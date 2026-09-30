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"Naiwny pacyfizm" księdza i atak Ukraińców na kościół? Co to za nagranie

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"Naiwny pacyfizm" księdza i atak Ukraińców na kościół? Co to za nagranie?
"Odpowiedzią na zło powinny być dobro i przebaczenie"
Źródło wideo: TVN24
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Po ataku w klasztorze w Jarosławiu jeden z rannych księży wezwał do modlitwy za napastnika, który pochodził z Ukrainy. Zaapelował też, by nie obarczać winą "narodu, z którego był oprawca". Niedługo później w sieci pojawiło się wymowne wideo zestawiające słowa księdza z zamieszkami i wtargnięciem grupy Ukraińców do jakieś świątyni. Tyle że kontekst filmiku jest zupełnie inny.

Dwa dni po napaści w klasztorze w Jarosławiu, jeden z zaatakowanych duchownych, w której zaapelował o modlitwę za nożownika z Ukrainy. Podczas mszy 26 września 2026 roku, ksiądz Adrian Mantykiewicz z opatrunkami na głowie i dłoni oraz siniakami na twarzy wygłosił homilię. "Pragnę w swoim imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu księdza Stanisława powiedzieć bardzo dobitnie, że wybaczamy" - powiedział kapłan. Zwrócił się do wiernych o modlitwę za duchownych, ale także dodał: "W sposób szczególny proszę was o modlitwę za naszego oprawcę i o łaskę nawrócenia dla niego".

24 września 2026 roku na terenie Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu w województwie podkarpackim. 31-letni obywatel Ukrainy Ihor M. wszedł do klasztoru i zaatakował tam nożem kuchennym pięć osób. Jedna z nich zmarła. To ksiądz, który próbował powstrzymać napastnika. Mężczyzna został zatrzymany, a biegli psychiatrzy stwierdzili u niego ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Uniemożliwia to jego przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Wcześniej prokuratura informowała, że zamierza postawić mu zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu 25 września poinformowała, że skieruje do sądu wniosek o jego aresztowanie na trzy miesiące w warunkach szpitalnych. Następnego dnia Sąd Rejonowy w Jarosławiu uwzględnił wniosek.

Ksiądz Mantykiewicz podczas homilii odniósł się do narodowości sprawcy. "Z tego miejsca też chcę was prosić, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca, bo zła dokonał konkretny człowiek. Zła dokonała konkretna osoba, która ma swoje imię, swoje życie, która odpowiada za swoje czyny. Nie dokonali tego inni ludzie. To była jedna, jedyna osoba" - powiedział. Zaapelował także o szacunek do Ukraińców mieszkających w Polsce.

Przesłanie poszkodowanego księdza było szeroko komentowane, także w sieci. Jednak wokół kazania i apelu duchownego pojawiła się dezinformacja. "Jak ktoś się zastanawia, jak wielki można mieć dysonans poznawczy - To właśnie taki.." - napisał 28 września 2026 roku polski internauta (pisownia wszystkich postów oryginalna). Do swojego posta załączył nagranie. Widać na nim wnętrze kościoła, w którym panuje wyraźne zamieszanie. Między ławkami przemieszcza się grupa mężczyzn, z których część ma na sobie odzież wojskową lub taktyczną oraz żółte opaski na ramionach. Niektórzy mają zasłonięte twarze. Jeden z mężczyzn stojących bliżej ołtarza intensywnie gestykuluje i wskazuje ręką, w której trzyma rewolwer w stronę innych osób. W kolejnych sekundach kamera gwałtownie się porusza, a część mężczyzn podchodzi w kierunku nagrywającego. Przez cały film w dolnej części ekranu nałożone jest drugie nagranie. To fragment kazania księdza Mantykiewicza.

Zestawienie fragmentu kazania z rzekomym atakiem Ukraińców na kościół wyświetlono ponad 100 tys. razy.
Zestawienie fragmentu kazania z rzekomym atakiem Ukraińców na kościół wyświetlono ponad 100 tys. razy.
Źródło zdjęcia: x.com

Sugestia autora wpisu jest jasna - podczas gdy duchowny apeluje o szacunek wobec Ukraińców, oni sami mają niszczyć polskie kościoły. Wpis wygenerował ponad 200 tys. wyświetleń, podano go dalej niemal 200 razy. Wielu internautom nie spodobał się apel księdza w zestawieniu z obrazkami rzekomego ataku Ukraińców na polski kościół. "Ksiądz się pogubił. Przypominam więc, że to iż istniejemy i możemy przekazywać z pokolenia na pokolenie naszą kulturę, wiarę i wszystko inne to zasługa naszych przodków, którzy mieczem i ogniem zwalczali wrogów. Gdyby setki lat temu bredzili jak on to by nas nie było"; "Jak ksiądz chce nadstawiać drugi policzek, jego sprawa. Ale wara od nakłaniania innych! Tutaj chodzi o bezpieczeństwo nas i naszych dzieci, a to jest absolutny priorytet"; "Dlatego będzie powtórka z historii"; "Na mózg padło i stąd takie kazanie"; "To jest to chrześcijańskie nastawianie drugiego policzka tak?"; "Nawet papież potępił ostatnio 'naiwny pacyfizm'" - pisali w komentarzach.

Jednak inni alarmowali: "To fejk"; "Po co ten fejk?". Wpis i nagranie są przykładem manipulacji uderzającej w Ukraińców, ale także w polskiego duchownego.

Nagranie ze sporu o ukraińską świątynię

Po pierwsze filmik, który zamieścił internauta, nie pokazuje atak na żaden na kościół w Polsce lub którego mieliby dopuścić się Ukraińcy. Po drugie pochodzi sprzed niemal dwóch lat i został nakręcony w jednej z cerkwi w Ukrainie. To sobór świętego Michała Archanioła w Czerkasach w centralnej Ukrainie. Tam w październiku 2024 roku doszło do konfliktu na tle religijnym pomiędzy dwoma grupami prawosławnych wiernych - zwolennikami Kościoła Prawosławnego Ukrainy i Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego (UKP PM), który uznaje zwierzchnictwo cerkwi rosyjskiej. Spór i zamieszki dotyczyły przejęcia świątyni. Sobór świętego Michała Archanioła należący wcześniej do UKP PM przeszedł wówczas w jurysdykcję Kościoła Prawosławnego Ukrainy.

Jak relacjonowało BBC, zgodnie z decyzją społeczności religijnej, rankiem 17 października 2024 roku świątynia przeszła pod zarząd Kościoła Prawosławnego Ukrainy. Około godz. 6 rano wierni zaczęli schodzić się do cerkwi, aby przygotować ją do pierwszego nabożeństwa po ukraińsku. Już o tak wczesnej godzinie mieli tam spotkać niewielką grupę parafian sprzeciwiających się odejściu od struktur moskiewskich i zmianie przynależności wspólnoty. Około godz. 8 doszło do zaognienia konfliktu. W sieci zaczęły pojawiać się nagrania pokazujące starcia wiernych. "Lokalni dziennikarze donosili, że wierni Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego wtargnęli na teren cerkwi św. Michała" - podało BBC. Na miejsce starcia przybyła policja.

Nieco inną wersję wydarzeń przedstawiło UKP PM. Zgodnie z nią w nocy 17 października 2024 roku około stu zamaskowanych osób wtargnęło na teren soboru, gdzie wówczas trwała nocna liturgia. Według komunikatu udostępnionego na stronie internetowej UKP PM, na który powołuje się BBC, "napastnicy siłą wyrzucili wiernych z terenu świątyni, a także zerwali kamery monitoringu". UKP PM twierdzi także, że działaniom tym nie zapobiegła policja.

Zdarzenia w Czerkasach opisała także ukraińska agencja informacyjna Ukrinform. W tekście zamieszczono link do nagrania udostępnionego na Facebooku 17 października 2024 roku. Widzimy na nim starcie pomiędzy wiernymi. Ujęcia pokazują tę samą świątynię co filmik krążący obecnie w polskiej sieci. Zgadza się m.in. układ wnętrza, czy charakterystyczne elementy wyposażenia kościoła.

Nagranie w rzeczywistości pokazują starcie wiernych w ukraińskiej świątyni
Nagranie w rzeczywistości pokazują starcie wiernych w ukraińskiej świątyni
Źródło zdjęcia: Facebook.com

Zestawienie nagrania z Czerkasów z niedawnym kazaniem polskiego księdza jest mylące. Film nie pokazuje ataku Ukraińców na świątynię w Polsce, lecz wydarzenia sprzed niemal dwóch lat z Ukrainy, związane ze sporem o tamtejszy sobór. Zestawiono te niepowiązane wydarzenia po to, by odmiennie od przekazu płynącego z kazania księdza Mantykiewicza, właśnie skierować gniew na Ukraińców i zrzucić winę na cały naród za wydarzenia w klasztorze w Jarosławiu.

Źródło: Konkret24
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Tagi:
Atak nożownikaPodkarpacieUkraińcyFake NewsDezinformacja
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