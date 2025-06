Pozwolenia dla cudzoziemców na pobyt w Polsce. Znaczący spadek

Przez ostatnie lata to Polska spośród krajów UE wydawała najwięcej pierwszych zezwoleń na pobyt dla cudzoziemców. Najnowsze dane Eurostatu - za 2024 rok - pokazują duży spadek takich pozwoleń wydanych przez nasz kraj. Było ich najmniej od dziesięciu lat. Widać też zmianę, jeśli chodzi o narodowość obcokrajowców, którzy je najczęściej otrzymywali.

Legalna i nielegalna migracja do Polski była jednym z głównych tematów zakończonej już prezydenckiej kampanii wyborczej. Lecz w najbliższych miesiącach ta kwestia z pewnością nie zniknie z dyskusji politycznych. Chociażby dlatego, że prezydent elekt Karol Nawrocki w trakcie kampanii obiecał jednostronne wypowiedzenie unijnego paktu migracyjnego - mimo że zdaniem ekspertów jest to niemożliwe . Pakt migracyjny dotyczy jednak głównie nielegalnej migracji, a więc sytuacji, w której cudzoziemiec przekracza polską granicę bez wymaganych dokumentów i na przykład składa wniosek o azyl w naszym kraju.

Innym zagadnieniem jest legalna migracja, a więc osiedlanie się w Polsce cudzoziemców, którzy otrzymali pozwolenie na pobyt. Jego podstawą może być podjęcie legalnej pracy w Polsce, chęć kształcenia np. na polskich uczelniach wyższych czy łączenie rodzin. Takie właśnie osoby widzimy coraz częściej w naszym kraju, to tych cudzoziemców dotyczy kampania dezinformacyjna rozpętana przez polityków opozycji - i nie chodzi tylko o uchodźców z Ukrainy.

Skalę zjawiska legalnej migracji do Polski najlepiej pokazują dane o tzw. pierwszych zezwoleniach na pobyt. Publikowane przez unijny Eurostat statystyki prezentują liczbę cudzoziemców, którzy legalnie wjechali już do Polski, mieszkają tutaj i chcą zostać w naszym kraju na dłużej. To te dane pokazują, ilu nowych cudzoziemców przybyło - w legalny sposób - w danym roku w Polsce. Pozostali cudzoziemcy przebywający w kraju albo wciąż mają ważne pozwolenia, albo wystąpili o swoje drugie lub kolejne pozwolenia (chyba że od wygaśnięcia poprzedniego minęło więcej niż pół roku, wtedy nowe również traktuje się jako pierwsze).