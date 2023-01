Nowy, krwawy wystrój szpitala dziecięcego w Łodzi? Wyjaśniamy

Mem, który od lat krąży w sieci

Jeden z najwcześniejszych postów wykorzystujących fotografię, który udało nam się odnaleźć, opublikowano 18 stycznia 2019 roku na blogu w serwisie Tumblr.com. "Nasz lokalny szpital dla dzieci przeszedł niedawno remont. Nie jestem do końca pewna czy to przemyśleli" - brzmiał opis dołączony do fotografii. Większości użytkowników czerwony kolor kojarzył się z krwią i uznawali, że nie jest to najlepszy wybór kolorystyki w tym właśnie miejscu. Jednak znaleźli się też tacy, którzy bronili użycia czerwieni. Jeden z nich stwierdził, że "kolor czerwony ma więcej pozytywnych niż negatywnych skojarzeń". Do swojego wpisu dołączył grafikę pokazującą dziesięć pozytywnych skojarzeń z czerwienią np. przywództwo, energię, miłość czy determinację; negatywnych znaczeń było siedem - np. złość, wojna czy przemoc. Inny użytkownik wsparł go i podlinkował artykuł o teorii kolorów na stronie Interaction-design.org odwołał się także do książki "The Designer’s Dictionary of Color" ("Słownik kolorów projektanta") Seana Adamsa. Według serwisu Knowyourmeme.com to jeszcze bardziej podkręciło dyskusję wokół wspomnianego postu z Tumblr. Stało się też inspiracją do powstania całej serii memów, które wyśmiewajły argumenty internautów broniących nietypowej kolorystyki szpitalnej podłogi.