"Małżonek pierwszy, małżonek drugi". Czy im tak wolno zmienić?

29 stycznia 2026, 17:19
Zuzanna Karczewska
Źródło:
Konkret24
TSUE wydało orzeczenie w sprawie małżeństw jednopłciowych. Relacja Macieja Sokołowskiego
TSUE wydało orzeczenie w sprawie małżeństw jednopłciowych. Relacja Macieja SokołowskiegoTVN24
wideo 2/4
TSUE wydało orzeczenie w sprawie małżeństw jednopłciowych. Relacja Macieja SokołowskiegoTVN24

Czy to będzie zgodne z konstytucją? Czy takie zmiany można wprowadzić rozporządzeniem? - to dwa z wielu pytań, które pojawiają się w związku z planowaną zmianą treści aktów małżeństwa. Minister cyfryzacji wyjaśnia powód, przedstawiciel prezydenta krytykuje, a my sprawdzamy, czy i jak takie zmiany można zgodnie z prawem wprowadzić.

Prace nad zmianą w aktach małżeństwa prowadzi Ministerstwo Cyfryzacji. Przygotowało już projekt rozporządzenia, zgodnie z którym obecne sformułowania "kobieta" i "mężczyzna" mają być zastąpione określeniami "małżonek pierwszy" i "małżonek drugi". Projekt wraz z propozycją nowych wzorów dokumentów pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego 16 stycznia 2026 roku i od razu wywołał mnóstwo pytań i wątpliwości. Internauci dyskutują na temat zgodności tego rozwiązania z Konstytucją RP. Niektórzy pytają, czy sprzeczność zachodzi, inni wprost stwierdzają niezgodność z ustawą zasadniczą. Wielu dziwi się, że zmiany mają zajść na mocy rozporządzenia, a nie ustawy.

Zmiany w rubrykach zaproponowane przez resort cyfryzacji legislacja.rcl.gov.pl

Minister cyfryzacji w ogniu pytań

Z pytaniami zwracano się też bezpośrednio do ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, gdy ten 19 stycznia był gościem w Radiu Zet i mówił o przygotowanych zmianach. Zapytany przez Bogdana Rymanowskiego, "czy premier Tusk zgodził się na to, aby kobietę i mężczyznę w aktach stanu cywilnego zastąpić określeniami: małżonkiem pierwszym i małżonkiem drugim", minister odpowiedział: "Zgodził się na to Krzysztof Gawkowski". "A potrzebna jest do wejścia w życie tego rozporządzenia zgoda premiera?" - pytał dziennikarz. Minister odrzekł: "Potrzebna jest zgoda rządu, dlatego że rozporządzenia są konsultowane w całej Radzie Ministrów". Wyjaśnił, dlaczego resort nad zmianami pracuje: "Podpisałem w piątek dokumenty, które robią coś, co chyba wszystkim się wydaje naturalne, to znaczy wdrażają wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do polskiego prawa".

Sprecyzował, na jakim etapie są prace: "Konsultacje są do wszystkich ministrów wysłane, bo tak to wygląda. Rządowe Centrum Legislacji w piątek opublikowało to, jak wygląda ta propozycja. Zamiana dotycząca formalnej, technicznej części w aktach nazwy na 'małżonek pierwszy', 'małżonek drugi' i później, jeżeli wszystko poszłoby dobrze, no to oczywiście współpodpis pana ministra Kierwińskiego, szefa MSW, ale cała Rada Ministrów na ten temat będzie dyskutowała".

Ale słuchaczy to nie uspokoiło. Odpowiadając na pytanie jednego z nich, Krzysztof Gawkowski przyznał, że to on jest pomysłodawcą zmian. Kolejne pytanie od słuchacza dotyczyło tego, jak proponowane zmiany "mają się do Kodeksu rodzinnego". Gawkowski deklarował: "Nie zmieniamy żadnej ustawy w tym kierunku. Dajemy wartość techniczną pozwalającą na rejestrację w systemach tego, że były małżeństwa zagranicą zawarte". "I trzecie pytanie: (...) czy premier mógłby ponownie sprowadzić Lewicę na ziemię, że ten wyrok nie jest nakazowy" - przeczytał Bogdan Rymanowski. Minister Gawkowski odpowiedział: "Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że mamy wdrażać to, żeby była możliwa transkrypcja małżeństw zawartych zagranicą do polskiego prawa".

Inny słuchacz zapytał, "w jaki sposób będzie się ustalało w małżeństwie, kto jest małżonkiem numer jeden, a kto numer dwa; czy będzie losowanie?". "Ale naprawdę, nie róbmy sobie śmiechu z tego, że ludzie chcieliby żyć normalnie" - zareagował Gawkowski. "Czyli wszystko jest okej tutaj?" - pytał Rymanowski. "No, ale gdzie nie jest okej? Opowieść o tym, że śmiejemy się z tego, jak ma być traktowana osoba, która za granicą zawarła małżeństwo... to jest po prostu niegrzeczne, że takie w ogóle pytania się pojawiają" - odparł minister.

Jednak kolejny słuchacz zapytał, na jakiej podstawie prawnej minister zarządził prace nad zmianami dotyczącymi wzorów dokumentu stanu cywilnego. "Po zmianie rządu może pan odpowiadać karnie, gdyż według prawników potrzeba do tego zmiany ustawy" - Rymanowski przytoczył opinię internauty. Krzysztof Gawkowski powiedział, że "to są rozporządzenia, które są w mocy ministerstwa i są one realizowane polityką konsultacji całego rządu, więc taka procedura jest standardem".

Proponowane zmiany w akcie małżeństwa budzą wątpliwości i pytania

Chwilę później Bogdan Rymanowski powiedział, że niektórzy politycy twierdzą, iż wprowadzanie takich zmian jest niezgodne z konstytucją. "Ale ja nie widzę tutaj nigdzie łamania konstytucji, dlatego że my mamy wzory aktów stanu cywilnego, których zmiana pozwoliłaby na to, żeby w systemie te osoby były opisane jako takie, które zawarły małżeństwo. Cóż tu jest nadzwyczajnego?" - odparł minister. "Tak, ale artykuł 18 polskiej konstytucji mówi o małżeństwie jako o związku kobiety i mężczyzny, podlegającym ochronie" - zauważył Rymanowski. Na to Gawkowski zareagował: "Ale mamy też wyrok Trybunału Sprawiedliwości, który mówi, że pozwala na to, żeby równo traktować osoby z zagranicy, które zawarły takie małżeństwo".

Czyli rysują się dwie główne wątpliwości dotyczące planowanych zmian w aktach małżeństwa. Czy modyfikacje można wprowadzić rozporządzeniem, bez zmieniania jakiejś ustawy, oraz czy proponowane określenia nie naruszają Konstytucji RP. Sprawdziliśmy w aktach prawnych i zapytaliśmy konstytucjonalistów. Okazuje się, że nie wszystko jest tak oczywiste, jak twierdzi minister cyfryzacji.

Do czego zobowiązuje Polskę wyrok TSUE

Projekt rozporządzenia powstał w resorcie cyfryzacji 5 stycznia 2026 roku. Stanowi nowelizację obowiązującego obecnie rozporządzenia określającego wzory dokumentów wydawanych przy rejestracji stanu cywilnego. Jak piszemy wyżej, projektodawca zaproponował, by określenia "kobieta" i "mężczyzna" zastąpić określeniami "małżonek pierwszy" i "małżonek drugi". W sekcji z danymi rodziców osób zawierających małżeństwo określenia: "ojciec mężczyzny", "matka mężczyzny", "ojciec kobiety", "matka kobiety" mają zostać zamienione na: "ojciec małżonka pierwszego", "matka małżonka pierwszego", "ojciec małżonka drugiego", "matka małżonka drugiego". Zmiana ta ma dotyczyć wzorów odpisu zupełnego i skróconego aktu małżeństwa, a także zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby. Przewidziano, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po ośmiu miesiącach od dnia ogłoszenia.

Jak mówił Krzysztof Gawkowski, planowane zmiany są efektem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o wyrok z 25 listopada 2025 roku, w którym unijny trybunał zobowiązał państwa członkowskie do uznawania małżeństw osób tej samej płci zawartych legalnie w innych krajach UE. Resort cyfryzacji w komunikacie z 16 stycznia poinformował, że zmiany mają umożliwić praktyczne wdrożenie wyroku TSUE i dostosowanie polskich rejestrów do wymogów prawa unijnego. Chodzi między innymi o możliwość transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci oraz techniczne przygotowanie systemów administracyjnych.

Wzorów tego typu dokumentów nie zmienia się ustawą

Najpierw wyjaśnijmy, kto może zmienić wzory aktów małżeńskich i czy potrzeba do tego ustawy z podpisem prezydenta. Kwestię wzorów dokumentów dotyczących stanu cywilnego reguluje art. 33 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z nim:

Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia: 1) wzory, w tym w postaci elektronicznej: a) odpisów zupełnych aktu urodzenia, aktu małżeństwa i aktu zgonu (...) c) odpisów skróconych aktu urodzenia, aktu małżeństwa i aktu zgonu (...) e) zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, w tym w postaci elektronicznej

-

art. 33 ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego

To dlatego prace nad rozporządzeniem odbywają się w Ministerstwie Cyfryzacji. Ze strony Rządowego Centrum Legislacji wynika, iż obecnie projekt jest na etapie opiniowania. Po jego zakończeniu trafi do Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.

Jeżeli rozporządzenie zacznie obowiązywać, urzędy stanu cywilnego będą musiały dostosować dokumenty do nowej wersji. Czy wtedy nowa wersja aktu małżeńskiego będzie opcją dodatkową czy jedyną obowiązującą? Resort cyfryzacji odpowiada:

W przypadku wejścia w życie rozporządzenia w zaproponowanej wersji będzie to jedyny obowiązujący wzór.

-

Szymon Zawiłło, Biuro Komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji

Nie będzie więc możliwe, by małżeńska para mogła wybrać, na którą wersję nazewnictwa się decyduje.

"Ostateczne brzmienie może być odmienne"

Wróćmy jeszcze do kwestii wyroku TSUE - zgodnie z nim Polska ma umożliwić rejestrację małżeństw parom tej samej płci, które związek zawarły za granicą. Zapytaliśmy Ministerstwo Cyfryzacji, dlaczego zaproponowano jedynie określenia z użyciem słowa "małżonek" - bez opcji żeńskiej "małżonka". "W projekcie rozporządzenia zaproponowano wzór, który posługuje się nazewnictwem przewidzianym w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego" - odpowiada Szymon Zawiłło z biura komunikacji resortu. Dodaje, że takie sformułowanie pojawia się m.in. w art. 106, który stanowi: "jeżeli transkrypcji dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o transkrypcji drugiego małżonka oraz informuje go o prawie do złożenia oświadczenia w sprawie nazwiska".

Czyli resort wskazuje, że w ustawie są określenia "jednego z małżonków" i "drugiego małżonka" - a nie ma tam określeń "kobieta" i "mężczyzna". Na niezgodność terminologii w obecnym akcie małżeństwa z tą ustawą Ministerstwo Cyfryzacji wskazuje w Ocenie Skutków Regulacji opublikowanej wraz z projektem rozporządzenia. "Wzory dokumentów powinny zatem zostać dostosowane do nomenklatury ustalonej ustawą" - stwierdza resort.

Jednak, jak przekazało nam Ministerstwo Cyfryzacji, pokazana wersja zaktualizowanego aktu małżeństwa nie jest ostateczna:

Zaproponowane w projekcie nazewnictwo podlega uzgodnieniom i konsultacjom, w efekcie których ostateczne brzmienie nazw rubryk we wzorze dokumentu może być odmienne.

-

Szymon Zawiłło, Biuro Komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji

Szef kancelarii prezydenta: "jest mąż i żona", "jest polska konstytucja"

A co ze zgodnością zaproponowanych określeń z Konstytucją RP? Pytany był o to 27 stycznia w Radiu Zet szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski przekazał mu pytanie od słuchacza: "Unia chce, aby Polska zmieniła akt małżeństwa i respektowała obce nam prawo, wbrew naszej polskiej konstytucji, która mówi, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. I Paweł (słuchacz - red.) pyta, co na to prezydent?".

Bogucki odpowiedział: "Ale polska konstytucja ma bardzo jasny czytelnik zapis, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny jest pod ochroną Rzeczypospolitej. Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny - nie ma pierwszego, drugiego małżonka". Rymanowski mu przerwał: "Są prawnicy, którzy twierdzą, że można to interpretować zupełnie inaczej. Co więcej: chodzi tak naprawdę o zmianę, która będzie wprowadzona albo ma być wprowadzona rozporządzeniem pana ministra cyfryzacji: drugi małżonek, pierwszy małżonek. Co z tym zrobi pan prezydent?". "Nie ma drugiego małżonka, pierwszego małżonka. Jest mąż i żona. Jest kobieta i mężczyzna. Jest polska konstytucja. Pan minister może sobie wydawać jakieś rozporządzenia, przy czym one będą deliktem - moim zdaniem - konstytucyjnym, będą złamaniem polskiej konstytucji. Jeżeli tego rodzaju rozporządzenie zostanie wydane, no to ja będę przekonywał pana prezydenta, żeby złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności tego rozporządzenia, dlatego że najwyższym prawem Rzeczypospolitej jest polska konstytucja, a nie różnego rodzaju orzeczenia trybunałów międzynarodowych" - odparł stanowczo Zbigniew Bogucki.

Przypomnijmy, że chodzi o art. 18 Konstytucji RP, który brzmi:

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

-

art. 18 Konstytucji RP

Trzy popularne wykładnie słynnego artykułu 18

Jak według konstytucjonalistów nazewnictwo "małżonek pierwszy", "małżonek drugi" ma się do ustawy zasadniczej? Ich zdaniem ocena wcale nie jest jednoznaczna.

- Wszystko zależy od przyjętej wykładni dotyczącej artykułu 18 konstytucji - stwierdza w rozmowie z Konkret24 doktor nauk prawnych, konstytucjonalista Kamil Stępniak. - Mamy do czynienia z trzema głównymi stanowiskami. Część prawników uważa, że ten artykuł wyklucza istnienie w Polsce innych małżeństw niż to kobiety i mężczyzny, a także związków partnerskich czy innych form instytucjonalizacji wspólnego życia par jednopłciowych. To jest interpretacja najbardziej konserwatywna - wylicza. - Druga jest taka, że co prawda małżeństwo może być zawarte tylko przez kobietę i mężczyznę, ale jednocześnie nie wyklucza to wprowadzenia innych rozwiązań, na przykład związków partnerskich. Trzecia interpretacja tego przepisu jest taka, że jedynie szczególna ochrona i opieka należy się małżeństwu kobiety i mężczyzny, natomiast nie wyklucza to małżeństw zawieranych przez osoby tej samej płci. Wtedy takim małżeństwom ta konstytucyjna szczególna ochrona nie będzie przysługiwała - tłumaczy. I dodaje: - Gdy prześledzimy, co prawnicy piszą na ten temat, to poglądem dominującym jest ten drugi.

W tym drugim podejściu zwraca się uwagę na fakt, że inne zinstytucjonalizowane formy związków nie mogą być substytutem małżeństwa i muszą się czymś od niego różnić.

- W sprawie wyroku TSUE, który te zmiany wywołał: on nie stanowi, że mamy w Polsce związki jednopłciowe przyjąć, tylko umożliwić ich rejestrację parom, które taki związek zawarły za granicą. Czyli chodzi o umożliwienie wywołania w Polsce skutków prawnych. I to chociażby z poszanowania praw człowieka, swobody przemieszczania się czy skuteczności prawa wspólnotowego. Zmiany w polskim prawie wywołane tym wyrokiem, w moim przekonaniu, powinniśmy interpretować zarówno przez prymat artykułu 18 konstytucji, jak też przez chociażby zakaz dyskryminacji i obowiązek respektowania prawa międzynarodowego, w tym traktatów europejskich - ocenia dr Stępniak.

Pytany wprost, czy wprowadzenie takich rozwiązań nie narusza jednak art. 18 ustawy zasadniczej, odpowiada:

Nie dostrzegam tu zasadniczej sprzeczności z konstytucją. Użycie w aktach stanu cywilnego neutralnych określeń, takich jak "małżonek pierwszy" i "małżonek drugi", ma charakter techniczny i porządkujący, i nie budzi wątpliwości co do sposobu oznaczania stron stosunku prawnego. Sama zmiana nazewnictwa w formularzu nie wpływa na konstytucyjne rozumienie małżeństwa ani na zakres szczególnej ochrony przewidzianej w artykule 18 konstytucji.

-

dr Kamil Stępniak, konstytucjonalista

- Poza tym być może jest to dobry krok do dostosowania prawa do coraz bardziej złożonej rzeczywistości, czemu służyć może posługiwanie się przez prawodawcę językiem inkluzywnym, czego wciąż w Polsce brakuje - dodaje ekspert.

Według niego zmiana nazewnictwa w aktach małżeńskich nie podważa zapewnionej w art. 18 konstytucji szczególnej ochrony i opieki przewidzianej dla małżeństwa. - Bo takie nazewnictwo nie zmieni zbyt sytuacji prawnej kobiety i mężczyzny, którzy są małżeństwem. Oni nadal będą mogli korzystać ze wszystkich dobrodziejstw, które przewiduje polskie prawo, w tym Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ocenia konstytucjonalista. - Bardziej bym się zastanawiał, jak te prawa będą w praktyce wykonywane w stosunku do par jednopłciowych, które przyjechały z zagranicy, gdzie zawarły związek i będą go w Polsce rejestrować. Jak tutaj będzie wyglądała interpretacja w praktyce? Czy oni będą mogli korzystać z tych wszystkich praw? Czy oni będą mogli po sobie dziedziczyć? Czy będą mogli korzystać ze wspólnych rozliczeń podatkowych? Jak organy administracji i sądy to będą rozstrzygały, pokaże praktyka - punktuje ekspert.

"Aby poznać sens przepisu, należy przeczytać go w całości"

Również dr Mateusz Radajewski, konstytucjonalista z Uniwersytetu SWPS, zwraca uwagę na kwestię różnych interpretacji art. 18 konstytucji. Zaznacza, że część prawników, opierając się na niejasnej redakcji tego przepisu, uważa, że zmiana nazw w samych aktach nie rodziłaby problemu konstytucyjnego. "Znaczna część prawników uważa jednak odmiennie, bazując przede wszystkim na intencjach twórców konstytucji. Zgodnie z tym stanowiskiem małżeństwo w polskim porządku prawnym może mieć charakter wyłącznie heteroseksualny i jest to norma konstytucyjna, z którą muszą pozostawać w zgodzie inne regulacje prawne" - wyjaśnia dr Radajewski w opinii przesłanej Konkret24.

"Przyjmując ten drugi wariant, uznać trzeba, że wszelkie próby uznania w polskim porządku prawnym małżeństw homoseksualnych będą sprzeczne z konstytucją. Dotyczy to także ewentualnych zmian w formularzach aktu stanu cywilnego" - ocenia dr Radajewski. Zaznacza jednak, że "proponowana zmiana nie dąży do tego wprost (nie przewiduje np. dwóch rubryk 'mężczyzna' czy 'mąż'), można więc argumentować, że sama w sobie nie przewiduje możliwości wpisania do aktu małżeństwa dwóch osób tej samej płci", ale - dodaje - jeżeli "nie taka jest intencja, to proponowana zmiana byłaby zbędna".

Konstytucjonalista przypomina, że chociaż to wyrok TSUE nakazuje Polsce dokonania transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego w innym państwie, to "w dotychczasowym orzecznictwie krajowym uznawano, że taka transkrypcja naruszałaby konstytucję i wyrok TSUE nie może tego zmienić, gdyż TSUE nie orzeka o zgodności z krajową konstytucją". To zaś "skłania do wniosku, że proponowana zmiana może być uznana za niekonstytucyjną".

Dlatego dr Radajewski ma jednak wątpliwości, czy wykonanie wyroku TSUE powinno się odbywać przez transkrypcję aktu małżeństwa. I pisze:

Właściwsze byłoby stworzenie w tym celu osobnej procedury, która wyraźnie będzie oddzielać na gruncie aktów stanu cywilnego związki jednopłciowe zawarte w innych państwach od małżeństw uznawanych w polskim porządku prawnym.

-

dr Mateusz Radajewski, Uniwersytet SWPS

Tymczasem dr Marcin Krzemiński, konstytucjonalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, nie ma takich wątpliwości. "W przestrzeni publicznej pojawiają się wypowiedzi, jakoby art. 18 konstytucji miał definiować małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Jednak, aby poznać sens przepisu, należy przeczytać go w całości. Wynika z niego tylko tyle, że małżeństwo heteroseksualne posiada ochronę konstytucyjną - tj. państwo powinno się o nie szczególnie troszczyć" - ocenia w komentarzu przesłanym Konkret24. I stwierdza:

To, że konstytucja coś chroni, nie oznacza, że zabrania wprowadzania aktami niższego rzędu innych rozwiązań - np. związków partnerskich, małżeństw jednopłciowych, czy - jak w tym przypadku - uznania małżeństwa jednopłciowego zawartego zagranicą. Nikt rozsądny nie wyprowadziłby przecież z tego przepisu wniosku, że skoro państwo chroni macierzyństwo i rodzicielstwo, to zakazane są adopcje czy piecza zastępcza.

-

dr Marcin Krzemiński, Uniwersytet Jagielloński

"Na końcu tej wyliczanki znajduje się człowiek"

- Ponieważ zmiany w akcie małżeństwa wprowadzane są rozporządzeniem, w przypadku zmiany władzy politycznej możemy się spodziewać kolejnych nowych wersji dokumentu, być może wracających do "kobiety" i "mężczyzny" - zauważa kolejny problem dr Stępniak. - To nie jest pierwsza sytuacja, gdy prawodawca wprowadza chaos. I to nie tylko ze względu na potencjalne wielokrotne zmiany treści aktu w przyszłości. Jest też taki problem, że niemal na pewno to rozporządzenie zostanie zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Możemy domniemywać, jakie będzie rozstrzygnięcie w zależności od rozkładu sił w trybunale. Myślę, że ten chaos prawny nastąpi nie tylko po ewentualnej zmianie władzy, ale może nastąpić znacznie wcześniej - dodaje.

I konkluduje: - Mówimy o rozporządzeniu, o potencjalnych jego zmianach, o możliwym zaskarżeniu do TK, a - co jest najbardziej deprymujące - na końcu tej wyliczanki znajduje się człowiek. Bo może i mamy zasady pewności prawa i racjonalnego ustawodawcy, lecz często one są tylko fasadą.

Autorka/Autor:

Zuzanna Karczewska

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

małżeństwaTSUEministerstwo cyfryzacjiKrzysztof GawkowskiKonstytucja RPprawo
Pozostałe wiadomości

Głównym polem aktywności współczesnych negacjonistów Holokaustu są media społecznościowe - przestrzega na swojej stronie Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zainicjowało walkę z tą formą kłamstwa, uruchamiając akcję "Powstrzymaj negacjonizm". Lecz negowanie historii obozu trwa nie tylko w internecie - robią to na przykład politycy. Konkret24 przyłącza się do akcji: na tej stronie udostępniamy weryfikacje, które opublikowało muzeum. Będziemy odkłamywać kolejne fałszywe tezy negacjonistów.

Walczymy z kłamstwami o Auschwitz. Konkret24 wspiera akcję muzeum

Walczymy z kłamstwami o Auschwitz. Konkret24 wspiera akcję muzeum

26 stycznia 2026, 16:00
Źródło:
tvn24.pl

Przygotowywany przez Ambasadę Ukrainy w Polsce dokument niektórzy politycy prawicy nazywają "instrukcją donoszenia na Polaków". Taka narracja szybko zaczęła krążyć w mediach społecznościowych i niektórych serwisach internetowych. Ambasador Ukrainy i współautor poradnika odpierają zarzuty. Wyjaśniamy.

"Instrukcja donoszenia na Polaków"? Co powstaje w Ambasadzie Ukrainy

"Instrukcja donoszenia na Polaków"? Co powstaje w Ambasadzie Ukrainy

29 stycznia 2026, 11:39
Źródło:
Konkret24

Nie ma na niej oscypka, sera korycińskiego, obwarzanka krakowskiego czy kiełbasy lisieckiej. Lista nazw polskich produktów, które mają być chronione przed podróbkami na rynkach krajów Mecosur, jest wyjątkowo krótka, za to wysokoprocentowa. Lecz co ciekawe, nie powstała teraz, a zdumienie niektórych polityków prawicy wydaje się spóźnione.

Tylko dwie polskie wódki wśród produktów chronionych w Mercosur. Dlaczego?

Tylko dwie polskie wódki wśród produktów chronionych w Mercosur. Dlaczego?

27 stycznia 2026, 14:22
Źródło:
TVN24+

Wypowiedź szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego wywołała falę krytyki ze strony ekspertów od obronności i uzbrojenia. Sławomir Cenckiewicz jest zaniepokojony, że ze środków SAFE "nie możemy kupować sprzętu amerykańskiego czy koreańskiego". Lecz założenia unijnego programu są powszechnie znane. Również ich cel, który jest inny, niż chciałby szef BBN.

Szef BBN "nie wie, o czym mówi"? Gdzie możemy kupić sprzęt wojskowy w ramach SAFE

Szef BBN "nie wie, o czym mówi"? Gdzie możemy kupić sprzęt wojskowy w ramach SAFE

28 stycznia 2026, 15:23
Źródło:
Konkret24

"Ekonomia wojenna" - tak prorosyjskie konta nazywają rzekomy proceder sprzedawania agregatów prądotwórczych, które Polacy przekazują Ukraińcom w ramach akcji pomocowej. Tyle że takiego procederu nie ma.

Ukraińcy sprzedają na aukcjach "polskie agregaty"? Nie te, o których myślicie

Ukraińcy sprzedają na aukcjach "polskie agregaty"? Nie te, o których myślicie

28 stycznia 2026, 12:02
Źródło:
Konkret24

Blisko dwa tysiące złotych od 1 marca może otrzymać alkoholik za sam fakt, że jest uzależniony? Tak przekonują internauci, a niektórzy nazywają świadczenie "rentą alkoholową". Nagrania z takim przekazem generują setki tysięcy wyświetleń w mediach społecznościowych. Na nasilające się w sieci przekłamania reaguje już Zakład Ubezpieczeń Społecznych - a my wyjaśniamy tę manipulację.

"Od marca alkoholik dostanie dwa tysiące złotych od państwa". ZUS reaguje, my wyjaśniamy

"Od marca alkoholik dostanie dwa tysiące złotych od państwa". ZUS reaguje, my wyjaśniamy

27 stycznia 2026, 16:31
Źródło:
Konkret24

Oburzenie internautów wywołała informacja, jakoby pracownik krakowskiego lotniska słownie zaatakował i agresywnie się zachowywał wobec grupy podróżujących Żydów. Jednego z nich miał nawet popchnąć. A wszystko za sprawą popularnego nagrania. Lotnisko wyjaśnia, a policja prowadzi czynności sprawdzające.

"Polski pracownik" lotniska atakuje Żydów? Film prawdziwy, historia zmyślona

"Polski pracownik" lotniska atakuje Żydów? Film prawdziwy, historia zmyślona

27 stycznia 2026, 18:29
Źródło:
Konkret24

Garstka ludzi na scenie, a na widowni prawie nikogo - tak według krążącego w sieci nagrania miał wyglądać 34. Finał WOŚP w Szczecinie. A co w rzeczywistości przedstawia ten popularny film?

"Szczecin olał WOŚP"? Dzień ten sam, ale co to za impreza

"Szczecin olał WOŚP"? Dzień ten sam, ale co to za impreza

27 stycznia 2026, 9:44
Źródło:
Konkret24

Wolontariusze jakoby "jak wściekli" naklejali serduszka na szpitalny sprzęt we wrocławskim szpitalu, by "wyglądało ładnie na zdjęciach do materiałów o WOŚP". Salowa, która te naklejki zrywała, rzekomo została zwolniona. W krążącej w sieci relacji tylko dwie kwestie się zgadzają.

"Salowa zwolniona za zrywanie serduszek WOŚP"? Szpital odpowiada

"Salowa zwolniona za zrywanie serduszek WOŚP"? Szpital odpowiada

26 stycznia 2026, 18:01
Źródło:
Konkret24

Jednych denerwuje dominacja flagi Ukrainy, innych zastanawia flaga Włoch, jeszcze inni dziwią się, skąd tylu Niemców w Zachodniopomorskiem. W sieci rozpowszechniane są "mapy mniejszości" dominujących w poszczególnych województwach. Każdy naród oznaczono flagą. Lecz choć dane są dobre, niekiedy flagi przykrywają rzeczywistość.

Włosi na Podkarpaciu, Hindusi w Kielcach, Bułgarzy w Lublinie? Mapa "mniejszości" i nas zaskoczyła

Włosi na Podkarpaciu, Hindusi w Kielcach, Bułgarzy w Lublinie? Mapa "mniejszości" i nas zaskoczyła

23 stycznia 2026, 12:44
Źródło:
TVN24+

"To dziecko potrzebuje egzorcysty", "w więzieniu nauczą kultury i ogłady ten szatański pomiot" - tak reagowali internauci na nagranie, które rzekomo pokazywało moment wydana wyroku i skazania amerykańskiego nastolatka na 100 lat więzienia. Tylko że nagranie, które tak ich oburzyło, nie ma wiele wspólnego ze sprawą.

100 lat więzienia dla nastolatka? Co tu się nie zgadza

100 lat więzienia dla nastolatka? Co tu się nie zgadza

25 stycznia 2026, 17:24
Źródło:
Konkret24

Jedni wierzą, inni kpią, jeszcze inni wykorzystują okazję do krytyki służb ICE - nagrania pokazujące człowieka przebranego za wikinga czy za pieroga uciekającego ulicą przed agentami ICE rozchodzą się szeroko w sieci. Także w polskiej. Filmy wyglądają jak materiały stacji telewizyjnych. No właśnie: wyglądają...

"15 funkcjonariuszy ICE jest tuż za nim". Tego w telewizji nie zobaczysz

"15 funkcjonariuszy ICE jest tuż za nim". Tego w telewizji nie zobaczysz

25 stycznia 2026, 12:37
Źródło:
Konkret24

Falę antyukraińskich komentarzy wywołuje rozpowszechniany w sieci przekaz, jakoby Polska miała płacić reparacje wojenne Ukrainie. To manipulacja, w której do szerzenia fałszywej narracji wykorzystuje się określenie "reparacje". Wyjaśniamy.

Polska "zapłaci Ukrainie reparacje"? Nie o tym zdecydował Parlament Europejski

Polska "zapłaci Ukrainie reparacje"? Nie o tym zdecydował Parlament Europejski

23 stycznia 2026, 18:11
Źródło:
Konkret24

Wylanie gnojowicy pod domem ministra rolnictwa było rzekomo powodem aresztowania protestującego rolnika - przekonują niektórzy politycy i internauci. Doniesienia o "areszcie za gnojówkę" to uproszczenie. Postawione zarzuty dotyczą czegoś innego.

"Areszt za gnojówkę"? Dobrze brzmi, ale było inaczej

"Areszt za gnojówkę"? Dobrze brzmi, ale było inaczej

22 stycznia 2026, 16:55
Źródło:
Konkret24

Rosyjską Kamczatkę sparaliżowały zamiecie śnieżne. W sieci mamy wysyp nagrań i obrazów rzekomo pokazujących sytuację na półwyspie. Oto trzy niebezpieczne trendy w rozpowszechnianiu fake newsów, które właśnie się ujawniają.

Kamczatka zasypana śniegiem, a my - sztuczną inteligencją. Widać trzy groźne trendy

Kamczatka zasypana śniegiem, a my - sztuczną inteligencją. Widać trzy groźne trendy

21 stycznia 2026, 15:55
Źródło:
Konkret24

Teoria spiskowa, jakoby zbliżał się "wielki reset majątku" Polaków, rozlewa się w sieci. Właściciele działek mogą się czuć zaniepokojeni, czytając, że warte dziś setki tysięcy złotych grunty stracą na wartości po 1 lipca 2026 roku. Ta celowo nakręcana spirala strachu nie ma uzasadnienia. Jednak kto posiada działkę, o nadchodzącej zmianie prawa powinien wiedzieć.

"1 lipca twoja działka straci wartość". Kampania fałszywa, zmiana prawa realna

"1 lipca twoja działka straci wartość". Kampania fałszywa, zmiana prawa realna

21 stycznia 2026, 13:34
Źródło:
TVN24+

Michał Wawer z Konfederacji przekonuje, że mimo nieobecności Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy uciekli na Węgry, ich procesy mogą się rozpocząć. Z prawnikiem tłumaczymy, że sytuacja obu polityków nie jest taka sama.

Dlaczego sądy nic nie robią w sprawie Ziobry i Romanowskiego? Poseł pyta, my odpowiadamy

20 stycznia 2026, 17:21
Źródło:
Konkret24

Moim celem jest niedopuszczenie do budowy żadnej elektrowni wiatrowej - oświadczył prezydent USA Donald Trump w styczniu tego roku. Było to jego kolejne już wystąpienie, w którym opowiadał o szkodliwości farm wiatrowych, mijając się z prawdą w każdym zdaniu. Nic nowego? Owszem, ale Trump ma swój powód, by te fake newsy głosić. Fejki i motywacje Trumpa opisuje Konkret24.

Walka Trumpa z wiatrakami. A tak naprawdę z kim?

Walka Trumpa z wiatrakami. A tak naprawdę z kim?

19 stycznia 2026, 15:24
Źródło:
TVN24+

"Przez waszą chorą, lewacką, politykę klimatyczną ludzie zamarzają w domach", "nikt nie pomaga Polskim seniorom, bo lepiej pomóc Ukraińcom" - takie przekazy szerzą się w sieci po śmierci małżeństwa w warszawskim Ursusie. To wyłącznie wykorzystywanie tragedii do siania dezinformacji.

"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Nawet śmierć wykorzystali do fejka

"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Nawet śmierć wykorzystali do fejka

20 stycznia 2026, 13:52
Źródło:
Konkret24

Jedni utrzymują, że to "pierwszy polski prom z programu PiS", drudzy - że za czasów PiS projekt promu właściwie podzielił los słynnej stępki. Jeszcze zanim prom Jantar Unity zacumował w Szczecinie, politycy obu stron rozpoczęli propagandę sukcesu - swojego. I obie strony wprowadzają opinię publiczną w błąd.

Kłócą się o "pierwszy polski prom od 30 lat". Ilu ojców ma ten sukces?

Kłócą się o "pierwszy polski prom od 30 lat". Ilu ojców ma ten sukces?

19 stycznia 2026, 9:22
Źródło:
Konkret24

Miliony wyświetleń w internecie generuje nagranie mające udowadniać, że poprzez użycie ciekłego azotu można wytworzyć na jeziorze mocny lód, po którym przejdzie człowiek. Rzeczywiście, bohaterowi filmu się to udaje. A jak jest w rzeczywistości?

Można zamrozić jezioro ciekłym azotem i po nim przejść? "Odradzam"

Można zamrozić jezioro ciekłym azotem i po nim przejść? "Odradzam"

18 stycznia 2026, 13:16
Źródło:
Konkret24

Kto by uwierzył, że stara fotografia z ośrodka dla cudzoziemców zyska po trzech latach drugie życie - w postaci fake newsa. Oraz że powodem będzie stół z jedzeniem. A tak się stało. Fejka rozpowszechnił między innymi poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.

"Pyszne jedzonko" w ośrodku dla cudzoziemców. Ale fejk niesmaczny 

"Pyszne jedzonko" w ośrodku dla cudzoziemców. Ale fejk niesmaczny 

18 stycznia 2026, 15:12
Źródło:
Konkret24

"Dobra taktyka", "genialny pomysł" - polscy internauci chwalą francuskich rolników, którzy podczas demonstracji przeciw umowie Unii Europejskiej z Mercosur mieli rzekomo wpaść na pomysł napuszczania stad byków na kordony policji. Nagranie z tej "akcji" szeroko rozchodzi się w sieci.

Rolnicy "wypuszczają byki" na policjantów? Dziwna ta "corrida"

Rolnicy "wypuszczają byki" na policjantów? Dziwna ta "corrida"

17 stycznia 2026, 15:16
Źródło:
Konkret24

Były premier uderza w obecny gabinet, twierdząc, że w czasach Donalda Tuska "luka VAT znowu rośnie". I mimo że ten wskaźnik w ostatnim czasie budzi kontrowersje, to dane krajowe i unijne nie potwierdzają słów Mateusza Morawieckiego.

Morawiecki grzmi: luka VAT znowu rośnie. Gdzie?

Morawiecki grzmi: luka VAT znowu rośnie. Gdzie?

16 stycznia 2026, 12:53
Źródło:
Konkret24

Podobno po tym, jak Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych, nie mamy się czym martwić - bo przecież prawo umożliwia blokowanie wszystkich nielegalnych treści w sieci. Tak przekonują ludzie prezydenta. Na pewno nie uwierzy im 15-latka, której policja już odmówiła pomocy. My również nie liczmy na to, że gdy nasze zdjęcie zostanie "rozebrane" przez AI, polskie prawo nam pomoże.

Skutki weta Nawrockiego? Polacy zostali w bikini, a tak naprawdę - bez

Skutki weta Nawrockiego? Polacy zostali w bikini, a tak naprawdę - bez

15 stycznia 2026, 17:37
Źródło:
TVN24+

"Patrol konfidentów", "cały kraj zamienia się w kraj donosicieli" - takie komentarze wzburzonych internautów można przeczytać pod ogłoszeniami o naborze do samozwańczej "służby sąsiedzkiej" w wielu polskich miastach. Zaczęliśmy więc jej szukać - i przestrzegamy przed tymi ogłoszeniami.

"Służba sąsiedzka. Kto chętny dołączyć?". Uwaga na te ogłoszenia

"Służba sąsiedzka. Kto chętny dołączyć?". Uwaga na te ogłoszenia

13 stycznia 2026, 13:56
Źródło:
Konkret24

Prawo i Sprawiedliwość straszy, że w 2026 roku zdrożeją ceny biletów w komunikacji miejskiej w dużych miastach - bo tak zdecydował rząd Tuska. To przykład, jak w jednym przekazie można podwójnie manipulować.

W dużych miastach bilety "zdrożeją o 10 procent"? Co oni wymyślili

W dużych miastach bilety "zdrożeją o 10 procent"? Co oni wymyślili

15 stycznia 2026, 13:31
Źródło:
Konkret24

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro twierdzi, że jego wyjazd na Węgry nie był ucieczką. I że ze zdziwieniem dowiedział się - będąc już za granicą - że planowano przeciwko niemu jakieś postępowanie. Przypominamy więc, o czym i kiedy informowano publicznie w jego sprawie.

Ziobro: "nie wiedziałem, że uruchomią postępowanie". Przypominamy sekwencję zdarzeń

Ziobro: "nie wiedziałem, że uruchomią postępowanie". Przypominamy sekwencję zdarzeń

13 stycznia 2026, 17:37
Źródło:
Konkret24

Nagranie, na którym amerykański biskup zabrania rzekomo agentom ICE wejść do kościoła, obiegło media społecznościowe - za granicą i w Polsce. Jest gorąco komentowane w związku z tragedią w Minneapolis. W tym filmie nie chodzi o prawdę, ale może chodzić o pieniądze.

"Nie jesteście tu mile widziani". Starcie biskupa z agentem ICE - czy z rzeczywistością?

"Nie jesteście tu mile widziani". Starcie biskupa z agentem ICE - czy z rzeczywistością?

12 stycznia 2026, 18:18
Źródło:
Konkret24

Setki tysięcy wyświetleń generuje w internecie nagranie pokazujące zamieszki na ulicach, podczas których podpalane są samochody. Rozpowszechniający je internauci twierdzą, że to Iran podczas trwających tam teraz przeciwrządowych manifestacji. Inni podają jednak, że to Paryż albo Los Angeles. Nikt z nich nie ma racji.

Tak, Irańczycy "walczą na ulicach". Ale na tym filmie tego nie widać

Tak, Irańczycy "walczą na ulicach". Ale na tym filmie tego nie widać

12 stycznia 2026, 15:18
Źródło:
Konkret24

Wielka Brytania na czele, Polska w czołówce - tak wyglądać ma "ranking" krajów z największą liczbą aresztowanych za wpisy w internecie. Gdy jednak zajrzeć do źródeł, ta efektowna narracja szybko się rozpada.

"Polska w światowej czołówce aresztowań za wpisy" w sieci. "Skąd to wzięli"

"Polska w światowej czołówce aresztowań za wpisy" w sieci. "Skąd to wzięli"

11 stycznia 2026, 15:02
Źródło:
Konkret24

Internauci chwalą rzekome "odchudzenie" kalendarza szczepień dzieci w USA - i jednocześnie krytykują aż "88 szczepionek" w polskim kalendarzu. Na dokładkę snują teorie spiskowe o nazistowskiej symbolice. Cała ta narracja to zlepek nieporozumień i błędnego porównywania liczby zastrzyków do liczby podawanych szczepionek.

Kalendarz szczepień, 88 szczepionek i liczba Hitlera. Tym razem sięgają po "magię liczb"

Kalendarz szczepień, 88 szczepionek i liczba Hitlera. Tym razem sięgają po "magię liczb"

9 stycznia 2026, 13:37
Źródło:
Konkret24