Suski mówi o KOD: "widzieliśmy tam osobę uczestniczącą w zabójstwie Popiełuszki". To nieprawda

Poseł Marek Suski, komentując plany opozycji zlikwidowania Instytutu Pamięci Narodowej, stwierdził, że "IPN prowadził śledztwa przeciwko zbrodniarzom z czasów minionych" i że "zapleczem tych ludzi, którzy dzisiaj dochodzą do władzy, jest KOD, a w KOD-zie widzieliśmy osobę uczestniczącą w zabójstwie Popiełuszki". Polityk PiS powiela fake newsa, który krąży w internecie od lat i powstał na bazie fałszywego opisu pewnego zdjęcia.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski był 6 listopada gościem programu "Kwadrans polityczny" w TVP 1. Rozmawiano między innymi o zapowiedzi likwidacji 17 instytucji, w tym Instytutu Pamięci Narodowej - taka zapowiedź jest wśród "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów", czyli wyborczym programie Koalicji Obywatelskiej.

"Posłowie Platformy mówią o siedemnastu instytucjach, które mają być zlikwidowane. To między innymi CBA, Instytut Pamięci Narodowej, Polska Fundacja Narodowa czy Narodowy Instytut Wolności" - stwierdził prowadzący program Marcin Wikło. Po czym zapytał posła PiS: "Czym sobie przeskrobały te instytucje, że są tak bardzo na cenzurowanym?".

Marek Suski odparł: "Myślę, że przede wszystkim skutecznością. Tym, że zajmowały się historią, współczesnością, patriotyzmem, rozwojem właśnie dumy z historii narodu polskiego, przekazywaniem tych wszystkich tradycji kolejnym pokoleniom". Następnie dodał:

IPN prowadził śledztwa przeciwko zbrodniarzom z czasów minionych, no a tutaj zapleczem tych ludzi, którzy dzisiaj dochodzą do władzy, jest KOD, a w KOD-zie widzieliśmy tam osobę uczestniczącą w zabójstwie Popiełuszki, który wydzierał się na jakiegoś młodego człowieka.

"I to jest ich zaplecze, i to zaplecze z nienawiścią jest nakierowane chociażby na IPN, który te zbrodnie nie tylko wyjaśniał, ale również prowadził śledztwa i te śledztwa zaczęły brnąć powoli z trudem w kierunku karania winnych. Więc ci ludzie ze strachu o własną wolność i odpowiedzialność za to, co było w PRL-u, będą chcieli likwidować takie instytucje" - kontynuował polityk PiS.

Marek Suski, twierdząc, że w Komitecie Obrony Demokracji "widzieliśmy osobę uczestniczącą w zabójstwie Popiełuszki", powtarza kłamstwo, które krąży w polskim internecie od 2017 roku. Słowo "widzieliśmy" to zapewne nawiązanie do fotografii, której fałszywy opis stał się źródłem fake newsa.

Fałszywy opis: raz że to Grzegorz Piotrowski, innym razem - że Adam Pietruszka

Chodzi o udostępniane przez internautów na Twitterze (obecnie platforma x.com) zdjęcie, na którym widać starszego mężczyznę (po lewej) krzyczącego na młodszego (po prawej). Ich twarze dzielą centymetry. Stoją przy przejściu dla pieszych, w tle widać sylwetki innych osób oraz niesioną przez kogoś biało-czerwoną flagę.

Zdjęcie krążyło w sieci najpierw w 2017 roku. Wtedy towarzyszący mu podpis informował, że starszy mężczyzna to Grzegorz Piotrowski - funkcjonariusz SB, jeden z trzech morderców księdza Jerzego Popiełuszki. Wyszedł na wolność w 2001 roku. To on, nakłoniony przez przełożonego Adama Pietruszkę, wraz z dwoma innymi funkcjonariuszami porwali i zabili duchownego. Archiwalne zdjęcie Piotrowskiego zestawiono na profilu z fotografią krzyczącego mężczyzny i opisano: "Grzegorz Piotrowski – morderca księdza Jerzego Popiełuszki z lewej na sali sądowej, z prawej aktywny uczestnik marszów KODu". Zdjęcie z takim podpisem opublikowano wtedy na profilu Kukiz'15 Świętokrzyskie.

Wprowadzający w błąd tweet z 16 października 2021 roku Konkret24

Fotografia wróciła do sieci jesienią 2021 roku. Wtedy towarzyszył jej inny podpis - według niego zdjęcie ma przedstawiać płk. Adama Pietruszkę funkcjonariusza SB, który podżegał do zabójstwa ks. Popiełuszki. "Zdjęcie roku? Zabójca księdza Popiełuszki, KODziarz płk. Pietruszka wrzeszczy na młodego Polaka, przeciwnika KODu" - brzmiał podpis. Wielu internautów uwierzyło w prawdziwość tego przekazu; inni przekonywali, że wprowadza w błąd. Ci drudzy mieli rację.

Fotograf krzyczy na pracownika prawicowej telewizji

Starszy mężczyzna na zdjęciu to nie Adam Pietruszka czy Grzegorz Piotrowski, tylko Krzysztof Pruszkowski – artysta fotografik mieszkający na stałe w Paryżu. Wyjaśnialiśmy to w październiku 2021 roku. Wtedy redakcja Konkret24 skontaktowała się z Pruszkowskim. Ten w przekazanej nam wiadomości potwierdził, że to jego widać na zdjęciu. Jak wyjaśniał, fotografia pokazuje sytuację z demonstracji przed siedzibą Telewizji Polskiej na placu Powstańców Warszawy, która odbyła się z 9 stycznia 2016 roku. Mężczyzna po prawej to Jan Korab - wtedy reporter TV Republika, obecnie TVP.

Dwa lata temu Pruszkowski wyjaśniał nam, że do takiej reakcji sprowokowało go zachowanie reportera. "Prowokował ludzi, pytając agresywnie, ile pieniędzy ludzie dostali, żeby tu z KOD-em manifestować" - wspominał fotograf. "Podszedłem do niego i wykrzyczałem, że to, co robi, to nie jest dziennikarstwo, że tak się nie robi. On za to mnie filmował i film ze mną jako największą kanalią KOD został opublikowany" - dodał.

Fragment filmu "Pucz"

Krążące w sieci zdjęcie jest bowiem kadrem z filmu "Pucz", który w 2017 roku pokazała Telewizja Polska. Opowiada o kryzysie sejmowym na przełomie 2016 i 2017 roku, jednak był krytykowany przez dziennikarzy i publicystów za nierzetelność i stronniczość niedopuszczalną w filmie dokumentalnym. Osoby protestujące wówczas przed budynkiem Sejmu i polityków opozycji, którzy zablokowali mównicę sejmową, przedstawiono w jednoznacznie negatywnym świetle. Nagranie z demonstracji przed TVP z udziałem Pruszkowskiego wykorzystano w tym filmie jako przykład zachowywania się demonstrantów w stosunku do dziennikarzy.

Fotograf pojawia się w 24. minucie filmu, gdy Pruszkowski zwraca się do reportera TV Republika: "To jest wstyd, proszę pana. Wstyd Polski za granicą. Niech się pan nie patrzy lekceważąco. Mam 72 lata, ja wiem, co ja mówię".

Kadr z filmu "Pucz" opublikowany na kanale TVP Info w YouTube 7 stycznia 2021 roku youtube.com

Krzysztof Pruszkowski już w 2017 roku dementował nieprawdziwe informacje na temat kadru. Jak podała Wirtualna Polska, w komentarzu pod facebookowym postem Kukiz'15 Świętokrzyskie fotograf napisał: "Informuję państwa uprzejmie, że poinformowałem pana Kukiza, który swym nazwiskiem firmuje stronę, że strona Kukiz'15 Świętokrzyskie jest jedyną, która odmówiła usunięcia fałszywego oskarżenia mnie o morderstwo". Po tej interwencji post usunięto.

Redakcji Konkret24 Pruszkowski opowiadał, że po tamtym fałszywym wpisie otrzymywał od sympatyków Kukiz'15 z Kielc groźby karalne, w tym groźby śmierci. "Przez tę publikację straciłem wieloletnich przyjaciół i miałem konflikty rodzinne" - mówił fotograf.

