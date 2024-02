"Na miesięcznicy pojawił się ambasador Rosji"? Nie ma potwierdzenia

Po obchodach miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie 10 lutego na platformie X pojawił się wpis z informacją, jakoby na uroczystości był także ambasador Rosji. Do posta dodano zdjęcie ambasadora Siergieja Andriejewa, zrobione jednak podczas innego zorganizowanego na zewnątrz wydarzenia, sądząc po odmiennej pogodzie niż ta, która była 10 lutego w stolicy i po lżejszych ubraniach osób widocznych na fotografii. "Na dzisiejszej miesięcznicy pojawił się ambasador Rosji" - brzmiał wpis , który wyświetlono ponad 15 tys. razy. "Putin dał znak pisowcom, żeby nie zapominali dla kogo pracują"; "Ciągnie swój do swego"; "Jarek swoich zaprasza"; "Nigdy nie wątpiłam w to, że #PiStoRosja"; "Widać, gdzie szukają wsparcia" - komentowali internauci. Ten post szerowali potem inni użytkownicy platformy X.

Jednak część zwracała uwagę właśnie na porę, gdy zdjęcie zostało zrobione. "Jak na dzisiejszej? Słońce? I bez płaszcza lub kurtki? Raczej fejk. Lub nie to zdjęcie"; "Nie wygląda to na zimowy dzień"; "Lato się nagle zrobiło?"; "Zdjęcie z 10 lutego 2024?" - dopytywali. Wyjaśniamy.

Zerwany transparent

10 lutego 2024 roku - jak co miesiąc - najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości po porannym nabożeństwie odprawionym w warszawskim kościele seminaryjnym przeszli przed pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, by tam się pomodlić i złożyć kwiaty. Potem zrobili tak samo przed pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej. W składaniu wieńców prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu towarzyszyli m.in. były premier Mateusz Morawiecki, szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński, Antoni Macierewicz, Ryszard Terlecki, Maciej Wąsik.

Stare zdjęcie ambasadora. PiS dementuje

Słuszność mają internauci, którzy zauważyli, że zdjęcie ambasadora Andriejewa nie mogło zostać zrobione 10 lutego tego roku. Osoby uwiecznione na nim są cienko ubrane, a z tyłu widać drzewa pełne zieleni. To zdjęcie zrobił 9 maja 2023 roku fotograf Polskiej Agencji Prasowej Tomasz Gzell. Rosyjski ambasador próbował wówczas złożyć wieniec na warszawskim Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich z okazji obchodzonego tego dnia w Rosji Dnia Zwycięstwa. Uniemożliwili mu to protestujący przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Zdjęcie ambasadora nie zostało więc zrobione podczas lutowej miesięcznicy. Z naszych ustaleń wynika, że Andriejew w obchodach nie uczestniczył. Nie znaleźliśmy go na żadnych materiałach pokazujących to, co się działo 10 lutego 2024 roku na warszawskim placu Piłsudskiego, nie ma go na upublicznionych fotografiach. Jego obecności nie odnotowali uczestnicy miesięcznicy ani dziennikarze. Nie poinformowała o tym żadna redakcja.