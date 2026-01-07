"Polak ma trzy razy niższy poziom życia niż Niemiec"? Aż tak to nie

7 stycznia 2026, 9:56
Michał Istel
Źródło:
Konkret24
Koniec z doktryną oszczędzania. Niemcy stawiają na nowy model powoływania rekrutów
Koniec z doktryną oszczędzania. Niemcy stawiają na nowy model powoływania rekrutów
TVN24
Koniec z doktryną oszczędzania. Niemcy stawiają na nowy model powoływania rekrutówTVN24

W Niemczech zarabia się lepiej, a że ceny w Polsce mamy już podobne jak tam, to poziom życia Polaków jest trzykrotnie niższy niż Niemców - taką ekonomiczną tezę ogłosił sędzia Kamil Zaradkiewicz. Tylko że posłużył się złymi wskaźnikami i starymi danymi. Co więc dane ekonomiczne mówią o życiu w Polsce i Niemczech?

Kamil Zaradkiewicz to szczególnie aktywny w mediach społecznościowych sędzia, w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy mianowany do Sądu Najwyższego. W 2020 roku prezydent Andrzej Duda powierzył mu nawet wykonywanie obowiązków pierwszego prezesa SN, ale z tej funkcji Zaradkiewicz zrezygnował po kilkunastu dniach. Sędzia często krytykuje rząd Donalda Tuska, jego zmiany w wymiarze sprawiedliwości i ogólną sytuację w Polsce. Tego ostatniego dotyczył wpis z 1 stycznia 2026 roku, w którym Zaradkiewicz porównał ceny, wynagrodzenia i poziom życia w Polsce i w Niemczech.

Sędzia opublikował nieopisaną mapę - widzimy na niej kilkanaście krajów unijnych. Kilka krajów jest zaznaczonych w odcieniach koloru niebieskiego, dużo więcej państw zaznaczono na czerwono - to kraje, które przystąpiły do UE po 2004 roku. Przy większości widnieją wartości w euro - przy Niemczech widnieje wartość 31,6 euro, a przy Polsce 11,9 euro. Zaradkiewicz napisał: "Przeciętne ceny w Polsce mamy już na poziomie niemieckim, a na załączonym obrazku przeciętne wynagrodzenie za godzinę pracy. Oznacza to, że przeciętny Polak ma realnie niemal trzy razy niższy poziom życia niż przeciętny Niemiec".

FAŁSZ
Wpis sędziego Kamila Zaradkiewicza o Polsce i Niemczechx.com

Wpis wyświetlono prawie 200 tys. razy; część komentujących oburzała się na takie rozbieżności między Polską a Niemcami. "Dwie prędkości w praktyce"; "Biorąc pod uwagę, kto lukruje największe zyski w Polsce - koncerny niemieckie - nie trzeba być geniuszem, żeby wiedzieć kto najbardziej korzysta z Unii Europejskiej"; "Uśmiechacie się?"; "Nie przypadkowo największym złodziejom w EU najlepiej się żyje" - pisali internauci.

Post Zaradkiewicza udostępniali też ekonomiści - a oni nie zgadzali się z jego wnioskami. "Wszystko nieprawda. Pan prawnik nie dość, że zamieszcza starą, nieaktualną mapę, to zupełnie nie rozumie czym jest poziom życia i jak się go mierzy" - zauważył ekonomista Maciej Bałtowski. "Teza jest metodologicznie wadliwa, ponieważ miesza dwie różne kategorie statystyczne (poziom cen i poziom życia)"; "Co za brednie. Kłamstwa i brednie" - pisali inni.

Wyjaśniamy, dlaczego wnioski sędziego Zaradkiewicza są rzeczywiście błędne - analizujemy kolejno trzy wskaźniki: zarobki, ceny i poziom życia.

Kto zarabia więcej: Polacy czy Niemcy

Mapa zamieszczona przez sędziego Zaradkiewicza rzeczywiście pokazuje przeciętne wynagrodzenie za godzinę pracy w krajach europejskich publikowane przez unijny Eurostat. Pochodzi jednak z 2023 roku, podczas gdy Eurostat podał już aktualniejsze dane za 2024 rok. Są one bardziej optymistyczne dla Polaków. U nas średnie wynagrodzenie za godzinę wyniosło w przeliczeniu 14,2 euro (więcej o 2,3 euro), a w Niemczech było to 33,3 euro (więcej o 1,7 euro).

I mimo że polskie średnie zarobki są jednymi z najwyższych w regionie (więcej w Europie Środkowo-Wschodniej zarabiają tylko Estończycy, Chorwaci i Litwini), to rzeczywiście są około 2,5 raza niższe niż niemieckie. Na tej podstawie nie można jednak stwierdzić, że poziom życia w Niemczech jest trzykrotnie wyższy niż w Polsce.

Kluczowa jest inna statystyka.

Kto płaci więcej: Polacy czy Niemcy

Chodzi o średnie ceny w danym kraju. Co z tego, że Niemiec zarabia 2,5 raza więcej, jeśli produkty w jego kraju są droższe i może ich kupić mniej niż Polak za swoją niższą wypłatę? Kamil Zaradkiewicz stwierdził: "przeciętne ceny w Polsce mamy już na poziomie niemieckim". Tyle że to nieprawda.

Tak zwany wskaźnik poziomu cen również wylicza i podaje Eurostat. W całości ta statystyka nazywa się "Wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych", ale unijny urząd statystyczny tłumaczy, że to właśnie "miara porównująca koszty towarów i usług w różnych krajach, wskazująca, czy dany kraj jest relatywnie droższy, czy tańszy".

Najpierw Eurostat wylicza jedną unijną średnią cen towarów i usług, a następnie podaje, czy dane kraje są od niej droższe (powyżej 100) czy tańsze (poniżej 100). I tutaj Polska wypada bardzo pozytywnie (dla obywateli chcących płacić jak najmniej). W 2024 roku nasz wskaźnik cen wynosił 72 proc. średniej unijnej. Oznacza to, że średnie ceny w Polsce są najniższe w regionie, a taniej - jeśli chodzi o kraje Europy Środkowo-Wschodniej - jest tylko w Rumunii (64 proc.) i Bułgarii (60 proc.). Niemcy natomiast pozostają krajem relatywnie drogim: ich wskaźnik w 2024 roku to 109 proc. średniej unijnej.

PRAWDA
Wskaźnik poziomu cen w Europie w 2024 roku (średnia UE = 100)Eurostat

Twierdzenie, że "przeciętne ceny w Polsce mamy już na poziomie niemieckim" nie ma więc żadnego potwierdzenia w danych. Oczywiście, ktoś może znaleźć w sklepie produkt, który będzie kosztował tyle samo w Polsce i w Niemczech - ale to wcale nie potwierdza, że "przeciętne ceny" są na tym samym poziomie.

Kto ma wyższy poziom życia i czy da się to policzyć

Pozostaje jeszcze kwestia "poziomu życia" w Polsce i w Niemczech. Naturalnie sam "poziom życia" w przeciwieństwie do zarobków i cen nie jest wartością ekonomiczną, więc trudno wyrazić go jedną liczbą. Cytowany wcześniej ekonomista Maciej Bałtowski zauważył jednak, że "wyliczanie" poziomu życia na podstawie średnich zarobków i średnich cen nie jest najlepszym pomysłem.

W jednym z kolejnych wpisów ekonomista proponuje porównywać produkt krajowy brutto w przeliczeniu na mieszkańca (PKB per capita). Aby zniwelować wpływ różnic w walutach i cenach, w porównaniach można sięgnąć po jeszcze bardziej szczegółowy wskaźnik: PKB per capita w parytecie siły nabywczej (PKB PPP). Bo pamiętajmy, że za 1000 zł w Polsce i 237 euro w Niemczech (po przewalutowaniu) nie można kupić tyle samo.

Tutaj również Eurostat najpierw oblicza się unijną średnią, a następnie sprawdza, jakie PKB w przeliczeniu na mieszkańca notują kraje europejskie względem tej średniej. Według dostępnych szacunków za 2024 rok niemieckie PKB było powyżej tej średniej z wynikiem 115, a polskie poniżej z wynikiem 79. Gdybyśmy więc potraktowali ten wskaźnik jako umowny wyznacznik poziomu życia, to jest on półtora raza wyższy w Niemczech niż w Polsce. Pamiętajmy jednak, że PKB - nawet przeliczone przez mieszkańców i różnice w cenach - nie jest uniwersalnym miernikiem poziomu życia. Jego podstawowym zadaniem jest badanie kondycji gospodarki, a nie warunków życia obywateli.

PRAWDA
PKB per capita w parytecie siły nabywczej krajów europejskich (średnia UE = 100)Eurostat

Dlatego ekonomiści stworzyli alternatywne mierniki poziomu życia, z których najpopularniejszym jest najprawdopodobniej wskaźnik rozwoju społecznego (Human Development Index, HDI). Jego podstawą jest wspomniany wskaźnik PKB per capita w parytecie siły nabywczej, ale dodatkowo w wyliczaniu bierze się pod uwagę średnią długość życia (czyli poziom systemu ochrony zdrowia) oraz wskaźnik uczących się osób (który ma być miarą rozwoju systemu edukacji). Dzięki temu HDI lepiej pokazuje, jak krajowe PKB przekłada się na realizację podstawowych potrzeb obywateli.

Ten wskaźnik wylicza i publikuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Skala waha się od 0 (najniższy poziom rozwoju) do 1 (najwyższy poziom rozwoju). Ostatnie dostępne dane dotyczą 2023 roku i w tym badaniu Niemcy są piątym najlepszym krajem w Europie (HDI: 0,959), a Polska zajmuje 20. miejsce (HDI: 0,906). To jednak kolejny dowód, że choć poziom życia w Polsce jest niższy niż w Niemczech, to nie "trzykrotnie niższy".

"Der Spiegel": Niemcy przestały być ziemią obiecaną

Na zamieszczonym powyżej wykresie wskaźnika HDI - jak i w innych wspomnianych danych - widać jedno: Polska pod względem poziomu życia w ostatnich latach coraz bardziej zbliża się do Niemiec. U naszego zachodniego sąsiada wspomniane wskaźniki albo stoją w miejscu, albo nawet delikatnie spadają.

Dlatego nie powinny dziwić doniesienia niemieckiego pisma "Der Spiegel", który 2 stycznia 2026 roku podał, że w ostatnich latach coraz mniej Polaków osiedla się w Niemczech, a w 2024 roku po raz pierwszy od dziesięcioleci więcej Polaków wyjechało z Niemiec, niż przyjechało tam na stałe. "Niemcy przestały być ziemią obiecaną" - stwierdził niemiecki tygodnik, tłumacząc, że powodów tej sytuacji jest co najmniej kilka. Poza "mniejszymi różnicami w sytuacji ekonomicznej Polski i Niemiec" jest to także nadmierna biurokracja i dyskryminacja na rynku pracy polegająca m.in. na nieuznawaniu polskich dyplomów czy niższych szansach na awans.

Ponura wizja zarysowana przez Kamila Zaradkiewicza nie tylko nie ma potwierdzenia w oficjalnych danych, ale też na granicy polsko-niemieckiej, którą coraz częściej przekraczają polscy emigranci wracający na stałe do kraju.

Autorka/Autor:

Michał Istel

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Kamil ZaradkiewiczNiemcyPKBzarobkieurostat
Pozostałe wiadomości

Tłumowi ludzi na ulicach Madrytu towarzyszy podniosła muzyka w tle. To nagranie, które zdobywa popularność w sieci, ma być dowodem na "chrześcijańskie przebudzenie" Hiszpanii. W rzeczywistości filmik nie pokazuje żadnej manifestacji religijnej.

Wyszli na ulice i "ogłaszają Hiszpanię narodem chrześcijańskim"? Nie po to się zebrali

Wyszli na ulice i "ogłaszają Hiszpanię narodem chrześcijańskim"? Nie po to się zebrali

6 stycznia 2026, 12:38
Źródło:
Konkret24

"Maduro jest wożony po Nowym Jorku i pokazywany mieszkańcom miasta", "Trump woził go po ulicach jak schwytane zwierzę" - twierdzą internauci, którzy zamieszczają i komentują nagranie pokazujące przejazd otwartej furgonetki. Nic nie wskazuje, że był w niej przewożony wenezuelski dyktator.

Maduro wożony ulicami Nowego Jorku "jak trofeum"?

Maduro wożony ulicami Nowego Jorku "jak trofeum"?

5 stycznia 2026, 18:19
Źródło:
Konkret24

Prezydent USA Donald Trump mówi o "doktrynie Donroego", która ma być czymś więcej niż słynna doktryna Monroego. Eksperci dostrzegają podobieństwa, ale też wskazują różnice. Co takiego ogłosił piąty prezydent Stanów Zjednoczonych James Monroe?

Donald Trump "reaktywuje" doktrynę Monroego. Czyli co?

Donald Trump "reaktywuje" doktrynę Monroego. Czyli co?

5 stycznia 2026, 9:48
Źródło:
Konkret24

"Zobacz Donaldzie Tusku, jak kończą dyktatorzy" - napisał na platformie X były minister w rządzie Zjednoczonej Prawicy Mariusz Kamiński, zamieszczając rzekome zdjęcie Nicolasa Maduro pojmanego przez żołnierzy USA. To nie tylko "przekroczenie kolejnych granic", lecz przede wszystkim fałszywka.

Kamiński o aresztowaniu Maduro. "Przekroczenie granic". W dodatku fejk

Kamiński o aresztowaniu Maduro. "Przekroczenie granic". W dodatku fejk

4 stycznia 2026, 16:34
Źródło:
Konkret24

Zdaniem części wojskowych opublikowanie tych zdjęć było "absolutnie niedopuszczalne" i "kompromitujące". Według ekspertów wojskowości - na pewno niepotrzebne. I choć Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ripostuje, że zdjęcia z wizyty prezydenta na wschodniej granicy nie ujawniają wrażliwych danych, to pewne informacje zawierają. Komu i do czego przydatne?

Stoją i patrzą w mapy. Przeciwnik też patrzy. Co widzi?

Stoją i patrzą w mapy. Przeciwnik też patrzy. Co widzi?

4 stycznia 2026, 14:22
Źródło:
TVN24+

Witajcie w roku, w którym świat będą wam objaśniać już niekoniecznie eksperci, tylko sztuczna inteligencja. Gdy algorytmy staną się tak potężne jak rządy - a te będą się mierzyć z masowym eksportem chaosu, nie tylko ze strony Kremla. Przedstawiamy pięć głównych zagrożeń w sferze dezinformacji w 2026 roku, których trzeba być świadomym.

"Eksport chaosu". Co nam grozi w 2026 roku

"Eksport chaosu". Co nam grozi w 2026 roku

3 stycznia 2026, 13:56
Źródło:
TVN24+

To nie przypadek, że kolejne incydenty dotyczące bezpieczeństwa Polski szybko stają się paliwem do podsycania antyukraińskich nastrojów. I że treści takie pojawiają się na profilach niemających nic wspólnego z polityką. Kto sądzi, że to tylko opinie "zwykłych Polaków" - jest w błędzie. To skoordynowane akcje sieci fałszywych kont, których mechanizm ujawnili właśnie analitycy DFRLab.

Jesteś na grupie dla biegaczy? Albo o nieruchomościach? Oni też tam są

Jesteś na grupie dla biegaczy? Albo o nieruchomościach? Oni też tam są

2 stycznia 2026, 12:50
Źródło:
Konkret24, DFRLab

Setki tysięcy wyświetleń generuje w mediach społecznościowych nagranie mające pokazywać, jak zachowywali się mieszkańcy Niemiec - głównie przybysze z innych krajów - w ostatnią sylwestrową noc. Film rozpowszechniają zarówno polscy, jak i zagraniczni internauci, pisząc na przykład, że to Berlin. Sprawdziliśmy, skąd i z kiedy on pochodzi.

"Wczoraj przejęli miasto"? Ani to "wczoraj", ani Berlin

"Wczoraj przejęli miasto"? Ani to "wczoraj", ani Berlin

2 stycznia 2026, 17:39
Źródło:
Konkret24

Poseł PiS Michał Wójcik ostrzega, że rząd "prowadzi kraj na ścianę". Przekonuje, że "nikt nie chce kupować polskiego długu" mimo tego, że polskie obligacje są oprocentowane wyżej niż obligacje innych państw UE. A jak jest naprawdę?

Wójcik: nikt nie chce kupować polskich obligacji. "Bzdura"

Wójcik: nikt nie chce kupować polskich obligacji. "Bzdura"

2 stycznia 2026, 9:31
Źródło:
Konkret24

Doszło do tego, że odczłowieczamy wyimaginowanego wroga. Że reagujemy stadnie na mentalne kotwice, które zostały sprytnie aktywowane w debacie publicznej. I że tezy dotychczas wątpliwe zaczęliśmy uznawać za prawdę, bo legitymizują je politycy. To, co się wydarzyło w dezinformacji w 2025 roku, pokazuje, że wystarczy zmodyfikować metody i przesunąć granice, by polityka strachu zbierała swoje żniwo.

Osiem trendów dezinformacji w 2025 roku. Jak pękały kolejne granice

Osiem trendów dezinformacji w 2025 roku. Jak pękały kolejne granice

30 grudnia 2025, 17:04
Źródło:
TVN24+

Po zakończeniu wojny z Rosją Polska i Ukraina mogłyby się połączyć - informacja o petycji z takim postulatem wywołuje falę oburzenia w sieci, podsycając antyukraińskie nastroje. Bo taki właśnie jest cel tego manipulacyjnego przekazu.

"Petycja o połączeniu Polski i Ukrainy". Tak się sieje zamęt

"Petycja o połączeniu Polski i Ukrainy". Tak się sieje zamęt

31 grudnia 2025, 12:18
Źródło:
Konkret24

Politycy piszą o "sięganiu do kieszeni Polaków", internauci o planowanym wzroście VAT z 5 do 23 procent. Krążące w sieci komentarze o decyzji co do "gigantycznej podwyżki" podatku w handlu i gastronomii generują kolejne spekulacje. Sprawdziliśmy, o co chodzi.

"Gigantyczna podwyżka podatku VAT"? O jaką decyzję chodzi

"Gigantyczna podwyżka podatku VAT"? O jaką decyzję chodzi

30 grudnia 2025, 9:47
Źródło:
Konkret24

Młode, atrakcyjne Polki zachwalają w sieci korzyści z wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Od początku wygląda to podejrzanie, ale generuje setki tysięcy wyświetleń. To "wejście na nowy poziom" z antyunijnym przekazem.

"Prawilne Polki", eurokołchoz i polexit. Antyunijna propaganda napędzana przez AI

"Prawilne Polki", eurokołchoz i polexit. Antyunijna propaganda napędzana przez AI

29 grudnia 2025, 15:13
Źródło:
Konkret24

Poruszająca historia 91-letniej Amerykanki, którą postawiono przed sądem w szpitalnej koszuli i skutą kajdankami, obiegła media społecznościowe jako dowód okrucieństwa systemu. Gdy jednak się jej przyjrzeć bliżej, narracja przestaje się kleić.

91-letnia Helen "aresztowana za kradzież leków". Coś tu się nie klei

91-letnia Helen "aresztowana za kradzież leków". Coś tu się nie klei

27 grudnia 2025, 14:12
Źródło:
Konkret24

Minister energii od miesięcy obiecuje, że koniec mrożenia cen prądu nie oznacza gwałtownej podwyżki rachunków. Ale opozycja straszy, że drożej będzie nawet o 10 procent. Politycy się sprzeczają - my z ekspertami liczymy, jak odmrożenie cen energii może wpłynąć na wysokość naszych rachunków. Kluczowe są ich składowe.

Koniec mrożenia cen prądu. "Zapłacimy więcej?" Policzyliśmy

Koniec mrożenia cen prądu. "Zapłacimy więcej?" Policzyliśmy

26 grudnia 2025, 14:20
Źródło:
Konkret24

170 milionów złotych miał według internautów wydać polski Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie HIV w Ukrainie. Przekaz niesie się w sieci szeroko, lecz chodzi o zupełnie inne pieniądze. Mamy wyjaśnienie NFZ.

"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia

"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia

22 grudnia 2025, 14:05
Źródło:
Konkret24

Unijni sędziowie stawiają się ponad polskim systemem konstytucyjnym, Trybunał Sprawiedliwości "zakazał Polsce powoływania się na swoją konstytucję" - tak politycy PiS przedstawiają wyrok TSUE dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. Grzmią, że to próba odebrania Polsce suwerenności. Konstytucjonaliści tłumaczą: to nieprawda.

Politycy PiS: TSUE "zakazał powoływać się na konstytucję". Nieprawda

Politycy PiS: TSUE "zakazał powoływać się na konstytucję". Nieprawda

19 grudnia 2025, 17:44
Źródło:
Konkret24

Do budynku urzędu wchodzi mężczyzna, a wraz z nim krowa, lama i kozy. Film pokazujący taką scenę krąży w sieci z wyjaśnieniem, że to rolnik, który z powodu umowy Unii Europejskiej z Mercosur nie daje już rady płacić podatków. Po pierwsze, ta umowa jeszcze nie obowiązuje. Po drugie..., rzeczywiście, coś takiego się wydarzyło, ale nie teraz.

"Przyszedł do urzędu skarbowego zapłacić podatki zwierzętami". Co to za historia

"Przyszedł do urzędu skarbowego zapłacić podatki zwierzętami". Co to za historia

19 grudnia 2025, 9:30
Źródło:
Konkret24

Setki tysięcy wyświetleń generują w polskiej sieci nagrania pokazujące protesty rolników we Francji - te prawdziwe i te fałszywe. Tak szerokie zastosowanie sztucznej inteligencji do tworzenia fake newsów na bazie prawdziwego wydarzenia spowodowało, że internauci już sami nie wiedzą, co jest prawdą, a co fałszem. I nawet w dobrej wierze dezinformują - też z pomocą AI.

"Tego w mediach nie zobaczycie". Rzeczywiście, coś tu śmierdzi

"Tego w mediach nie zobaczycie". Rzeczywiście, coś tu śmierdzi

18 grudnia 2025, 9:45
Źródło:
Konkret24

"Niemądra decyzja", minister "przekroczył swoje uprawienia", "samodzielnie nie może przekazać takiej kwoty" - grzmią politycy opozycji, krytykując decyzję ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o przeznaczeniu 100 milionów dolarów na zakup amerykańskiego sprzętu dla Ukrainy. I dywagują, z jakich funduszy pójdzie ta pomoc. MSZ odpowiedział nam na to pytanie.

Sikorski: "dam 100 milionów dolarów Ukrainie". Z czego? Mamy odpowiedź MSZ

Sikorski: "dam 100 milionów dolarów Ukrainie". Z czego? Mamy odpowiedź MSZ

18 grudnia 2025, 15:23
Źródło:
Konkret24

"To już jawna okupacja" - piszą internauci, oburzeni rzekomym planem pilnowania polskich granic przez niemieckie wojsko. O tym "skandalu" poinformował Robert Bąkiewicz. Lecz to żaden skandal, tylko zwykły fake news.

Bąkiewicz: "niemieckie wojsko ma pilnować polskich granic". Nie, nie po to przyjadą

Bąkiewicz: "niemieckie wojsko ma pilnować polskich granic". Nie, nie po to przyjadą

17 grudnia 2025, 13:22
Źródło:
Konkret24

"Całe narody nie wyginęły", mimo że wcale nie muszą się szczepić - przekonują ci, którzy walczą z obowiązkowymi szczepieniami w Polsce. Także polscy politycy. Rzeczywiście, inne europejskie narody jakoś nie wyginęły, choć większość szczepień u nich jest dobrowolna. Paradoks - czy jednak jest coś, o czym antyszczepionkowcy wam nie mówią?

"Szczepienia dobrowolne". Brzmi dobrze, gdy chcą tobą manipulować

"Szczepienia dobrowolne". Brzmi dobrze, gdy chcą tobą manipulować

16 grudnia 2025, 16:12
Źródło:
TVN24+

Izraelski paszport Wołodymyra Zełenskiego mieli znaleźć funkcjonariusze ukraińskiej agencji antykorupcyjnej - taki przekaz rozpowszechniany jest w ostatnich dniach w polskiej sieci. To zbudowana na fałszywkach narracja, której celem jest zdyskredytowanie prezydenta Ukrainy.

Zełenski i "odkryta kolekcja paszportów". O co im tym razem chodzi

Zełenski i "odkryta kolekcja paszportów". O co im tym razem chodzi

15 grudnia 2025, 17:13
Źródło:
Konrket24

Zgoda Komisji Europejskiej na wsparcie budowy elektrowni jądrowej z polskiego budżetu uruchomiła wśród polityków PiS narrację, że Polska "nisko upadła". Kpią, że skoro musimy pytać Brukselę o zgodę na wydanie własnych pieniędzy, to "tak właśnie wygląda suwerenność Polski w praktyce". O istotnej rzeczy nie informują.

Teraz twierdzą: "nisko upadliśmy". A jak było, gdy rządzili?

Teraz twierdzą: "nisko upadliśmy". A jak było, gdy rządzili?

11 grudnia 2025, 15:09
Źródło:
Konkret24

Ta historia wydaje się nieprawdopodobna. Ale dla tych, do których ją wymyślono, może być przekonująca - bo potwierdzi ich przekonania. Połączenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Billa Cosby'ego i Jeffreya Epsteina nie jest przypadkowe w tej kolejnej odsłonie rosyjskiej dezinformacji.

Bill Cosby, Zełenski i rezydencja w Nowym Jorku. Jak oni to połączyli

Bill Cosby, Zełenski i rezydencja w Nowym Jorku. Jak oni to połączyli

14 grudnia 2025, 15:16
Źródło:
Konkret24