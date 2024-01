Na spotkaniu z Szydło "wstawili lustro"? Sprawdziliśmy

Internauci prześcigają się w złośliwych komentarzach. Wpisy mają dziesiątki tysięcy wyświetleń. Są przekonani, że lustro ustawiono w sali specjalnie na wydarzenie z byłą premier, by wizualnie zwiększać audytorium. To przykładowe komentarze: "Tylko PiS tak oszukuje. Sala luster na spotkaniu z Szydło"; "Na spotkaniu z Szydło wstawili lustro by zagęścić tłum"; "Jak pisowcy 'zwiększają' liczebność 'suwerenów' na ostatnim spotkaniu z Szydło? Instalują w sali olbrzymie lustra"; "Wstawili lustra by uzyskać złudzenie wielkiej sali"; "Beata Szydło znalazła sposób na zwiększenie ilości uczestników partyjnego spędu" (oryginalna pisownia wszystkich wpisów).