Logo strona główna
Konkret24
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

"Polak by tak nie powiedział". Rusycyzmy obnażają dezinformację

Michał Istel
Michał Istel
Na co zwracać uwagę, kiedy coś w internecie brzmi nienaturalnie po polsku?
Na co zwracać uwagę, kiedy coś w internecie brzmi nienaturalnie po polsku?
Źródło zdj. gł.: Karen Roach/AdobeStock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ukraińcy to "Szoszonczyki", Białoruś szanuje polskie "wartości kultury", a zagrożenie dla Polski "jest ze strony USA, a nie ze strony Rosji" - te zdania mają ze sobą więcej wspólnego, niż myślicie. Nie tylko mogą podobać się na Kremlu, ale niewykluczone, że powstały niedaleko od niego. Bo dla "Polaków" w internecie językiem ojczystym nie zawsze jest polski.Artykuł dostępny w subskrypcji

Wyzywanie od "ruskich trolli" czy "ruskich botów" to stały element internetowych dyskusji. Niektórzy rzucają takie hasła, gdy brakuje im argumentów lub po prostu nie zgadzają się ze swoim sieciowym rozmówcą. W ostatnim czasie internauci coraz częściej jednak szukają "rusycyzmów" w polskojęzycznych wpisach, które mają być dowodem owej "rosyjskości" autorów wpisów czy komentarzy. Może to być konkretne słowo lub całe sformułowanie, które po polsku brzmi jak nieudolne tłumaczenie z rosyjskiego. Dla komentujących to zwykle jednoznaczne potwierdzenie, że po drugiej stronie ekranu wcale nie siedzi Polak.

Bez dobrej znajomości rosyjskiego wyszukiwanie "rusycyzmów" w polskiej sieci może jednak zawodzić. Przy okazji słownego ataku mężczyzny na młode Ukrainki w Bielsku-Białej dużą popularność zdobył facebookowy komentarz "pani Teresy z Ostródy", która relacjonowała, że to dziewczynki sprowokowały agresora. Polaków czytających ten wpis najbardziej interesowało jednak, co miałoby oznaczać, że młoda Ukrainka "dawała jakieś propozycje remisu" mężczyźnie. Dla wielu był to dowód, że Teresa tak naprawdę nie jest z Ostródy, tylko z Rosji i nieumiejętnie przetłumaczyła zdanie z rosyjskiego. "Propozycja remisu to rusycyzm. Śmierdzi ruskim trolem na kilometr"; "Ten zwrot całkowicie zdemaskował rosyjskojęzycznego twórcę tego wpisu" - uważali komentujący.

"Dawać propozycje remisu" to nie rusycyzm, ale tych w polskiej sieci jest naprawdę dużo
"Dawać propozycje remisu" to nie rusycyzm, ale tych w polskiej sieci jest naprawdę dużo
Źródło zdjęcia: Facebook (komentarz już usunięty)

Ale choć zdanie brzmi źle po polsku, to wcale nie musi demaskować narodowości autora. Profesor Grzegorz Przebinda, rusycysta z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zapewnia mianowicie, że "dawać propozycje remisu" to nie jest kalka z rosyjskiego.

Twierdzący tak internauci mogliby jednak sami być zdziwieni, jak wiele rusycyzmów nieświadomie przeczytali w przeszłości we wpisach rzekomo polskich użytkowników. Przy pomocy rusycysty poszukaliśmy ich we wpisach kont, na których regularnie zamieszcza się prorosyjską lub antyukraińską dezinformację. I możemy już potwierdzić, że jest ich naprawdę dużo. Na tej podstawie pokazujemy, co może zdradzać, że dla "autora-Polaka" językiem ojczystym wcale nie jest polski. A taka wiedza może okazać się bardzo przydatna.

Pozostało 77% artykułu
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
28 min
Sanna Marin i Wołodymyr Zełenski w Kijowie
Była premier Finlandii: Putin mówił o swoich zamiarach, nie potraktowaliśmy tego wystarczająco poważnie
Jacek Tacik
46 min
pc
Mariusz Janicki, Magdalena Rigamonti, Dominika Wielowieyska, Michał Płociński
TVN24
Udostępnij:
Michał Istel
Michał Istel
Dziennikarz serwisu Konkret24
Czytaj także:
Prezydent Karol Nawrocki podczas święta Wojska Polskiego
"Bóg, honor, ojczyzna" i "obrońcy Monte Cassino". Prezydent kontra historia
Michał Istel
Manewry Baltic Trust 2026 na Łotwie
FAŁSZ"Ukrainiec zabija trzech żołnierzy NATO"? To rosyjski fejk
Szymon Rębowski
Michał Woś przekonuje, że premier Giorgia Meloni wycofała z włoskich szkół "obowiązkową edukację seksualną". Nie było czego wycofywać
Włoski rząd wycofał "obowiązkową edukację seksualną"? Nie miał czego
Gabriela Sieczkowska
Nagranie ma przedstawiać rysia, który szuka u człowieka pomocy dla swojego młodego. Wideo zdobyło już miliony wyświetleń.
FAŁSZMotocyklista i ryś, który "prosi o pomoc". Czasem wystarczy sprawdzić
Gabriela Sieczkowska
Zdjęcie z zatrzymania ukraińskiego attaché konsularnego
"Ukraiński attaché został zatrzymany na granicy"? Tak, ale kiedy
Szymon Rębowski
Całkowite zaćmienie Słońca w Tarragonie
"Diabelskie rogi" i słońce nad Zamkiem Królewskim. Fejki po zaćmieniu
Szymon Rębowski, Zuzanna Karczewska
UE wprowadza "nowy worek" na kapsułki do kawy? Co się zmieni
UE i "nowy worek" na kapsułki do kawy? Co się zmienia
Zuzanna Karczewska
"Kolejny kościół w Kanadzie spalony przez muzułmańskiego imigranta". A jak było
"Kolejny kościół w Kanadzie spalony przez muzułmańskiego imigranta". A jak było
Szymon Rębowski
Inicjatywa jednego ukraińskiego polityka stała się paliwem dla rosyjskiej propagandy i kolejnej fali niechęci wobec Ukraińców w Polsce
Ukraińcy "żądają" zmiany nazw polskich miast? O co chodzi w inicjatywie ukraińskiego polityka
Gabriela Sieczkowska
"System obrony laserowej" Izraela strącił irańskie maszyny? Tak nie było
FAŁSZ"Izraelski laser" kontra irańskie myśliwce. Film to nie dowód
Gabriela Sieczkowska
Karol Nawrocki
Nawrocki o projektach ustaw: "21 jest w zamrażarce". Serio?
Zuzanna Karczewska
Przyznała, że "zalała Niemcy imigrantami, aby powstrzymać prawicę"? Co powiedziała Merkel
"Celowo zalała Niemcy migrantami"? Co powiedziała Merkel
Michał Istel
Atak w Kamiennej Górze. Sprawcą "16-letni Ukrainiec"? Policja odpowiada
FAŁSZAtak w Kamiennej Górze. Zatrzymany "16-letni Ukrainiec"? Policja odpowiada
Zuzanna Karczewska
"Ostatnie selfie w życiu". Niekoniecznie
Korea Północna, żołnierz i selfie z żoną Kima. Co się nie zgadza
Szymon Rębowski
Ukrainka pokazuje "jak doić Polaków"? O czym jest ten film
Ukrainka pokazuje, "jak doić Polaków"? O czym jest ten film
Michał Istel
Polska "przekroczyła limit zadłużenia"? To zależy
Polska przekroczyła "konstytucyjny limit zadłużenia"? Tego nie
Michał Istel
FpF Domański
Rząd chce opodatkować majątek? O co chodzi w Osobistych Kontach Inwestycyjnych
Polska
Robert F. Kennedy Jr.
Choroby prosto z laboratorium? "Bajki" sekretarza zdrowia USA
Zdrowie
Rakieta w Polsce "to prowokacja"? Teza łatwa do obalenia
"Nie pokazali szczątków", "lej zbyt idealny". Wmawiają, że rakieta nie była rosyjska
Polska
Nikol Paszynian
Armenia już nie będzie prounijna? Zamieszanie wokół rezygnacji Nikoli Paszyniana
Gabriela Sieczkowska
"Niszczyciel Polski". Tak Morawiecki nazwał Kaczyńskiego?
"Niszczyciel Polski". Morawiecki tak o Kaczyńskim?
Polityka
Bariera graniczna w Ceucie
Kobieta, która witała migrantów w Ceucie, zaginęła. Rzeczywiście?
Świat
Republikanie "kombinują nad ustawą o przekazaniu Ceuty Maroku"? W projekcie jest co innego
Projekt ustawy Republikanów nie przekazuje Ceuty Maroku. Co naprawdę zapisano
Świat
Rzekoma straż sąsiedzka "Chojny nasza okolica"
"Chojny - Nasza Okolica" - sąsiedzka wspólnota czy twór AI
Polska
Migranci z Ceuty "będą mogli jechać wszędzie"? Oni nie
FAŁSZMigranci z Ceuty "będą mogli jechać wszędzie"? Oni nie
Michał Istel
"I tak się zaczynają we Francji antropogeniczne pożary"? Nie tak
FAŁSZ"I tak się zaczynają we Francji antropogeniczne pożary"? Wcale nie
Świat
Migranci, bekon i "inwazja islamu"? Oto fejkowe przekazy o wydarzeniach w Ceucie
FAŁSZOd pielgrzymki do "bekonowego oddziału". Jak dezinformacja wykorzystuje kryzys w Ceucie
Świat
Liderzy frakcji Maślarzy i prognozowany podział mandatów
Rozwój Plus równa się kolejna kadencja Tuska. Czy na pewno?
Szymon Rębowski
Wrony miały sprzątać ulice szwedzkiego miasta z niedopałków. Tak nie było
W Szwecji nauczyli wrony zbierać śmieci za karmę. "To działa"? Niekoniecznie
Świat
Ukrainiec niszczy polski samochód? Czytelniczka weryfikuje, autor wyjaśnia
Ukrainiec niszczy siekierą polski samochód? Czytelniczka weryfikuje, autor wyjaśnia
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica