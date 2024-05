Majątki wojewodów. Który zarobił najwięcej, kto najwięcej zaoszczędził

Gdzie zarabiali nowi wojewodowie

Największy dochód osiągnął w ubiegłym roku nowy wojewoda lubelski Krzysztof Komorski - ponad 482 tys. zł, ale większość tej kwoty, czyli 266 tys. zł pochodziła ze sprzedaży mieszkania. Resztę Komorski zarobił jako członek zarządu spółki zarządzającej lubelskimi obiektami sportowymi i jako radny lubelskiego sejmiku. Beata Rutkiewicz, która przed objęciem funkcji wojewody pomorskiej była przez osiem lat wiceprezydentką Wejherowa, zarobiła tam w ubiegłym roku 320 tys. zł, choć podaje to jako kwotę brutto. Ponadto 40 tys. zł brutto zarobiła w radzie nadzorczej gdyńskiej spółki wodociągowej, a 24 tys. zł to dochód z wynajmu mieszkania (reszta to już wynagrodzenie wojewody). Łącznie zarobiła 388 tys. zł. Nowy wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski zarobił w 2023 roku niemal 370 tys. zł - większość pracując w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Ponadto 61 tys. zł zarobił jako szef rady nadzorczej Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD), a 30 tys. zł - jako stołeczny radny. 23 tys. zł to dochody z wynajmu mieszkania.