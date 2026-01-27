"Od marca alkoholik dostanie dwa tysiące złotych od państwa". ZUS reaguje, my wyjaśniamy

27 stycznia 2026, 16:31
Gabriela Sieczkowska
Źródło:
Konkret24
"Gdyby ZUS się zgłosił 10 lat temu, to zrobiłabym tak, jak ZUS chce"
"Gdyby ZUS się zgłosił 10 lat temu, to zrobiłabym tak, jak ZUS chce"TVN24
wideo 2/4
"Gdyby ZUS się zgłosił 10 lat temu, to zrobiłabym tak, jak ZUS chce"TVN24

Blisko dwa tysiące złotych od 1 marca może otrzymać alkoholik za sam fakt, że jest uzależniony? Tak przekonują internauci, a niektórzy nazywają świadczenie "rentą alkoholową". Nagrania z takim przekazem generują setki tysięcy wyświetleń w mediach społecznościowych. Na nasilające się w sieci przekłamania reaguje już Zakład Ubezpieczeń Społecznych - a my wyjaśniamy tę manipulację.

Doniesienia o rzekomym świadczeniu dla alkoholików za to, że nadużywają alkoholu, szerzą się w ostatnich dniach w polskim internecie. Z krążących nagrań i wpisów wynika, jakoby od 1 marca 2026 roku osoby uzależnione od alkoholu miały otrzymywać od państwa około 2000 złotych miesięcznie. Część internautów określa to świadczenie "rentą alkoholową". Przekazy sugerują, że świadczenie przysługuje wyłącznie osobom uzależnionym od alkoholu lub że to one stanowią większość jego beneficjentów.

"Od marca tego roku każdy alkoholik w Polsce będzie dostawać już prawie dwa tysiące złotych od ZUS-u z tytułu renty jako świadczenie, że nie może wykonywać pracy" - opowiada do kamery jeden z użytkowników TikToka. "Słuchajcie, dla porównania powiem wam, że minimalna emerytura w tym kraju wynosi 1800 złotych i oczywiście trzeba przepracować 20 lat i mieć minimalny wiek emerytalny, czyli ponad 60. Rentę alkoholową można dostać w każdym momencie" - przekonuje. Na koniec zwraca się do widzów: "Daj znać, co sądzisz na temat renty alkoholowej, bo jestem bardzo ciekawy twojego zdania, bo uważam, że to chyba połowa Polaków". Nagranie wyświetlono ponad 410 tys. razy.

FAŁSZ
Wprowadzające w błąd filmy o "świadczeniu dla alkoholika" i "rencie alkoholowej" mają setki tysięcy wyświetleń

"Alkoholicy dostaną od stycznia 2 000 zl od państwa" - stwierdza użytkowniczka serwisu X, która opublikowała filmik od użytkownika Instagrama (mężczyzna w nagraniu stwierdza, że takie świadczenie ma obowiązywać jednak od 1 marca). "Przede wszystkim musi wykazać tylko, że jest alkoholikiem i z tego powodu jest niezdolny do wykonywania pracy. I państwo te świadczenie osobie pijącej wypłaca każdego miesiąca" - słyszymy w nagraniu. Dalej mężczyzna radzi, co powinny zrobić osoby uzależnione, by postarać się o takie świadczenie. Post z nagraniem wyświetlono ponad 50 tys. razy.

Podobny film na Facebooku opublikowała kobieta prowadząca konto z poradami finansowymi. Zaczyna go od słów: "Od 1 marca dostanie prawie dwa tysiące złotych. A co musi zrobić? Przede wszystkim wykazać tylko to, że jest alkoholikiem. I oczywiście, że z tego powodu jest niezdolny do pracy". W opisie nagrania stwierdza: "Od 1 marca wchodzi nowa rzecz - osoby uzależnione od alkoholu mogą dostać nawet 2000 zł miesięcznie, jeśli ZUS uzna, że są niezdolne do pracy. Tak, alkoholik też może ubiegać się o świadczenie - musi złożyć wniosek i czekać na decyzję ZUS". To nagranie wyświetlono ponad 340 tys. razy.

W żadnym z tych filmów nie tłumaczy się, dlaczego akurat od marca takie świadczenie ma wynosić niemal 2 tys. zł. "Coraz większa renta alkoholowa to największe naplucie w twarz osobom pracującym" - ocenia użytkowniczka serwisu X. Jej wpis szybko zyskał ponad 110 tys. wyświetleń. Inny, w którym autor stwierdza: "W tym roku alkoholik może dostać rentę alkoholową w wysokości 2000 zł. Za wszystko zapłacą pracujący swoimi podatkami" - ma ponad 170 tys. wyświetleń.

Przekaz rozchodzi się więc szeroko, na różnych platformach społecznościowych.

Internauci: "ile trzeba pić na tę rentę alkoholową?" vs. "coś rozdają za pisanie takich bzdur?"

Oczywiście zdania internautów co do owego "świadczenia dla alkoholików" są podzielone. Wielu w to wierzy i krytykuje: "Że co? Alkoholik dostanie 2000 zł za nic nierobienie????? Co z tą Polska jest nie tak????"; ludzie nie mają na leki a alkoholik dostanie na alkohol?A chorzy ludzie nie mogą się doprosić renty"; "Przede wszystkim naplucie w twarz ludziom którzy sa naprawdę chorzy i niepełnosprawni i którzy tych rent nie dostają" (pisownia postów oryginalna).

Inni - czasem ironicznie - zastanawiają się nad warunkami uzyskania takiego wsparcia: "A ile trzeba pić na tę rentę alkoholową?"; "Ciekawe czy dają ją czynnie pijącym". "Nie jest tak łatwo je dostać"; "żeby tą rentę otrzymać trzeba spełnić odpowiednie warunki pierwsze to musi pracować".

Jeszcze inni domagają się konkretów: "Proszę o wskazanie podstawy prawnej tego świadczenia. Z tego co wiem jest renta z tytułu niezdolności do pracy i renta socjalna"; "Napisz jeszcze ilu osobom (skrajnie zniszczonym) w Polsce 40 mln mieszkańców przyznano tę głodową rentę".

Nieliczni wyjaśniają, że takiego świadczenia po prostu nie ma: "Zmówiliście się czy coś rozdają za pisanie takich bzdur? Nie ma czegoś takiego jak renta alkoholowa"; "Renta alkoholowa nie istnieje. No, chyba, że w Waszych marzeniach na przyszłość".

ZUS nie daje "renty alkoholowej", bo taka nie istnieje

Przede wszystkim: "renta alkoholowa" to wprowadzająca w błąd potoczna nazwa renty z tytułu niezdolności do pracy. Dlaczego wprowadza w błąd? Bo sugeruje, że to świadczenie może uzyskać każdy, kto nadużywa alkoholu czy jest od niego uzależniony. A to nieprawda.

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy mogą uzyskać osoby, które częściowo lub całkowicie utraciły możliwość wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej podaje, że "za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu". Czyli która utraciła - w znacznym stopniu - zdolność do pracy zgodnej z posiadanym przez nią poziomem kwalifikacji.

"Nie ma renty alkoholowej tak, jak nie ma np. otyłościowej, cukrzycowej ani kardiologicznej. Jest renta z tytułu niezdolności do pracy" - tłumaczy ZUS w reakcji na wprowadzające w błąd przekazy w serwisie X. "Lekarz ustala niezdolność do pracy na podstawie badania, wywiadu i dokumentacji medycznej, biorąc pod uwagę wiele różnych czynników łącznie: stan zdrowia, wiek, doświadczenie zawodowe, ogólny stan psychofizyczny, możliwość przekwalifikowania zawodowego i rehabilitacji, wykształcenie. Oprócz niezdolności do pracy trzeba też spełnić warunki związane ze stażem ubezpieczeniowym i momentem, w którym ta niezdolność powstała" - tłumaczy ZUS, odsyłając do informacji o warunkach przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Odpowiedź ZUS na fałszywy przekaz o "rencie alkoholowej" x.com

Przypominamy tylko krótko, że renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia następujące warunki:

  • jest niezdolny do pracy;
  • ma wymagany - odpowiedni do wieku - staż ubezpieczenia (okres składkowy i nieskładkowy);
  • jego niezdolność do pracy powstała w czasie okresów składkowych lub nieskładkowych wskazanych w ustawie emerytalnej, okresach pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów;
  • nie ma ustalonego prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.

"O niezdolności do pracy, przewidywanym okresie jej trwania a także stopniu tej niezdolności orzekają lekarze orzecznicy i komisje lekarskie ZUS. Lekarze orzecznicy nie stawiają diagnozy podczas badań dla celów rentowych, lecz orzekają o tym, czy posiadane schorzenia spowodowały niezdolność do pracy. Ocena lekarska niezależnie od przyczyny powodującej niezdolność do pracy ma tutaj istotne znaczenie" - wyjaśnia w odpowiedzi na pytania Konkret24 Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS. "Jak wynika z powyższego, renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje po spełnieniu określonych przepisami warunków, niezależnie od rodzaju jednostki chorobowej, która spowodowała niezdolność do pracy" - tłumaczy.

Tak więc nieprawdą jest, że "każdy alkoholik w Polsce będzie dostawać prawie 2 tys. zł", że "rentę alkoholową można dostać w każdym momencie" i wystarczy "wykazać tyko to, że jest się alkoholikiem".

Renta "dla alkoholików" od 1 marca? Skąd ta data

Według szerzonego przekazu już od 1 marca tego roku alkoholicy mieliby otrzymać po owe 2 tys. zł miesięcznie. To kolejna nieprawda, którą zbudowano na fakcie, że po prostu 1 marca nastąpi coroczna waloryzacji rent i emerytur. Waloryzacja dotyczy także renty z tytułu niezdolności do pracy.

Od 1 marca 2025 roku najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1878,91 zł. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 1409,18 zł, czyli o niemal 500 zł mniej. Po tegorocznej waloryzacji, czyli od 1 marca 2026 roku, najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie do 1901,71 zł, a z tytułu częściowej - do 1426,28 zł. W obu wypadkach jest to wzrost o 1,2 proc.

Nie ma tu nic nowego. Świadczenie funkcjonowało już wcześniej i obejmowało zresztą znacznie szerszą grupę osób, niż sugerują obecnie popularne przekazy. Podobnie jak co roku zostanie objęte waloryzacją. Nowością nie jest też to, że osoby z chorobami wywołanymi przez nadmierne spożycie alkoholu mogą liczyć na taką rentę, jeśli spełniają też inne warunki ZUS.

Coraz mniej "beneficjentów" świadczenia z chorobami alkoholowymi

Z corocznych statystyk ZUS wynika, że w 2024 roku rentę z tytułu niezdolności do pracy pierwszorazowo przyznano 41,8 tys. osób. Najczęściej z powodu chorób układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej (8,8 tys. osób), nowotworów (8,4 tys.), chorób układu krążenia (6,9 tys.), zaburzeń psychicznych (5,4 tys.) i chorób układu nerwowego (3,3 tys.). Znacznie mniej osób (1,2 tys.) otrzymało rentę z powodu chorób układu trawiennego. Spośród nich niecałe 30 proc. miało rozpoznaną alkoholową chorobę wątroby.

ZUS posługuje się obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja X (ICD-10). Wśród uznawanych przez ZUS jednostek chorobowych, które mogą uprawniać do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy, jest sześć związanych z nadużywaniem alkoholu. Są to: F10 - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu, K70 - Alkoholowa choroba wątroby, T51 - Efekt toksyczny alkoholu, X45 - Przypadkowe zatrucie przez narażenie na alkohol, Y15 - Zatrucie przez narażenie na alkohol, o nieokreślonym zamiarze, Y90 - Działanie alkoholu na podstawie oznaczenia jego poziomu we krwi.

ZUS przekazał nam dane, ile osób pobierało rentę w 2024 roku z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wymienionymi wyżej jednostkami chorobowymi: - w 2020 roku - 3,8 tys. osób - w 2021 roku - 3,5 tys. osób - w 2022 roku - 3 tys. osób - w 2023 roku - 2,7 tys. osób - w 2024 roku - 2,5 tys. osób.

Mimo spadku liczby osób wydawana kwota na renty wzrastała - z 55,3 mln zł w 2020 roku do 61,4 mln zł w 2024. Można to częściowo tłumaczyć właśnie corocznymi waloryzacjami świadczenia.

Jednak dla porównania: w 2024 roku średnio co miesiąc rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierało nieco ponad pół miliona osób (500,8 tys.), czyli dwustukrotnie więcej niż wspomniana grupa z chorobami wywołanymi przez alkohol. Stąd potoczna nazwa "renta alkoholowa" obraża setki tysiące osób, których niezdolność do pracy wynika z innych chorób niż te spowodowane piciem alkoholu.

Codziennie od godz. 8 do 22 można kontaktować się pod numerem Anonimowych Alkoholików (801 033 242), od godz. 14 do 18 pod numerem Stowarzyszenia "MONAR" (574 734 814), a także pod czynną całodobową niebieską linią (800 120 002).

Autorka/Autor:

Gabriela Sieczkowska

Źródło: Konkret24

rentaZUSPolskaAlkoholAlkoholizmManipulacja
Pozostałe wiadomości

Głównym polem aktywności współczesnych negacjonistów Holokaustu są media społecznościowe - przestrzega na swojej stronie Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zainicjowało walkę z tą formą kłamstwa, uruchamiając akcję "Powstrzymaj negacjonizm". Lecz negowanie historii obozu trwa nie tylko w internecie - robią to na przykład politycy. Konkret24 przyłącza się do akcji: na tej stronie udostępniamy weryfikacje, które opublikowało muzeum. Będziemy odkłamywać kolejne fałszywe tezy negacjonistów.

Walczymy z kłamstwami o Auschwitz. Konkret24 wspiera akcję muzeum

Walczymy z kłamstwami o Auschwitz. Konkret24 wspiera akcję muzeum

26 stycznia 2026, 16:00
Źródło:
tvn24.pl

Nie ma na niej oscypka, sera korycińskiego, obwarzanka krakowskiego czy kiełbasy lisieckiej. Lista nazw polskich produktów, które mają być chronione przed podróbkami na rynkach krajów Mecosur, jest wyjątkowo krótka, za to wysokoprocentowa. Lecz co ciekawe, nie powstała teraz, a zdumienie niektórych polityków prawicy wydaje się spóźnione.

Tylko dwie polskie wódki wśród produktów chronionych w Mercosur. Dlaczego?

Tylko dwie polskie wódki wśród produktów chronionych w Mercosur. Dlaczego?

27 stycznia 2026, 14:22
Źródło:
TVN24+

Garstka ludzi na scenie, a na widowni prawie nikogo - tak według krążącego w sieci nagrania miał wyglądać 34. Finał WOŚP w Szczecinie. A co w rzeczywistości przedstawia ten popularny film?

"Szczecin olał WOŚP"? Dzień ten sam, ale co to za impreza

"Szczecin olał WOŚP"? Dzień ten sam, ale co to za impreza

27 stycznia 2026, 9:44
Źródło:
Konkret24

Wolontariusze jakoby "jak wściekli" naklejali serduszka na szpitalny sprzęt we wrocławskim szpitalu, by "wyglądało ładnie na zdjęciach do materiałów o WOŚP". Salowa, która te naklejki zrywała, rzekomo została zwolniona. W krążącej w sieci relacji tylko dwie kwestie się zgadzają.

"Salowa zwolniona za zrywanie serduszek WOŚP"? Szpital odpowiada

"Salowa zwolniona za zrywanie serduszek WOŚP"? Szpital odpowiada

26 stycznia 2026, 18:01
Źródło:
Konkret24

Jednych denerwuje dominacja flagi Ukrainy, innych zastanawia flaga Włoch, jeszcze inni dziwią się, skąd tylu Niemców w Zachodniopomorskiem. W sieci rozpowszechniane są "mapy mniejszości" dominujących w poszczególnych województwach. Każdy naród oznaczono flagą. Lecz choć dane są dobre, niekiedy flagi przykrywają rzeczywistość.

Włosi na Podkarpaciu, Hindusi w Kielcach, Bułgarzy w Lublinie? Mapa "mniejszości" i nas zaskoczyła

Włosi na Podkarpaciu, Hindusi w Kielcach, Bułgarzy w Lublinie? Mapa "mniejszości" i nas zaskoczyła

23 stycznia 2026, 12:44
Źródło:
TVN24+

"To dziecko potrzebuje egzorcysty", "w więzieniu nauczą kultury i ogłady ten szatański pomiot" - tak reagowali internauci na nagranie, które rzekomo pokazywało moment wydana wyroku i skazania amerykańskiego nastolatka na 100 lat więzienia. Tylko że nagranie, które tak ich oburzyło, nie ma wiele wspólnego ze sprawą.

100 lat więzienia dla nastolatka? Co tu się nie zgadza

100 lat więzienia dla nastolatka? Co tu się nie zgadza

25 stycznia 2026, 17:24
Źródło:
Konkret24

Jedni wierzą, inni kpią, jeszcze inni wykorzystują okazję do krytyki służb ICE - nagrania pokazujące człowieka przebranego za wikinga czy za pieroga uciekającego ulicą przed agentami ICE rozchodzą się szeroko w sieci. Także w polskiej. Filmy wyglądają jak materiały stacji telewizyjnych. No właśnie: wyglądają...

"15 funkcjonariuszy ICE jest tuż za nim". Tego w telewizji nie zobaczysz

"15 funkcjonariuszy ICE jest tuż za nim". Tego w telewizji nie zobaczysz

25 stycznia 2026, 12:37
Źródło:
Konkret24

Falę antyukraińskich komentarzy wywołuje rozpowszechniany w sieci przekaz, jakoby Polska miała płacić reparacje wojenne Ukrainie. To manipulacja, w której do szerzenia fałszywej narracji wykorzystuje się określenie "reparacje". Wyjaśniamy.

Polska "zapłaci Ukrainie reparacje"? Nie o tym zdecydował Parlament Europejski

Polska "zapłaci Ukrainie reparacje"? Nie o tym zdecydował Parlament Europejski

23 stycznia 2026, 18:11
Źródło:
Konkret24

Wylanie gnojowicy pod domem ministra rolnictwa było rzekomo powodem aresztowania protestującego rolnika - przekonują niektórzy politycy i internauci. Doniesienia o "areszcie za gnojówkę" to uproszczenie. Postawione zarzuty dotyczą czegoś innego.

"Areszt za gnojówkę"? Dobrze brzmi, ale było inaczej

"Areszt za gnojówkę"? Dobrze brzmi, ale było inaczej

22 stycznia 2026, 16:55
Źródło:
Konkret24

Rosyjską Kamczatkę sparaliżowały zamiecie śnieżne. W sieci mamy wysyp nagrań i obrazów rzekomo pokazujących sytuację na półwyspie. Oto trzy niebezpieczne trendy w rozpowszechnianiu fake newsów, które właśnie się ujawniają.

Kamczatka zasypana śniegiem, a my - sztuczną inteligencją. Widać trzy groźne trendy

Kamczatka zasypana śniegiem, a my - sztuczną inteligencją. Widać trzy groźne trendy

21 stycznia 2026, 15:55
Źródło:
Konkret24

Teoria spiskowa, jakoby zbliżał się "wielki reset majątku" Polaków, rozlewa się w sieci. Właściciele działek mogą się czuć zaniepokojeni, czytając, że warte dziś setki tysięcy złotych grunty stracą na wartości po 1 lipca 2026 roku. Ta celowo nakręcana spirala strachu nie ma uzasadnienia. Jednak kto posiada działkę, o nadchodzącej zmianie prawa powinien wiedzieć.

"1 lipca twoja działka straci wartość". Kampania fałszywa, zmiana prawa realna

"1 lipca twoja działka straci wartość". Kampania fałszywa, zmiana prawa realna

21 stycznia 2026, 13:34
Źródło:
TVN24+

Michał Wawer z Konfederacji przekonuje, że mimo nieobecności Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy uciekli na Węgry, ich procesy mogą się rozpocząć. Z prawnikiem tłumaczymy, że sytuacja obu polityków nie jest taka sama.

Dlaczego sądy nic nie robią w sprawie Ziobry i Romanowskiego? Poseł pyta, my odpowiadamy

20 stycznia 2026, 17:21
Źródło:
Konkret24

Moim celem jest niedopuszczenie do budowy żadnej elektrowni wiatrowej - oświadczył prezydent USA Donald Trump w styczniu tego roku. Było to jego kolejne już wystąpienie, w którym opowiadał o szkodliwości farm wiatrowych, mijając się z prawdą w każdym zdaniu. Nic nowego? Owszem, ale Trump ma swój powód, by te fake newsy głosić. Fejki i motywacje Trumpa opisuje Konkret24.

Walka Trumpa z wiatrakami. A tak naprawdę z kim?

Walka Trumpa z wiatrakami. A tak naprawdę z kim?

19 stycznia 2026, 15:24
Źródło:
TVN24+

"Przez waszą chorą, lewacką, politykę klimatyczną ludzie zamarzają w domach", "nikt nie pomaga Polskim seniorom, bo lepiej pomóc Ukraińcom" - takie przekazy szerzą się w sieci po śmierci małżeństwa w warszawskim Ursusie. To wyłącznie wykorzystywanie tragedii do siania dezinformacji.

"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Nawet śmierć wykorzystali do fejka

"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Nawet śmierć wykorzystali do fejka

20 stycznia 2026, 13:52
Źródło:
Konkret24

Jedni utrzymują, że to "pierwszy polski prom z programu PiS", drudzy - że za czasów PiS projekt promu właściwie podzielił los słynnej stępki. Jeszcze zanim prom Jantar Unity zacumował w Szczecinie, politycy obu stron rozpoczęli propagandę sukcesu - swojego. I obie strony wprowadzają opinię publiczną w błąd.

Kłócą się o "pierwszy polski prom od 30 lat". Ilu ojców ma ten sukces?

Kłócą się o "pierwszy polski prom od 30 lat". Ilu ojców ma ten sukces?

19 stycznia 2026, 9:22
Źródło:
Konkret24

Miliony wyświetleń w internecie generuje nagranie mające udowadniać, że poprzez użycie ciekłego azotu można wytworzyć na jeziorze mocny lód, po którym przejdzie człowiek. Rzeczywiście, bohaterowi filmu się to udaje. A jak jest w rzeczywistości?

Można zamrozić jezioro ciekłym azotem i po nim przejść? "Odradzam"

Można zamrozić jezioro ciekłym azotem i po nim przejść? "Odradzam"

18 stycznia 2026, 13:16
Źródło:
Konkret24

Kto by uwierzył, że stara fotografia z ośrodka dla cudzoziemców zyska po trzech latach drugie życie - w postaci fake newsa. Oraz że powodem będzie stół z jedzeniem. A tak się stało. Fejka rozpowszechnił między innymi poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.

"Pyszne jedzonko" w ośrodku dla cudzoziemców. Ale fejk niesmaczny 

"Pyszne jedzonko" w ośrodku dla cudzoziemców. Ale fejk niesmaczny 

18 stycznia 2026, 15:12
Źródło:
Konkret24

"Dobra taktyka", "genialny pomysł" - polscy internauci chwalą francuskich rolników, którzy podczas demonstracji przeciw umowie Unii Europejskiej z Mercosur mieli rzekomo wpaść na pomysł napuszczania stad byków na kordony policji. Nagranie z tej "akcji" szeroko rozchodzi się w sieci.

Rolnicy "wypuszczają byki" na policjantów? Dziwna ta "corrida"

Rolnicy "wypuszczają byki" na policjantów? Dziwna ta "corrida"

17 stycznia 2026, 15:16
Źródło:
Konkret24

Były premier uderza w obecny gabinet, twierdząc, że w czasach Donalda Tuska "luka VAT znowu rośnie". I mimo że ten wskaźnik w ostatnim czasie budzi kontrowersje, to dane krajowe i unijne nie potwierdzają słów Mateusza Morawieckiego.

Morawiecki grzmi: luka VAT znowu rośnie. Gdzie?

Morawiecki grzmi: luka VAT znowu rośnie. Gdzie?

16 stycznia 2026, 12:53
Źródło:
Konkret24

Podobno po tym, jak Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych, nie mamy się czym martwić - bo przecież prawo umożliwia blokowanie wszystkich nielegalnych treści w sieci. Tak przekonują ludzie prezydenta. Na pewno nie uwierzy im 15-latka, której policja już odmówiła pomocy. My również nie liczmy na to, że gdy nasze zdjęcie zostanie "rozebrane" przez AI, polskie prawo nam pomoże.

Skutki weta Nawrockiego? Polacy zostali w bikini, a tak naprawdę - bez

Skutki weta Nawrockiego? Polacy zostali w bikini, a tak naprawdę - bez

15 stycznia 2026, 17:37
Źródło:
TVN24+

"Patrol konfidentów", "cały kraj zamienia się w kraj donosicieli" - takie komentarze wzburzonych internautów można przeczytać pod ogłoszeniami o naborze do samozwańczej "służby sąsiedzkiej" w wielu polskich miastach. Zaczęliśmy więc jej szukać - i przestrzegamy przed tymi ogłoszeniami.

"Służba sąsiedzka. Kto chętny dołączyć?". Uwaga na te ogłoszenia

"Służba sąsiedzka. Kto chętny dołączyć?". Uwaga na te ogłoszenia

13 stycznia 2026, 13:56
Źródło:
Konkret24

Prawo i Sprawiedliwość straszy, że w 2026 roku zdrożeją ceny biletów w komunikacji miejskiej w dużych miastach - bo tak zdecydował rząd Tuska. To przykład, jak w jednym przekazie można podwójnie manipulować.

W dużych miastach bilety "zdrożeją o 10 procent"? Co oni wymyślili

W dużych miastach bilety "zdrożeją o 10 procent"? Co oni wymyślili

15 stycznia 2026, 13:31
Źródło:
Konkret24

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro twierdzi, że jego wyjazd na Węgry nie był ucieczką. I że ze zdziwieniem dowiedział się - będąc już za granicą - że planowano przeciwko niemu jakieś postępowanie. Przypominamy więc, o czym i kiedy informowano publicznie w jego sprawie.

Ziobro: "nie wiedziałem, że uruchomią postępowanie". Przypominamy sekwencję zdarzeń

Ziobro: "nie wiedziałem, że uruchomią postępowanie". Przypominamy sekwencję zdarzeń

13 stycznia 2026, 17:37
Źródło:
Konkret24

Nagranie, na którym amerykański biskup zabrania rzekomo agentom ICE wejść do kościoła, obiegło media społecznościowe - za granicą i w Polsce. Jest gorąco komentowane w związku z tragedią w Minneapolis. W tym filmie nie chodzi o prawdę, ale może chodzić o pieniądze.

"Nie jesteście tu mile widziani". Starcie biskupa z agentem ICE - czy z rzeczywistością?

"Nie jesteście tu mile widziani". Starcie biskupa z agentem ICE - czy z rzeczywistością?

12 stycznia 2026, 18:18
Źródło:
Konkret24

Setki tysięcy wyświetleń generuje w internecie nagranie pokazujące zamieszki na ulicach, podczas których podpalane są samochody. Rozpowszechniający je internauci twierdzą, że to Iran podczas trwających tam teraz przeciwrządowych manifestacji. Inni podają jednak, że to Paryż albo Los Angeles. Nikt z nich nie ma racji.

Tak, Irańczycy "walczą na ulicach". Ale na tym filmie tego nie widać

Tak, Irańczycy "walczą na ulicach". Ale na tym filmie tego nie widać

12 stycznia 2026, 15:18
Źródło:
Konkret24

Wielka Brytania na czele, Polska w czołówce - tak wyglądać ma "ranking" krajów z największą liczbą aresztowanych za wpisy w internecie. Gdy jednak zajrzeć do źródeł, ta efektowna narracja szybko się rozpada.

"Polska w światowej czołówce aresztowań za wpisy" w sieci. "Skąd to wzięli"

"Polska w światowej czołówce aresztowań za wpisy" w sieci. "Skąd to wzięli"

11 stycznia 2026, 15:02
Źródło:
Konkret24

Internauci chwalą rzekome "odchudzenie" kalendarza szczepień dzieci w USA - i jednocześnie krytykują aż "88 szczepionek" w polskim kalendarzu. Na dokładkę snują teorie spiskowe o nazistowskiej symbolice. Cała ta narracja to zlepek nieporozumień i błędnego porównywania liczby zastrzyków do liczby podawanych szczepionek.

Kalendarz szczepień, 88 szczepionek i liczba Hitlera. Tym razem sięgają po "magię liczb"

Kalendarz szczepień, 88 szczepionek i liczba Hitlera. Tym razem sięgają po "magię liczb"

9 stycznia 2026, 13:37
Źródło:
Konkret24

Unia Europejska "przyjęła nas do swojego grona, aby doić z kasy" - tak internauci komentują informację o horrendalnej kwocie 2,5 biliona złotych, które Polska miałaby rzekomo zapłacić za unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2. To jednak podwójna manipulacja związana z raportem pewnej fundacji. Pokazujemy, kto za nią stoi.

"Polska zapłaci aż 2,5 biliona złotych za ETS2?"

"Polska zapłaci aż 2,5 biliona złotych za ETS2?"

8 stycznia 2026, 16:12
Źródło:
Konkret24