Protestują w Sejmie. Na ile co miesiąc mogą liczyć?

Godzina rehabilitacji - 300 zł, dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny - nawet 15 tys. zł

Jakie pieniądze dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów?

Osoba z niepełnosprawnością może dostać jedno lub więcej z poniższych świadczeń: - renta socjalna (warunki: pełnoletność; brak prawa do choćby jednego z tych świadczeń: emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, innego świadczenia o charakterze rentowym z zagranicznej instytucji; orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed 18. urodzinami; przed 25. urodzinami, jeśli miało to miejsce w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, w trakcie studiów doktoranckich albo aspirantury naukowej) - 1588,44 zł (netto 1445 zł); kwota może zostać obniżona w przypadku przyznania renty rodzinnej - renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (warunki: utrata zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy; wymagane okresy składkowe i nieskładkowe – ustalane odpowiednio do wieku; niezdolność do pracy powstała w okresach ściśle określonych w ustawie) - 1588,44 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (warunki: utrata w znacznym stopniu zdolności do pracy zgodnej z posiadanym poziomem kwalifikacji; wymagane okresy składkowe i nieskładkowe – ustalane odpowiednio do wieku; niezdolność do pracy powstała w okresach ściśle określonych w ustawie) - 1191,33 zł - renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową (warunki: ubezpieczenie wypadkowe, niezdolność do pracy, która powstała w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa - 1906,13 zł - zasiłek pielęgnacyjny (warunki: niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność osoby powyżej 16 roku życia, legitymizującej się znacznym stopniem niepełnosprawności lub o umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia; osobie po 75. roku życia) - 215,84 zł; świadczenie nie przysługuje osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego - dodatek pielęgnacyjny (warunki: całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji albo ukończenie 75 lat) - 294,39 zł - świadczenie uzupełniające 500 plus (warunki: pełnoletność, całkowita niezdolność do pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji; brak prawa do innych świadczeń lub gdy łączna wysokość świadczeń brutto nie przekracza 2157,8 zł - ale bez renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia) - 500 zł.