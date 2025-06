"Kalifat w Polsce Tuska"; "zaczyna się" - tak wzburzeni internauci komentują wideo rzekomo nakręcone w Łodzi. Widać na nim modlący się tłum muzułmanów. Mieli do Polski przyjechać w ramach paktu migracyjnego. To nieprawda.

Antyimigrancka nagonka w sieci trwa. Co jakiś czas ogromne emocje wzbudzają nagrania i zdjęcia gromadzących i modlących się gdzieś w Polsce muzułmanów. W marcu 2025 roku weryfikowaliśmy wideo, jakie nagrano we Wrocławiu. Rozchodziło się z fałszywym przekazem, że na nagraniu widać "inżynierów z Afryki sprowadzanych przez PO i Tuska".

Teraz niemal identyczny przekaz jest rozpowszechniany z nagraniem rzekomo z Łodzi. Zarejestrowana sytuacja ma znów być winą premiera Tuska. Wideo trwa niemal pół minuty. Widać na nim tłum mężczyzn stojących przodem do jakiegoś budynku. Przed nimi na ziemi leżą modlitewne dywaniki. Gdzieś w oddali słychać jakby prowadzącego modlitwę po arabsku. Wszystko ktoś nagrywa przez szczeble w płocie. Na nagranie dodano potem napisy: "Beneficjenci paktu migracyjnego Tuska" i "Co to Jest Łódź 05.2025" (pisownia oryginalna).

FAŁSZ Mężczyźni z nagrania trafili do Polski jakoby dzięki paktowi migracyjnemu. x.com

Pod filmikiem internauci wypisują antyimigranckie komentarze, kierowane też przeciw polskiemu rządowi i jego premierowi. "To mówicie, że Tusk obiecał, że nie będzie przyjmował migrantów?"; "Skąd tylu wyznawców Islamu nagle znalazło się w Polsce?!"; "Kalifat w Polsce Tuska"; "Zaczyna się"; "Trzeba jak najszybciej zatrzymać niszczenie Polski"; "Dziś jest ich garstka z tej garstki za 10 lat będzie ich 3 razy więccej! Polacy nie możemy zrobić z Polski Afryki!"; "PiS to zaczął KO kontynuuje. Jesteśmy w dupie głębiej niż nam się wydaje"; "Wywieźć ich do Niemiec. Prosta piłka". Część jednak pisze, że nagraniu widać po prostu modlących się ludzi.

Sprawdziliśmy.

Pakt migracyjny jeszcze nie obowiązuje

Na popularnym w sieci wideo z pewnością nie widać "beneficjentów paktu migracyjnego". Przyczyna jest bardzo prosta. Pakt migracyjny jeszcze nie obowiązuje. Jego wejście w życie wyznaczono na 1 lipca 2026 roku.

Pakt migracyjny - czyli unijny Pakt o Migracji i Azylu - to zestaw dziesięciu rozporządzeń i dyrektyw zaproponowanych przez Komisję Europejską we wrześniu 2020 roku. Oznacza nowe podejście do polityki migracyjnej w Unii Europejskiej, ponieważ ma uregulować szeroki zakres spraw. Mimo że w Polsce pakt migracyjny kojarzy się głównie z relokacją migrantów, czyli jednym z tzw. mechanizmów solidarnościowych zapisanych w jednym z rozporządzeń, to jednak pakt dotyczy wielu kwestii: od unowocześnienia unijnej bazy odcisków palców, przez walkę z przemytem migrantów, do wprowadzenia nowych procedur azylowych.

Parlament Europejski zatwierdził pakt 10 kwietnia, a Rada UE - 14 maja. Warto podkreślić, że ministrowie rządu Donalda Tuska - podobnie jak ich poprzednicy - konsekwentnie głosowali przeciwko paktowi, ale za każdym razem byli przegłosowywani. Przyjęcie paktu już po zmianie rządu w Polsce wynikało jedynie z unijnego harmonogramu prac; polscy rządzący nie mieli na to wpływu. Na tym zakończył się proces uchwalania paktu i rozpoczął się okres przejściowy, w trakcie którego wszystkie państwa członkowskie mają przygotować się do wdrożenia nowych przepisów. W dokumencie podano daty realizacji kolejnych etapów: na przykład ocena państw, które są pod presją migracyjną - październik 2025 roku; wejście w życie paktu - lipiec 2026 roku.

Nagranie modlących się w Łodzi muzułmanów

Ale wróćmy do popularnego w sieci nagrania. Potwierdziliśmy, że rzeczywiście jest to Łódź, a na wideo widać modlących się muzułmanów przed hotelem przy ul. Pabianickiej, znajdującym się w pobliżu centrum handlowego.

Nagranie rzeczywiście powstało w Łodzi x.com, Google Maps

Udało nam się dotrzeć do mężczyzny, który wcześniej - jeszcze w 2024 roku - był najemcą całego hotelu. Przekazał nam, że obecnie wynajmującymi są muzułmanie, a w budynku jest sala modlitw, w której co piątek zbierają się modlący. Przypomniał, że ostatnio było Święto Ofiarowania (Eid al-Adha).

W 2025 roku rozpoczęło się 6 czerwca i trwało do 9 czerwca. To pokrywa się z czasem publikacji i rozpowszechniania nagrania w sieci. To jedno z dwóch głównych świąt muzułmańskich. Upamiętnia gotowość proroka Abrahama do złożenia w ofierze swojego syna na polecenie Boga. Oznacza także koniec pielgrzymki (hadżdż) do Mekki w Arabii Saudyjskiej, która to pielgrzymka jest jednym z pięciu filarów islamu. Wszyscy zdrowi i sprawni muzułmanie i muzułmanki, których na to stać muszą odbyć hadżdż przynajmniej raz w życiu.

Nie ma żadnych dowodów, że widoczni ma nagraniu mężczyźni są w Polsce nielegalnie.