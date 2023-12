Niedźwiedzie na drodze w Szczyrku? "Na pewno nie w Polsce"

Użytkownicy platformy X i Facebooka rozsyłali film, na którym widać, jak na ośnieżonej drodze kierowca zatrzymuje się, widząc idące z naprzeciwka poboczem niedźwiedzie. Nagranie ma rzekomo pokazywać scenę ze Szczyrku - ale to nieprawda.

Dwa niedźwiedzie na skraju ośnieżonej drogi. Kierowca samochodu zatrzymuje się i wyrzuca przez okno jabłko, które większe ze zwierząt natychmiast zjada. Wideo z taką sceną od 29 listopada krąży w mediach społecznościowych z podpisem: "Szczyrk 28.11.23". Nagranie masowo rozsyłają użytkownicy Facebooka i platformy X. Post z X z 30 listopada ma blisko 180 tys. wyświetleń i 1 tys. polubień. Facebookowa rolka z tym samym nagraniem, opublikowana 29 listopada, ma 5,3 tys. polubień.

FAŁSZ Film pokazujący niedźwiedzie rzekomo gdzieś na drodze w Szczyrku rozsyłali użytkownicy Facebooka i platformy X. Facebook/X.com

Niektórzy komentujący film w serwisie X przekonywali jednak, że nagranie nie pochodzi z Polski. "To w Rumunii widać od razu po kolorze oznaczenia drogowego" - przekonywał jeden internautów. Inni zauważali, że to samo nagranie krążyło wcześniej z innymi podpisami. "Dzisiaj ten filmik widzę z 3 opisem: że Szczyrk, że Ukraina, że Rumunia "; "To Zakarpacie UA"; "Podobno to w Choroszczy" - przekonywali (pisownia postów oryginalna).

Co wiadomo o tajemniczym nagraniu? Czy powstało w Szczyrku?

"No cóż... Nie wszystko co zobaczycie w internecie jest prawdą"

Autor jednego z komentarzy w serwisie X zamieścił screen posta konta Polskie Drogi. Serwis o tej nazwie, publikujący informacje z dróg powiatu bielskiego i okolic, informował na Facebooku, że filmik z niedźwiedziami to fejk. "Droga faktycznie na pierwszy rzut oka przypomina przeł. Salmopol między Szczyrkiem a Wisłą. Ale to nie tam powstało nagranie" - podano. Profil ten informował, że post z fake newsem udostępniali również lokalni politycy. "No cóż... Nie wszystko co zobaczycie w internecie jest prawdą" - podsumował administrator profilu.

Rozwiń

O tym, że film nie powstał w okolicach Szczyrku, zapewnia Tomasz Gawęda, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Bielsko. - Nie wiem, gdzie to jest, ale na pewno nie w Polsce. I na pewno to nie jest Szczyrk. U nas nie ma takich odblaskowych znaków kolorystycznie wpadających w zieleń. Podejrzewam, że to gdzieś w rumuńskich Karpatach, gdzie widok niedźwiedzia przy drodze jest dość częsty - powiedział Gawęda w rozmowie z Konkret24.

Niedźwiedzie w okolicach Nadleśnictwa Bielsko. Inne zwyczaje zwierząt

Leśnik zwraca uwagę, że na filmie widać osobniki, które są przyzwyczajone do dokarmiania przez podróżnych i właśnie w tym celu wychodzą na drogę. - Na terenie Nadleśnictwa Bielsko niedźwiedzie spotykane są bardzo sporadycznie, najczęściej wiosną, kiedy wygłodniałe po zimowej hibernacji, wędrują na znaczne odległości w poszukiwaniu pożywienia - podkreśla Gawęda. Dodaje, że to bardzo płochliwe gatunki niedźwiedzi. W przeciwieństwie do zwierząt stale bytujących w terenach o znacznym nasileniu ruchu turystycznego. Jesienią leśnicy dostali sygnał o niedźwiedziach z sąsiedniego Nadleśnictwa Andrychów. - U nas wiosną widziane były tropy niedźwiedzia w rejonie Malinowskiej Skały - dodaje leśnik.

Zakarpacie? Czechy? Rumunia? Burzliwa dyskusja internautów

W sieci krąży drugie podobne nagranie, prawdopodobnie z tymi samymi niedźwiedziami. I prawdopodobnie powstało na tej samej drodze w podobnym czasie - świadczą o tym podobne barierki i oznakowanie drogi. "Taki widok mieli dziś kierowcy jadący między trasą między Lwowem a Zakarpaciem" - przekonywał autor posta opublikowanego w serwisie X 29 listopada. Post miał ponad 530 tys. wyświetleń i 8 tys. polubień.

Internauta: "Taki widok mieli dziś kierowcy jadący między trasą między Lwowem a Zakarpaciem". X.com

W ukraińskojęzycznym internecie znaleźliśmy kilka postów z informacją, że film powstał na Zakarpaciu. Internauci jednak zaprzeczali. W dyskusji pojawiały się informacje, że sytuację zarejestrowano we wsi Schodnica, w obwodzie lwowskim. Inni przekonywali, że to czeski Ołomuniec.

Najczęściej internauci wskazywali jednak na Rumunię. Zwracali uwagę na podobne zachowania niedźwiedzi na turystycznych trasach w tym kraju - na przykład na drodze transfogaraskiej. Niedźwiedzie często podchodzą tam w pobliże drogi, czego dowodem są nawet zdjęcia zarejestrowane w Mapach Google.

Źródło: Konkret24