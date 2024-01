Nauczyciele śpiewają "wściekli na Tuska"? Nie, śpiewali dla kogo innego

"Tylko obietnice i frazesy tanie. A jak przyjdzie co do czego, świnia z krową znacznie więcej dziś dostanie" - śpiewają nauczyciele na nagraniu, które zdobyło popularność w sieci. Według rozsyłających ten film internautów nauczyciele śpiewają tak, bo są "wściekli na Tuska" za zbyt małe podwyżki. To nieprawda, piosenka nie dotyczy bieżących wydarzeń. - Czujemy się zmanipulowani - mówi Konkret24 autorka tekstu.

Na filmie widzimy, jak grupa nauczycieli stoi w klasie i śpiewa na melodię piosenki "Ale to już było" Maryli Rodowicz - słychać tylko urywek piosenki, słowa brzmią: "Tylko obietnice i frazesy tanie, a jak przyjdzie co do czego świnia krową znacznie więcej dziś dostanie". Nagranie rozsyłają użytkownicy TikToka i serwisu X. W prawej stronie kadru tych postów jest dołączone zdjęcie premiera Donalda Tuska i napis: "Przecież mówiłem, że 1500 podwyżki to tylko przenośnia!". "Nauczyciele wściekli na Tuska, że nie dostało 1500 złotych podwyżki?" - zapytał 20 stycznia użytkownik X (pisownia postów oryginalna), publikując filmik. Jego wpis wyświetlono ponad 56 tys. razy, zebrał 1 tys. polubień. Ten sam film z takim samym komentarzem opublikowano dzień później na TikToku. Tam miał 650 tys. wyświetleń i ponad 14 tys. polubień. Post udostępniano również bez opisów odwołujących się do Tuska i aktualnej sytuacji w oświacie.

FAŁSZ Posty internautów; niektórzy błędnie sugerowali, że śpiewający nauczyciele odnoszą się do kwestii podwyżek x.com, TikTok

Internauci komentowali film w kontekście aktualnych wydarzeń - do czego skłaniało zresztą dołączone zdjęcie premiera Tuska. 19 stycznia do konsultacji trafił bowiem projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej określający wysokość zasadniczych wynagrodzeń. Wywołał wiele kontrowersji (o tym piszemy niżej). "Głosowali niektórzy z Nich to mają"; "Tacy wykształceni i dali się tak nabrać"; "Nie bardzo rozumiem…raz już ich okłamał, nabrali się i co teraz liczyli, ze będzie inaczej" - pisali użytkownicy serwisu X, komentując nagranie. "Nauczyciele to powinni obniżkę chyba dostać"; "I wyszło jak zwykle" - to przykładowe komentarze z TikToka.

Niektórzy internauci zauważyli jednak, że coś tu nie gra. "Nie żebym bronił Tuska, ale to powstało w 2019" - zauważył jeden z nich. Jak sprawdziliśmy, film rzeczywiście nagrano blisko pięć lat temu.

Autorka tekstu piosenki z 2019 roku o jej popularności teraz: "Czujemy się zmanipulowani"

Nauczyciele nagrali piosenkę w kwietniu 2019 roku. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych domagały się wówczas wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi - o tysiąc złotych z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku. Prezes ZNP Sławomir Broniarz informował, że 9 kwietnia do strajku z tego powodu przystąpiło 74,39 proc. placówek.

"Gazeta Wyborcza" opisywała, że w internecie robi furorę piosenka nauczycieli z Gliwic. "Refren, nawiązujący do obietnic polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy twierdzą, że nie mają pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli, ale obiecują dopłaty dla rolników hodujących krowy i świnie, nucą już także pedagodzy z innych szkół" - pisała dziennikarka "GW". O nagranej przez gliwickich nauczycieli piosence informowało wówczas wiele mediów, m.in. infogliwice.pl, polsatnews.pl, natemat.pl.

O protest songu nagranym przez nauczycieli w Gliwic informowały w kwietniu 2019 roku media i pisali internauci Konkret 24/x.com, infogliwice.pl

- To była inicjatywa grupy nauczycieli, nie szkoły. Tekst był skierowany do ówczesnej minister edukacji (Anny Zalewskiej - red.) - wspomina w rozmowie z Konkret24 Bożena Wrona, była nauczycielka, autorka tekstu piosenki. Protestuje przeciwko temu, by łączyć wizerunek jej i jej znajomych z aktualnymi wydarzeniami. - Czujemy się zmanipulowani. Jesteśmy oburzeni sytuacją, że wykorzystano nas w tak ohydny sposób. To godzi w nasze dobre imię - mówi Bożena Wrona.

Będzie 1500 zł podwyżki dla nauczycieli? I tak, i nie

Tego nauczycielskiego protest songu nie można zatem wiązać z bieżącymi wydarzeniami. Owszem, nauczyciele zareagowali z rezerwą na ogłoszony 19 stycznia projekt tegorocznego rozporządzenia o podwyżkach - lecz piosenka nie jest na to reakcją, o czym zresztą świadczą jej dalsze słowa, których na rozsyłanym nagraniu już nie słyszymy. Ministrę edukacji Barbarę Nowacką i premiera Donalda Tuska krytykuje teraz opozycja, przypominając wyborcze zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej z 2023 roku.

"Podniesiemy wynagrodzenia nauczycieli o co najmniej 30 proc. Nie mniej niż 1500 zł brutto podwyżki dla nauczyciela" - to treść szóstego ze "100 konkretów na 100 dni", czyli planu Koalicji Obywatelskiej na pierwsze 100 dni rządów. 9 września 2023 roku zaprezentował go Donald Tusk podczas kongresu programowego w Tarnowie. "W ciągu pierwszych 100 dni każdy polski nauczyciel, każda polska nauczycielka dostaną podwyżkę do [wynagrodzenia] zasadniczego o minimum 1500 złotych, co znaczy 30 procent podwyżki dla wszystkich nauczycieli" - powiedział wówczas Tusk.

Jak wyjaśnialiśmy 25 stycznia w Konkret24, podwyżki zaplanowane na ten rok zrealizują obietnice wyborcze Koalicji Obywatelskie, ale tylko w odniesieniu do tzw. wynagrodzenia średniego. Spełniają zarówno obietnicę procentowej podwyżki (min. 30 proc.), jak i podwyżki kwotowej (1500 zł). Chodzi o kwoty wyliczane na podstawie określonej w budżecie tzw. kwoty bazowej i odpowiednich przepisów Karty Nauczyciela. MEN przekonuje, że posługuje się ta kategorią, bo obejmuje ona nie tylko wynagrodzenia, ale i dodatki do nauczycielskich pensji. Nauczyciele przekonują jednak, że takie wyliczenia wprowadzają w błąd, bo nie odzwierciedlają ich rzeczywistych zarobków.

Nauczyciele zwracają uwagę na określone w rozporządzeniach kwoty minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Ich zdaniem kwoty te lepiej oddają rzeczywistość, bo różnice w nauczycielskich zarobkach wynikające z otrzymywanych dodatków bywają bardzo duże - dlatego należy patrzeć na pensję bazową. W tym roku minimalne wynagrodzenia zasadnicze w poszczególnych grupach nauczycieli wzrosną o co najmniej 30 proc., ale nie przekroczą kwoty 1500 zł na nauczyciela. To właśnie punktują pedagodzy. I przypominają, że w kampanii wyborczej 2023 roku Donald Tusk obiecał podwyżkę właśnie wynagrodzenia zasadniczego, nie było mowy o średnim wynagrodzeniu.

