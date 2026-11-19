Polska Niemieccy tajniacy policyjni będą działać "w głębi państwa polskiego"? Skąd wziął się ten przekaz Szymon Rębowski |

Niemiecka policja przed Trybunałem Konstytucyjnym? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Stefan Sauer/PAP

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"Uwaga uwaga Brandenburgia planuje wdrożenie polsko-niemieckich grup tajniaków policyjnych w cywilu już w 2027 w głąb państwa polskiego @MSWiA_GOV_PL udzieliliście na to pozwolenia? @PolskaPolicja? " - alarmuje na portalu X Aleksandra Fedorska, dziennikarka medium Radio Debata (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

Na potwierdzenie dołączyła zrzuty ekranu z fragmentami tekstu portalu Moz.de. "Chcemy zapobiec odrodzeniu się przestępczości granicznej i rozwojowi nowych sieci przemytniczych' – powiedział minister (Jan Redmann, minister spraw wewnętrznych Brandenburgii - red.) w rozmowie z redakcją. W tym celu planowane jest utworzenie wspólnych zespołów patroli granicznych z Policją Federalną" - czytamy w automatycznie przetłumaczonych na polski fragmentach artykułu.

FAŁSZ Wpis Aleksandry Fedorskiej o rzekomych grupach polsko-niemieckich tajniaków policyjnych Źródło zdjęcia: x.com

"Zespół będzie się składał z równej liczby funkcjonariuszy stanowych (prawdopodobny błąd w tłumaczeniu, chodzi o policjantów z landu - red.) i federalnych. (...) Każdy komisariat policji wzdłuż granicy z Polską będzie dysponował takim zespołem. (...) Plan obejmuje nie tylko patrole umundurowane, ale także operacje w cywilu. Umożliwi to tajne operacje w celu detekcji struktur gangów przestępczych" - tak plany niemieckiej policji opisywane są w dalszej części przywoływanego tekstu.

Ten sam przekaz, o polsko-niemieckich grupach tajniaków w cywilu "wdrożonych w głąb państwa polskiego" odnajdujemy również na portalu Facebook. Udostępnił go między innymi poseł PiS Michał Woś.

"Kolejny etap rozbiorów. Myślę, że testy zostaną przeprowadzone w Poznaniu. Przecież Posen to Wschodnia dzielnica Berlina"; "Czy Polska może również penetrować niemieckie miasta swoimi tajniakami czy umowa jest jednostronna"; "Jak to możliwe? Czy jest to uregulowane w jakikolwiek sposób przepisami prawa? Czy przepisy obowiązujące w Polsce są pisane w Berlinie?" - komentują wpis Fedorskiej internauci. A my sprawdzamy, czy planowane działania faktycznie mają odbywać się na terytorium Polski.

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Kontrole na granicy pod lupą sądu

Moz.de. którego artykuł przywołuje Fedorska, to portal gazety "Märkische Oderzeitung". To regionalny niemiecki dziennik z Frankfurtu nad Odrą. Autor cytowanego tekstu opisuje planowane działania niemieckiej policji w związku z potencjalnym "zniesienie kontroli granicznych z Polską". Ale tej informacji nie znajdziemy we fragmentach artykułu umieszczonych we wpisie.

Niemcy wprowadziły wyrywkowe kontrole na granicy z Polską w październiku 2023 roku. Polska przywróciła tymczasowo kontrole na granicach z Niemcami i Litwą 7 lipca 2025 roku. Ich przywrócenie wynikało z presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej i litewsko-białoruskiej.

Migranci po dostaniu się na terytorium Polski podróżowali na zachód - przeważnie do Niemiec. Obecnie wyrywkowe kontrole na granicach wprowadzone przez polską stronę obowiązują do końca marca 2027 roku, tak jak kontrole ze strony niemieckiej.

12 listopada 2026 roku sąd administracyjny w Dreźnie orzekł, że kontrole na granicy niemiecko-polskiej i niemiecko-czeskiej zarządzone przez niemieckie federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych naruszają zasady swobodnego przemieszczania się określone w kodeksie granicznym Schengen. Skargi złożyli - obywatel Polski na kontrolę przeprowadzoną w 2024 roku na granicy polsko-niemieckiej i obywatel Niemiec na kontrolę przeprowadzoną w 2026 roku na granicy niemiecko-czeskiej.

W związku ze zmniejszeniem się presji migracyjnej (ze strony Białorusi na terytorium Polski i państw bałtyckich, a następnie na terytorium Niemiec) i kwestionowaniem prawa do wprowadzenia kontroli granicznej przez sądy możliwe jest zniesienie kontroli na granicy niemiecko-polskiej. Nie wiadomo jednak, czy i kiedy dokładnie kontrole zostaną zniesione.

Planowane działania dotyczą niemieckiej policji

Jednak minister spraw wewnętrznych Brandenburgii Jan Redmann już przygotowuje się na "czas po zniesieniu kontroli". To właśnie jego plany opisuje artykuł opublikowany przez portal MOZ. Redmann chce stworzyć wspólne grupy patrolowe składające się z funkcjonariuszy policji federalnej i policji Brandenburgii. Grupy mają być gotowe do operowania przez całą dobę i funkcjonować przy każdym komisariacie policji przy granicy z Polską.

Część patroli ma funkcjonować po cywilnemu - "umożliwi to prowadzenie operacji niejawnych, których celem będzie rozpoznawanie i ujawnianie struktur grup przestępczych" - czytamy w artykule. Co jednak kluczowe, wszystkie opisywane plany dotyczą współpracy niemieckiej policji (federalnej i krajowej, z landu) na terytorium Niemiec. W artykule opublikowanym przez MOZ w ogóle nie pojawiają się sformułowania dotyczące polskich służb i ich ewentualnej współpracy z niemieckimi funkcjonariuszami.

W cytowanym przez Fedorską tekście pojawia się jeden fragment, który może sugerować, że działania niemieckiej policji miałyby dotyczyć Polski. "Po nowelizacji odpowiedniego prawa federalnego, rozmieszczenie funkcjonariuszy policji federalnej nie ogranicza się już do 30-kilometrowego pasa na wschód od granicy" - to jedno ze zdań automatycznie przetłumaczonych na polski.

O ten fragment - "działania na wschód od granicy", a więc po polskiej stronie - zapytaliśmy autora artykułu. Ulrich Thiessn przyznał, że popełnił błąd. "Wspólne grupy policji krajowej (Landespolizei) i Policji Federalnej (Bundespolizei) oczywiście nie są przeznaczone do prowadzenia działań na terytorium Polski" - napisał w odpowiedzi.

Po naszym pytaniu autor zmienił ten fragment tekstu. "Po nowelizacji odpowiedniego prawa federalnego, rozmieszczenie funkcjonariuszy policji federalnej nie ogranicza się już do 30-kilometrowego pasa na zachód od granicy" - czytamy w zaktualizowanym artykule.

Fragmenty artykułu z portalu moz.de przed i po zmianie wprowadzonej przez autora (tłumaczenie automatyczne) Źródło zdjęcia: moz.de, Konkret24

O to, czy planowane działania niemieckiej policji mają również dotyczyć współpracy z polskimi służbami i czy planowane są działania niemieckiej policji w cywilu po polskiej stronie granicy, zapytaliśmy MSW Brandenburgii. Do czasu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Polsko-niemiecka współpraca policyjna

Współpracę polskiej i niemieckiej policji reguluje polsko-niemiecka umowa o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych z 2014 roku. Umowa ustala m.in. zasady funkcjonowania wspólnych patroli, w szczególności na terenach przygranicznych.

"W skład wspólnego patrolu wchodzi co najmniej jeden funkcjonariusz każdej ze Stron. Funkcjonariusze podczas wykonywania wspólnego patrolu podlegają kierownictwu funkcjonariusza Strony, na której Terytorium patrol jest wykonywany" - precyzje artykuł 9. Wspólne polsko-niemieckie patrole przygraniczne - jeśli zostałyby uruchomione - po polskiej stronie granicy byłyby więc prowadzone pod polskim kierownictwem.