plus to nawet w przeliczeniu walutowym, czyli nie tym w oparciu o siłę nabywczą, tylko tym, które odnosi się do relacji na rynkach walutowych, jest równe tym dwóm największym w Europie, czyli niemieckiemu i angielskiemu - stwierdził. Po czym dodał: "No to jest naprawdę jak na potencjał naszego kraju i jego bogactwo duży wyczyn i my to właśnie kontynuujemy, bo gdyby to zostało 500 plus, no to jednak byśmy byli znacznie niżej, stąd te 800". W autobusie, którym jechał prezes PiS, nie było dziennikarzy TVN24, ponieważ redakcji nie poinformowano o tym wyjeździe i możliwości uczestniczenia w nim.