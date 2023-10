Na film, żołnierzy wyklętych, budowę katolickiego centrum. 17,5 miliona od premiera z rezerwy budżetowej

Tematem cyklu mają być "zagadnienia dotyczące szeroko pojętej problematyki pomocowej", m.in. pomoc społeczna, pomoc rodzinom, działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością czy osób w wieku emerytalnym. Umowę podpisano we wrześniu, projekt ma trwać do końca 2023 roku. Jego deklarowana wartość wynosi 2,11 mln zł, tak więc w całości został sfinansowany przez rząd z rezerwy budżetowej.

Ustaliliśmy, że te audycje, które już powstały służyły głównie do promocji członków rządu. Prawie w każdym odcinku wyemitowanym przed wyborami wypowiadała się wiceminister rodziny i polityki społecznej Anna Schmidt. Z kolei w emitowanych już po wyborach pojawił się wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. To kilkuminutowe nagrania, w których dziennikarka zapowiada temat, a przedstawiony gość mówi; nie ma dyskusji czy rozmów.

Kto otrzymał pieniądze z rezerwy budżetowej?

Fundacja IPŚ działa na Dolnym Śląsku, główny cel to "wspieranie rozwiązań służących rozwojowi kultury, turystyki, nauki, ekologii, świadomości obywatelskiej i historycznej". Fundacja organizuje m.in. różnego rodzaju imprezy turystyczne (np. spacery po Dolnym Śląsku, które zostały dofinansowywane m.in. przez dolnośląski urząd wojewódzki). Na stronie internetowej fundacja podaje, że w jej różnych projektach uczestniczyło ok. tysiąca osób.

Z Narodowego Instytutu Wolności fundacja otrzymała w 2021 roku 266 900 zł dotacji na realizację projektu "Fabulae ex Silesia – Opowieści ze Śląska". Był to cykl pięciu warsztatów z historykami z Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutu Pamięci Narodowej, połączonych ze zwiedzaniem miejscowych zabytków.

Kampania "in Polish" ma polegać na stworzeniu filmów wideo oraz grafik w kilku językach, które będą publikowane w mediach społecznościowych jako płatna reklama. Mają dotrzeć przede wszystkim do mieszkańców Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Ich celem ma być poprawa postrzegania "Polski jako kraju otwartego, przyjaznego i aktywnie angażującego się w procesy integracji uchodźców ukraińskich" – czytamy w mailu od Instytutu Piastów Śląskich.

1 milion złotych, jakie premier Morawiecki decyzją z 3 sierpnia przekazał Archidiecezji Lubelskiej na centrum wsparcia rodziny to już druga tak wysoka dotacja dla Archidiecezji Lubelskiej na tę inwestycję. W 2021 roku z Funduszu Patriotycznego (to fundusz działający w ramach nadzorowanego przez ministra kultury Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego) archidiecezja otrzymała 900 tys. zł. Wtedy projekt "Ośrodek szkoleniowo-formacyjny myśli katolicko-społecznej im. ks. Franciszka Blachnickiego w Zalesiu". Za tym projektem stoi środowisko Ruchu Światło-Życie, którego inicjatorem był ks. Blachnicki, kapłan związany z Lublinem, więzień obozów koncentracyjnych, po wojnie prześladowany przez SB. Na początku sierpnia prezydent Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył Blachnickiego Orderem Orła Białego .

Prace w ośrodku rozpoczęły się – jak opisywał to katolicki tygodni "Niedziela" - latem 2021 w przejętym zniszczonym budynku dawnej szkoły w Zalesiu. W 800-metrowym budynku powstanie dom rekolekcyjno-szkoleniowy dla ok. 40 osób. W dalszych planach jest rozbudowa, która pozwoli na zakwaterowanie jednocześnie nawet 100 osób. Będą też sale konferencyjne, jadalnia i kaplica.

Fundacja Non Notus została zarejestrowana 1 sierpnia 2022 roku. Jej nazwa nawiązuje do łacińskiego określenia osób nieznanych, bezimiennych (skrót N.N. pojawia się na nagrobkach zmarłych, których tożsamości nie ustalono).

W 2023 roku Fundacja Non Notus otrzymała z Funduszu Patriotycznego 50 tys. zł dofinansowania na realizację filmu dokumentalnego o Andrzeju Kiszce, uznawanym za ostatniego żołnierza podziemia antykomunistycznego w PRL. Decyzją premiera z 4 września fundacja otrzyma 919,3 tys. zł na "Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych oraz znamienitych postaci II RP" (pisowania oryginalna - red.). Wysłaliśmy do fundacji prośbę o informacje dotyczące projektu, czekamy na odpowiedź.

Stowarzyszenie Katolickie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku organizuje przeglądy teatrów amatorskich "Kurtyna". Jest też znane z organizowanego co roku w styczniu orszaku Trzech Króli i innych wydarzeń katolickich. Prezes Jarosław Szydłak informuje, że we wniosku złożonym do KPRM precyzyjnie opisano współpracę z samorządem i organizacjami pozarządowymi, a potrzebę budowy centrum precyzyjnie uzasadniono.

We wrześniu trójmiejska "Gazeta Wyborcza" zauważyła, że stowarzyszenie brało udział w kampanii referendalnej przed referendum ogólnokrajowym 15 października, choć Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła jego pierwszy wniosek o udział. Ustawa o referendum zakłada, że fundacje i stowarzyszenia organizujące kampanię referendalną powinny prowadzić działalność zgodną z przedmiotem referendum. PKW uwzględniła jednak odwołanie po dosłaniu przez stowarzyszenie dodatkowych wyjaśnień. "Ten materiał nie nawiązuje do treści referendalnej, ale nawołuje do aktywności, do udziału w głosowaniu" – przekonywał prezes Szydłak w rozmowie z "Wyborczą”. Mówił, że nie zachęca do udziału w referendum z powodów politycznych.