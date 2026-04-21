"Legalizują pobyt cudzoziemców". Historia absurdalna, ale niektórym pasuje

Kardynał Ryś: wokół Ukraińców robi się coraz bardziej radykalna narracja
Źródło: Fakty po Faktach TVN24
Sprowadzaniem "nielegalnych migrantów" i "legalizowaniem ich pobytu" straszą internauci, którzy informują o działaniu Centrum Legalizacji Cudzoziemców w Gorzowie Wielkopolskim. Emocje podgrzewają politycy PiS i Konfederacji. Informacja rozchodzi się też na prorosyjskich kontach w mediach społecznościowych - co już powinno zastanawiać. Bo poza nazwą nic w tej narracji się nie zgadza.

"Gdzie są nasze służby!!!! Jak to możliwe że Ukraińcy przyjeżdżają do obcego kraju i legalizują pobyt migrantów" - alarmował 19 kwietnia na platformie X jeden z użytkowników, pokazując zdjęcie tablicy z logo firmy o nazwie Centrum Legalizacji Cudzoziemców (pisownia postów oryginalna). Podobne zdjęcia - z szyldem tego centrum - pokazuje się w ostatnich dniach w innych postach, z komentarzami również pełnymi oburzenia.

"Czy mamy My, Polacy rozumieć, że z jednej strony do takiego 'centrum legalizacji' wchodzi nielegalny - obcy (...) - a (...) przez zaplecze, tylnym wyjściem wychodzi już 'legalny'?!" - pytał jeden z użytkowników serwisu X. "Który normalny kraj pozwala jakimś ludkom migrantom, przybyszom by sprowadzali i legalizowali pobyty jakims c*** wie skad ludziom?" - dopytywał inny, kończąc: "Jak to możliwe że Ukraińcy przyjeżdżają do obcego kraju i legalizują pobyt migrantów?".

Fałszywie sugeruje się, że gorzowska firma legalizuje pobyty migrantom nielegalnie przebywającym w Polsce
Źródło: x.com

Twierdzenia o Ukraińcach biorą się z tego, że pod nazwą centrum widać imię i nazwisko Ukrainki, a na niektórych zdjęciach pokazywane są szersze ujęcia widoku wejścia do siedziby owej firmy - wtedy widać ukraińskie napisy w oknach.

Taką fotografię opublikował między innymi Marcin Skalski, publicysta oskarżany w przeszłości o propagowanie antyukraińskiej i prorosyjskiej dezinformacji. "W Gorzowie Wielkopolskim powstało 'centrum legalizacji cudzoziemców'… faktycznie nasz kraj został najechany…" - stwierdził. Jego post udostępnił europoseł PiS Dominik Tarczyński, stwierdzając, że "zweryfikował radykalnie swoje poglądy co do legalnej migracji: tylko faktyczni (a nie nagle zalegalizowani) obywatele Europy".

Dla niektórych istnienie takiego centrum jest dowodem na "najechanie" Polski
Źródło: x.com

Temat opisywanego centrum zainteresował bowiem polityków. Na przykład 20 kwietnia Przemysław Binkowski, działacz Konfederacji, opublikował na platformie X post treści: "Centrum Legalizacji Cudzoziemców powstało w Gorzowie Wielkopolskim w którym "cudzoziemcy" legalizują nam doktorów i inżynierów.." - i załączył nagranie, w którym informuje też, kto prowadzi centrum. W jednym z komentarzy pod tym postem ktoś napisał: "Kto je utworzył? Główny realizator projektu: Województwo Lubuskie / Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (lider projektu). Partnerzy: Lubuski Urząd Wojewódzki oraz Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (prowadzi centrum operacyjnie)".

Temat "centrum legalizacji cudzoziemców" nagłośnił m.in. działacz Konfederacji
Źródło: x.com

Również wielu komentujących cytowane tu posty krytykuje istnienie takiego centrum - sugerując na przykład, że to część rządowego planu realizowanego z porozumieniu z Unią Europejską. "W końcu dotarło do Polski. Przewidywalne z Tuskiem i Ursulą"; "Pakt wchodzi. Nie wierzyliście to macie"; "Obcy będą Polakom legalizować w Polsce obcych"; "Kolejny niezbity dowód na to że Polska została przejęta. (...) Władza tutejsza nie jest nasza. Obcy we własnym państwie. To się dzieje. Czemu nie reagujemy!" - piszą.

Inni zwracają jednak uwagę, że "takich firm prowadzonych przez migrantów są setki" i że "nie legalizują nikogo".

Charakter tych komentarzy i zbieżność w czasie licznego informowania o centrum w Gorzowie Wielkopolskim wskazują, że istnienie tej firmy jest wykorzystywane do potęgowania antyukraińskich i antymigranckich nastrojów wśród Polaków. Bo placówka działa nie od dziś, nie ma nic wspólnego ani z "rządowym planem", ani z działaniami władz województwa. W rozpowszechnianych przekazach prawdą jest tylko nazwa firmy - i to ona zresztą została sprytnie wykorzystana do tej dezinformacji.

Właścicielka firmy: jesteśmy pośrednikami dla przebywających legalnie

W internecie nietrudno znaleźć informacje o działalności Centrum Legalizacji Cudzoziemców w Gorzowie Wielkopolskim (to nazwa widoczna w logo i w państwowych rejestrach; na Facebooku funkcjonuje jako Centrum Legalizacji Pobytu i Pracy Cudzoziemców). To po prostu prywatna firma oferująca usługi pośrednictwa dla cudzoziemców; pomaga im w załatwianiu różnych spraw urzędowych. Ale przede wszystkim: chodzi o pośrednictwo przy wyrabianiu kart pobytu stałego i czasowego, legalizacji pracy w Polsce, ale też w rejestracji samochodu, rozliczaniu PIT czy tłumaczeniu dokumentów.

Centrum założyła w 2020 roku Iryna Malanchuk, obywatelka Ukrainy. Też obserwuje, co się teraz dzieje w sieci wokół jej firmy i w rozmowie z Konkret24 mówi, że jest jej przykro, iż po ponad pięciu latach prowadzenia legalnej i transparentnej działalności spotyka się z tego typu komentarzami.

Iryna Malanchuk prowadzi firmę od niemal sześciu lat, z niepokojem obserwuje fake newsy na jej temat
Źródło: Facebook

Tym bardziej, że są nieprawdziwe: jej centrum nie ma uprawnień do legalizacji pobytu cudzoziemców, robić to mogą tylko polskie urzędy. - My jesteśmy pośrednikami pomiędzy urzędem a cudzoziemcem, który nie zna polskiego, a chciałby na przykład wyrobić kartę pobytu czy wymienić prawo jazdy na polskie - wyjaśnia Iryna. - Idziemy więc z nim do urzędu i po prostu pomagamy mu w formalnościach. Możemy też przetłumaczyć dokumenty czy prowadzić księgowość właścicielom firm - dodaje.

Fake newsem jest również teza, że centrum pracuje z osobami nielegalnie przebywającymi w Polsce. Iryna Malanchuk tłumaczy:

My nawet nie jesteśmy w stanie pomagać osobom, które są tu nielegalnie. Zawsze, kiedy składamy dokumenty o kartę pobytu, sprawdzamy, czy dana osoba ma ważne dokumenty pobytowe. Jeśli komuś taki legalny pobyt na podstawie tych dokumentów się skończył, mówimy wprost, że nie ma już jak ubiegać się o kartę pobytu i taka osoba musi wyjechać z Polski.
Iryna Malanchuk, Centrum Legalizacji Cudzoziemców

Klienci głównie z Ukrainy, ale przychodzą też Polacy

Główną grupą klientów gorzowskiej firmy są obywatele Ukrainy. Iryna mówi, że stanowią około 80 procent. To osoby, które mogą przebywać w Polsce na podstawie różnych dokumentów pobytowych: na przykład wizy, zezwolenia na pobyt czasowy czy statusu nadanego przez specustawę z 2022 roku. Zgłaszają się do firmy Iryny, żeby uzyskać pomoc w "zalegalizowaniu" swojego pobytu - co w tym przypadku oznacza na przykład uzyskanie karty pobytu stałego.

Poza Ukraińcami do gorzowskiego centrum przychodzą głównie Mołdawianie, Białorusini i Gruzini.

Od dziś nowe zasady wsparcia dla Ukraińców w Polsce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Od dziś nowe zasady wsparcia dla Ukraińców w Polsce

BIZNES

- Przez ostatnie pół roku trafił się może jeden obywatel Bangladeszu, ale taki, który przebywa w Polsce od dawna i przyszedł rozliczyć swój PIT - opowiada Iryna. Dodaje, że do centrum zgłaszają też Polacy. To głównie partnerzy Ukrainek, którzy muszą złożyć do sądu wniosek o zgodę na ślub. - Poza tym obsługujemy też polskich pracodawców, którzy nie wiedzą, jak złożyć do wojewody wniosek o pozwolenie na pracę dla cudzoziemca, więc wtedy działamy w imieniu jego firmy - tłumaczy.

Wcześniej dezinformowali sąsiedzi, teraz prorosyjskie konta

Właścicielka opisywanej teraz w sieci firmy przyznaje, że nazwa Centrum Legalizacji Cudzoziemców już w przeszłości przysparzała jej problemów. - W kwietniu 2025 roku zmieniliśmy lokalizację i nasze nowe miejsce stało się bardziej widoczne. Od pierwszego dnia sąsiedzi pisali więc do spółdzielni różne bzdury, bo mylili nasze centrum z centrum integracji cudzoziemców, z którym nie mamy nic wspólnego. Wynajmujący lokal musiał się tłumaczyć z tego w spółdzielni - wspomina Iryna.

Dezinformacja. Centra Integracji Cudzoziemców dla "nielegalnych imigrantów"? Wielostopniowa manipulacja
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dezinformacja. Centra Integracji Cudzoziemców dla "nielegalnych imigrantów"? Wielostopniowa manipulacja

Dziwią ją jednak takie reakcje, bo w samym Gorzowie Wielkopolskim działa kilka innych centrów świadczących takie same usługi, a w całej Polsce jest ich jeszcze więcej. - Może pomyślę teraz o zmianie nazwy firmy, by nie budziła wątpliwości w społeczności - zapowiada Ukrainka.

Wiele jednak wskazuje na to, że autorzy niedawnych wpisów alarmujących o "centrum legalizacji" nie pochodzą wcale z lokalnej społeczności - podbijają temat, ponieważ ma wydźwięk antyukraiński i antyimigracyjny. Zauważyliśmy, że na wielu kontach, które publikowały zdjęcie gorzowskiego centrum z negatywnym opisem, już wcześniej pojawiały się treści uderzające właśnie w migrantów, Ukraińców czy materiały wpisujące się w rosyjską dezinformację.

Michał Istel
Czytaj także:
Konkret24. Nawrocki przyznał, że sam wybrał sędziów TK do ślubowania, ale winę zrzuca na Sejm
Nawrocki mówi, jak wybrał sędziów i oskarża Sejm. Ekspert: "myślenie magiczne"
Renata Gluza
Co Peter Magyar "oznajmił" w sprawie pozwoleń na pracę dla migrantów
Magyar "unieważni pozwolenia na pracę dla migrantów"? Skąd ta zapowiedź
Zuzanna Karczewska
"Amerykańska rzeczywistość". Co wiemy o porzucaniu pacjentów w Louisville
Praktyka "porzucania pacjentów" w USA? Co pokazuje film
Gabriela Sieczkowska
Konkret24. Wszystkie rady prezydenta. Ponad pół tysiąca osób do "odsłuchu"
Wszystkie rady prezydenta. Pół tysiąca osób do "odsłuchu"
Gabriela Sieczkowska, Michał Istel
Peter Magyar powiedział: "jesteśmy przeciwko" Ukrainie w UE? Sprawdzamy
Magyar krytykuje UE i nie chce tam Ukrainy? Co powiedział
Zuzanna Karczewska
Pete Hegseth
Hegseth "zacytował fałszywy werset biblijny z Pulp Fiction"? Nie do końca
Zuzanna Karczewska, Mikołaj Stępień
Adam Andruszkiewicz powołanie Rady Nowych Mediow 2026 04.15
Szerzył rosyjską dezinformację, teraz doradza Nawrockiemu. "Nie do obrony”
Michał Istel
"Spotkanie Zełenskiego z Epsteinem"? To żaden dowód
FAŁSZ"Ujawnione nagrania z monitoringu". Powiązali Zełenskiego z Epsteinem
Zuzanna Karczewska
Urzędy pracy "faworyzują imigrantów"? O co chodzi w tym zapisie
Dotacje dla "osób pochodzenia migranckiego". O co chodzi?
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
"Zostań w domu, nie jeździj". To słowa Ursuli von der Leyen?
"Zostań w domu, nie jeździj". Ona naprawdę tak radzi?
Zuzanna Karczewska
Czy "wciąż są sędziami trybunału"?
Trybunał Konstytucyjny błędnie podaje okres kadencji sędziów. "Oczywiste naruszenie"
Renata Gluza
Peter Magyar "ugotował psa w mikrofalówce"? Kaczyński i Tumanowicz powielają ordynarnego fake newsa
Magyar "upiekł szczenię"? Szerzą kłamstwo "z błogosławieństwem Rosji"
Michał Istel
"Ziobro widziany na lotnisku". Kiedy?
"Ziobro widziany na lotnisku". Kiedy?
Polityka
KONIN, 11 kwietnia 2026. SPOTKANIE Z PRZEMYSŁAWEM CZARNKIEM
Czarnek: "zlikwidujemy obowiązkowy KSeF". Sam za nim głosował, a PiS to promował
Gabriela Sieczkowska
Donald Trump
"Zostaną tylko ci najlepsi". Skąd doniesienia o "rebelii" generałów Trumpa
Gabriela Sieczkowska
"Komisja Europejska wprowadza lockdown energetyczny"? O co tutaj chodzi
FAŁSZ"Komisja Europejska wprowadza lockdown energetyczny"? Skąd te przypuszczenia
Michał Istel
Anna Gembicka
"Ja panią odsyłam". Posłanka PiS poucza, ale wyrok przytacza wybiórczo
Polityka
Trybunał o "suwerennej prerogatywie" prezydenta? Jak powstała fałszywka
FAŁSZTrybunał o "suwerennej prerogatywie" prezydenta? Jak powstała fałszywka
Zuzanna Karczewska
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz
FAŁSZLeśkiewicz: dwoje sędziów TK "zastąpiło" innych konkretnych sędziów. Nieprawda
Gabriela Sieczkowska
Ministerstwo o zwolnieniu Polski z mechanizmu relokacji. Jak jest naprawdę?
MSWiA pisze o "zwolnieniu Polski" z mechanizmu relokacji. Jak jest naprawdę?
Zuzanna Karczewska
Kto tu do kogo strzela? Wyjaśniamy nagranie
"Biada żołnierzom amerykańskim"? Kto tu kogo atakuje
Gabriela Sieczkowska
Zbigniew Bogucki
"Rola prezydenta jest wtórna". Co pomija Bogucki, przywołując wyrok trybunału
Polityka
Kurdowie we "Francji Macrona". Ale kiedy?
Kurdowie we "Francji Macrona". Kiedy?
Zuzanna Karczewska
Pożar krzyża na ul. Rzymowskiego
Nakręcili teorię "ktoś podpalił krzyż". Narzędzie "najlepsze politycznie"
Zuzanna Karczewska
Prezydent wybrał, od kogo przyjmie ślubowanie. Siedem niekonsekwencji Nawrockiego
Sam wybrał, od kogo przyjmie ślubowanie. Siedem niekonsekwencji Nawrockiego
Renata Gluza, Gabriela Sieczkowska
Petr Pavel
Prezydent Czech mówił o "ginącej demokracji w Polsce"? Mamy odpowiedź
Zuzanna Karczewska
Matecki o "tajemniczym" pożarze kościoła w Kanadzie. Wielkanocna "tolerancja w stylu PiS"
Matecki o "tajemniczym" pożarze kościoła. "Tolerancja w stylu PiS"
Zuzanna Karczewska
Nalewała paliwo do reklamówek i wkładała do bagażnika. Ten film rozgrzewa emocje
"Paliwo do reklamówki nalała?". Tak to właśnie wygląda
Jakub Zulczyk
GettyImages-2268481914
Historia Noelii w politycznym tyglu. Kłamstwa o eutanazji 25-latki
Zuzanna Karczewska, Gabriela Sieczkowska
Zełenski, 50 milionów dla opozycji i kampania Orbana. A w tle inny gracz
Zełenski, "50 milionów dla opozycji" i kampania Orbana. A w tle większy gracz
Michał Istel
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica