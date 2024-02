Mieszkańcy Bydgoszczy proszeni o "wyrażenie zgody na przyjęcie emigrantów". Uwaga na dezinformację

"Zwracamy się z prośbą o dobrowolne wyrażenie zgody na przyjęcie emigrantów" - kartki z takim komunikatem w skrzynkach pocztowych rzekomo znajdowali mieszkańcy Bydgoszczy. "To akcja dezinformacyjna" - ostrzegają władze miasta.

"Uwaga Polacy!!!! Możecie już zacząć się spodziewać takich kartek w skrzynkach na listy!!!!" - pisze 7 lutego 2024 roku jedna z anonimowych użytkowniczek serwisu X. Do wpisu załączyła zdjęcie. Przedstawia ono wąski pasek papieru, ułożony na jasnych kafelkach, na pasku wydrukowano prośbę: "Zwracamy się z prośbą o dobrowolne wyrażenie zgody na przyjęcie emigrantów.O ilości i terminie proszę powiadomić MOPS lub urząd@um.bydgoszcz.pl" (pisownia oryginalna).

Nie wiadomo kto jest autorem tej informacji. Kolejne wątpliwości budzą błędy w krótkim komunikacie: litera "ą" w adresie mailowym, brak spacji między kropką a kolejnym zdaniem oraz słowo "ilość" zamiast słowa "liczba". Podany adres mailowy, ale już bez literówki, należy do Urzędu Miasta Bydgoszczy.

To samo zdjęcie z karteczką publikowali 6 lutego także inni użytkownicy X. Pojawiło się też na Facebooku. "Czy ktoś już znalazł taką karteczkę w swojej skrzynce?"; "Mój brat w skrzynce wczoraj znalazł taka kartkę" - pisali 6 lutego w tym drugim serwisie. Jak dotąd nie dotarliśmy do innych zdjęć publikowanych przez internautów, które przedstawiałyby kartki o tej samej lub podobnej treści.

"Informujemy, że jest to akcja dezinformacyjna"

W środę 6 lutego do sprawy odniósł się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Bydgoszczy, a dzień później Urząd Miasta Bydgoszczy. Obie instytucje otrzymywały sygnały o tym, że do skrzynek mieszkańców miasta trafiają informacje zachęcające do wyrażenia zgody na przyjmowanie emigrantów.