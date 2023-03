Kara więzienia za polską flagę na tablicy rejestracyjnej? O co chodzi w nowym przepisie

Na Twitterze, Facebooku czy w serwisie YouTube można znaleźć pełne oburzenia głosy internautów. "Jak te pisowskie *** nienawidzą Polski i Polaków! Za flagę Polski na tablicy rejestracyjnej, gnoje zbrodniarze z pisu, będą wsadzać do więźenia!" - napisał 19 marca jeden z użytkowników Twittera (pisownia wszystkich postów oryginalna). Wpis zilustrował nagłówkiem artykułu z tytułem: "Zmiana przepisów. Więzienie za nalepkę z flagą Polski na tablicy. I nie tylko". Z kontekstu wynika, że internaucie chodzi o naklejanie przez niektórych kierowców niewielkich naklejek z polską flagą na tablice rejestracyjne w miejsce flagi Unii Europejskiej. Tweeta wyświetlono już ponad 25 tys. razy. Polubiło go blisko 600 internautów. Wielu z nich również się oburzało. "Nie rozumiem? Jesteśmy chyba Polską?"; "Czy nie ma na to jakiegos paragrafu - zdrada itd. Ci co to uchwalili powinni znalezc sie za kratkami" - czytamy w sekcji komentarzy.