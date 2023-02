Pogrzeb polskich żołnierzy, którzy walczyli w Ukrainie? To kremlowska propaganda

Żołnierze polegli w Afganistanie, nie w Ukrainie

Przypomnijmy: 21 grudnia 2011 roku pięciu żołnierzy z 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej zginęło w pobliżu głównej drogi łączącej Kabul z Kandaharem. Pod ich transporterem eksplodował silny ładunek wybuchowy. Do ataku na ich konwój przyznali się afgańscy talibowie. 23 grudnia trumny z ciałami żołnierzy przywieziono do Polski. Na warszawskim Okęciu polegli zostali przywitani z ceremoniałem wojskowym (za: Prezydent.pl). Właśnie wtedy powstało zdjęcie, które teraz wykorzystano do dezinformacji na temat wojny w Ukrainie. O śmierci pięciu polskich żołnierzy i przywiezieniu ich ciał do kraju w grudniu 2011 roku informowały polskie media.