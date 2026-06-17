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"Młody, masz flagę". Jak Michał Woś i Patryk Jaki zachwycili się przerobionym nagraniem

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Tęczowa flaga z rąk dziecka miała trafić do kosza. Ta sytuacja miała inny finał
Ruszyła 25. Parada Równości
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: instagram.com
Kilkuletnie dziecko wyrzuca tęczową flagę do kosza - nagranie z taką sceną ma setki tysięcy wyświetleń i wywołuje entuzjastyczne reakcje internautów oraz prawicowych polityków, w tym Michała Wosia i Patryka Jakiego. W rzeczywistości ta sytuacja miała inny finał.

13 czerwca ulicami Warszawy przeszła jubileuszowa, 25. Parada Równości. To część obchodów Miesiąca Dumy (Pride Month, Miesiąc Dumy osób LGBTQ+). Wcześniej podobne marsze odbyły się m.in. w Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu, a kolejne zaplanowano w Poznaniu, Szczecinie i Olsztynie. Uczestnikom takich wydarzeń często towarzyszą tęczowe flagi - jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli społeczności LGBTQ+. Reprezentuje różnorodność, dumę, wolność oraz postulaty równouprawnienia osób tej społeczności.

W połowie czerwca w mediach społecznościowych zaczęło krążyć krótkie nagranie mające ośmieszać ten symbol. Na krótkim nagraniu widać około dwuletniego chłopca. Dziecko otrzymuje od dorosłej kobiety, prawdopodobnie mamy, niewielką tęczową flagę, po czym odwraca się i podchodzi do kubła na śmieci, do którego energicznie wrzuca flagę.

FAŁSZ
Twarz dziecka została zanonimizowana przez redakcję.
Kilkuletnie dziecko rzekomo wyrzuciło tęczową flagę do kosza na śmieci.
Źródło zdjęcia: x.com

Wideo przyciągnęło uwagę internautów, w tym prawicowych polityków i działaczy. Część z nich interpretowała zachowanie chłopca jako potwierdzenie własnego stosunku do symboli związanych ze społecznością LGBTQ+.

"Dzieci są mądre" - tak zachwyca się nagraniem na Facebooku Michał Woś, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Wpis zebrał 10 tys. reakcji i ponad tysiąc udostępnień. "Nic lepszego dziś nie zobaczycie" - takimi słowami do obejrzenia nagrania zachęcał na Facebooku Patryk Jaki, też poseł Prawa i Sprawiedliwości. "Normalna postawa" - chwalił chłopca na TikToku Łukasz Kolada, który w sieci przedstawia się jako kierownik biura analityczno-prawnego Konfederacji w Sejmie. Osoba o takim imieniu i nazwisku w 2023 roku startowała z list Konfederacji w wyborach do Sejmu. Jego post na TikToku wyświetlono ponad 680 tys. razy.

FAŁSZ
Prawicowi politycy i działacze udostępniali nagranie i chwalili rzekome zachowanie dziecka. Twarz dziecka została zanonimizowana przez redakcję.
Prawicowi politycy i działacze udostępniali nagranie i chwalili rzekome zachowanie dziecka. Twarz dziecka została zanonimizowana przez redakcję.
Źródło zdjęcia: Facebook, TikTok

"Duma"; "dobre wychowanie"; "młody masz flagę"; "brawa dla dziecka" - tak zachowanie chłopca z nagrania chwalili internauci na Facebooku, Instagramie i TikToku. Wideo dotarło też na niemieckojęzyczny serwis X - tam wpis z 14 czerwca wyświetlono niemal 780 tys. razy. Co dziwne, w krążących wpisach nie pada miejsce lub przybliżona data zdarzenia. Nie dowiadujemy się więcej o kontekście sytuacji.

FAŁSZ
Twarz dziecka została zanonimizowana przez redakcję.
Nagranie zbierało setki tysięcy wyświetleń na Facebooku, Instagramie czy TikToku
Źródło zdjęcia: Facebook, Instagram, TikTok

Wielu internautów, podobnie jak politycy, chwaliło rzekome zachowanie chłopca. "Wzruszyłem się"; "coś pięknego"; "tak trzymaj". Kolejni gratulowali mądrości dziecku i rodzicom. Niektórzy twierdzili, że to polskie dziecko.

Nieliczni zwracali uwagę, że nagranie może być dziełem AI. "Wykorzystywanie dzieci do jakiejkolwiek polityki jest złe. Nawet w AI" - stwierdził jeden z komentujących.

Czy chłopiec rzeczywiście wyrzucił tęczową flagę do kosza? Okazuje się, że zrobił z nią coś zupełnie innego.

Przerobione nagranie z błędami AI

Najstarsza wersja tej wersji nagrania, którą odnaleźliśmy, pojawiła się 13 czerwca na tiktokowym koncie o nazwie @illusionsmaker. Specjalizuje się w treściach opartych na sztucznej inteligencji. Obecnie to nagranie jest niedostępne, ale indeksowanie wyszukiwarce Google potwierdza, że zostało na opublikowane na wspomnianym koncie.

Na nagraniu widać błędy typowe dla materiałów generowanych przez AI. Najbardziej oczywisty błąd dotyczy samej flagi - gdy trafia w ręce dziecka, nagle zmienia nie tylko rozmiar, ale też wzór. Gdy kobieta wręcza dziecku flagę, jest ona mała i przedstawia tzw. Progress Pride - wariant tęczowej flagi LGBTQ+ z żółtym trójkątem i fioletowym okręgiem po lewej symbolizującymi społeczność interseksualną. W momencie, gdy dziecko się odwraca, wzór nagle się zmienia - z flagi znika trójkąt oraz dodatkowe pasy. Jednocześnie flaga staje się wyraźnie większa, co dodatkowo wskazuje na niespójność wizualną nagrania.

W trakcie nagrania zmienia się wzrost dziecka - to kolejny błąd AI. Gdy chłopiec stoi obok kobiety, sięga jej poniżej bioder. Po kilku krokach w stronę kubła na śmieci wydaje się jednak wyraźnie wyższy - na tyle, by swobodnie podnieść jego pokrywę.

Twarz dziecka została zanonimizowana przez redakcję.
W trakcie nagrania flaga zmienia nie tylko wzór, ale i wielkość. to jeden z błędów typowych dla AI
Źródło zdjęcia: Instagram

Co zrobił chłopiec tęczową flagą? Zabawa i śmiech

Udało się dotrzeć do starszej wersji nagrania, która nie nosi śladów ingerencji AI. Została opublikowana 7 czerwca na TikToku. Film zaczyna się tak samo - od momentu wręczenia dziecku tęczowej flagi. Następnie chłopiec odwraca się i robi kilka kroków w lewo, jednocześnie macha flagą i się śmieje. Na moment przytula ją do siebie. W żadnym momencie nie wyrzuca tęczowej flagi do kosza.

Nagranie więc zostało częściowo zmanipulowane przy użyciu sztucznej inteligencji. Ponieważ przedstawia prawdziwe dziecko, zanonimizowaliśmy jego wizerunek.

PRAWDA
Twarz dziecka została zanonimizowana przez redakcję.
Na starszej wersji nagrania widać, że dziecko nie wrzuciło tęczowej flagi do kosza
Źródło zdjęcia: TikTok

Dzieci bywają mądrzejsze, niż nam się wydaje. Warto jednak oceniać ich prawdziwe zachowania, a nie te wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Źródło: Konkret24
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Tagi:
LGBTPatryk JakiMichał WośManipulacjaFake NewsSztuczna inteligencjadziecko
Gabriela Sieczkowska
Gabriela Sieczkowska
Dziennikarka serwisu Konkret24
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