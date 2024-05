Osiedle otoczone drutem kolczastym na Wilanowie? Nie tam

Komentarze pełne ironii wywołuje rozpowszechniane w internecie zdjęcie, na którym rzekomo widać blok na warszawskim Wilanowie otaczany ogrodzeniem z drutem kolczastym. "Nie dla plebsu to" - żartują internauci. Inni twierdzą, że to nie Wilanów, tylko Ursus. Jedni i drudzy nie mają racji.

Komentarze: "tak witają migrantów?", "Wilanów się szykuje na przyjęcie 30 tys."

Niektórzy nie podawali lokalizacji, ale sugerowali, że to budynek mieszkalny. "Osiedle przyjazne ludziom" - napisał autor wpisu, który w serwisie X dotarł do prawie 250 tys. odbiorców. "Luxury plaza center green apartments, nie dla plebsu to" - skomentował natomiast internauta na Wykop.pl. Wielu komentujących żartowało z pokazanej sytuacji: tworzono fotomontaże z policjantami czy wieżami strażniczymi. Inni łączyli obraz z migrantami, którzy mieliby się pojawić w Polsce. "Wilanów się szykuje na przyjęcie 30 tys."; "Przygotowują się na przyjazd inżynierów i lekarzy"; "Tak witają migrantów?"; "Czyżby ochrona przed tym, co nas czeka?" - pisali.