Politycy PiS "przekazują" wozy strażackie. Także te dawno przekazane

Tak zwana prekampania trwa w najlepsze. Politycy PiS ruszyli w Polskę, pozują do zdjęć i rozdają publiczne pieniądze. Odwiedzają też cieszących się powszechnym szacunkiem strażaków, którym przekazują wozy strażackie. Niekiedy "przekazują" nawet te, które są w tych jednostkach użytkowane już od miesięcy.

"W całej Polsce jak grzyby po deszczu wyrastają te tablice z biało-czerwoną flagą, z godłem Polski, informujące o tym, co jest zrobione albo co akurat w trakcie tworzenia" - tak 23 kwietnia w Pszczewie Mateusz Morawiecki chwalił się inwestycjami publicznymi. Przy okazji wspomniał o inwestowaniu przez rząd w ochotnicze straże pożarne. "Dla OSP Silna przekazaliśmy, przekazujemy tutaj, nowoczesny wóz strażacki. Jeden z 675, które trafią do ochotniczych straży pożarnych w całej Polsce" - powiedział. Po czym porównał politykę swojego rządu z działalnością rządu PO-PSL. Mówił, że "w czasach naszych poprzedników" do województwa lubuskiego trafiło około 18 wozów strażackich. "My czasami w jednym roku przekazujemy dla OSP, kupujemy ze środków budżetowych i przekazujemy więcej wozów strażackich albo porównywalną ilość" - perorował. Wspominał też o współpracy między rządem a samorządem, która według niego "działa".

Premier Morawiecki i politycy PiS "przekazują" wozy

Wymieniając liczbę 675, Morawiecki mówił o ogłoszonym 22 lutego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dofinansowaniu na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Zwróćmy uwagę: dofinansowaniu. Premier tylko enigmatycznie mówił o współpracy z samorządem. Akcentował za to, że wozy są "przekazywane" i "kupowane" ze środków budżetowych. Jednak o ile część wozów strażackich rzeczywiście jest opłacana w całości ze środków budżetowych, nie jest tak w przypadku wszystkich 675 wozów wspomnianych przez Morawieckiego - w tym tego, który dostanie OSP Silna.

25 marca naczelnik OSP Silna w obecności wiceministra MSWiA Pawła Szefernakera odebrał promesę na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jak informuje OSP Silna na swojej facebookowej stronie, 475 tys. zł na zakup samochodu przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Drugie tyle będzie sfinansowane ze środków własnych i z pieniędzy samorządowych (nie sprecyzowano jakich). Na zdjęciu na FB widać naczelnika OSP z otrzymaną tego dnia promesą - wielką, widoczną z daleka czcionką wypisano na niej kwotę 950 tys. zł. Zaś mniejszą czcionką informację, że to wartość samochodu, a nie dofinansowania.

25 marca przedstawiciele OSP Silna odebrali od ministra promesę na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego - na kartonie widnieje cena wozu, a nie kwota przekazana z budżetu Facebook

Wyżej opisana narracja premiera o "przekazywaniu" wozów ochotniczym strażom pożarnym skłoniła nas do przyjrzenia się niedawnym uroczystościom "przekazywania" wozów strażakom przez polityków PiS. To część większej kampanii partii rządzącej - jej politycy ruszyli w Polskę z tekturowymi czekami, za którymi kryją się publiczne, nie partyjne pieniądze. Skalę tych działań pokazał Piotr Świerczek z TVN24 w reportażu "W imię władzy" w "Czarno na białym".

ZOBACZ materiał "Czarno na białym" w TVN24 GO: "W imię władzy"

Politycy Zjednoczonej Prawicy chętnie odwiedzają strażaków OSP, bo ci cieszą się powszechnym szacunkiem zarówno w społecznościach lokalnych, jak i w całym kraju. Jak się okazuje, na potrzeby tej polityki kampanijnej politycy "przekazują" nawet takie wozy, które w odwiedzanych jednostkach są już od miesięcy wykorzystywane. Poniżej przykłady tylko z kwietnia 2023 roku.

Kulminacyjny punkt uroczystości w kwietniu 2023: "wręczenie kluczyków przez Posła Marka Suskiego" - a wóz jeździł co najmniej od lipca 2022

Na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu jest informacja z 22 kwietnia o uroczystości "poświęcenia i przekazania dla jednostki OSP Jastrząb samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/25/2,5 RENAULT". Tego dnia na placu przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu w powiecie szydłowieckim rzeczywiście odbyła się uroczystość z udziałem aż pięciorga posłanek i posłów PiS: Marka Suskiego, Agnieszki Górskiej, Anny Kwiecień, Radosława Fogla, Andrzeja Kosztowniaka. Posłów opozycji nie było. Odczytano jednak list Adama Struzika, marszałka województwa (z Polskiego Stronnictwa Ludowego).

Krótką relację z tego wydarzenia można też znaleźć na stronie gminy Jastrząb. Czytamy tam: "kulminacyjnym punktem uroczystości było oficjalne wręczenie kluczyków przez Posła Marka Suskiego na ręce druha Macieja Ziółko". Gmina informuje, że samochód kosztował 820 410 zł. Złożyły się: Komenda Główna PSP - 475 000 zł, Gmina Jastrząb - 237 820 zł, Samorząd Województwa Mazowieckiego - 100 000 zł, OSP Jastrząb - 7590 zł.

Również na facebookowej stronie OSP Jastrząb jest relacja z "przekazania oraz poświęcenia" wozu, opublikowana 26 kwietnia. Nie była to jednak pierwsza wzmianka o tym wozie na stronie OSP Jastrząb. Już wcześniej pisano tam o jego wykorzystaniu - np. 8 listopada 2022 roku wóz "zadysponowano do pożaru" w miejscowości Lipienice Dolne. Pierwsza wzmianka o tym samochodzie pochodzi z 11 lipca 2022 roku - czyli dziewięć miesięcy przed uroczystością "przekazania oraz poświęcenia" z udziałem posłanek i posłów PiS. Tego dnia na stronie straży opublikowano film, na którym widać uroczysty wjazd samochodu przed remizę. Fakt, że to jest ten sam pojazd, potwierdza numer rejestracyjny i numer wozu (oznaczenie operacyjne).

Na facebookowej stronie OSP Jastrząb jest relacja z "przekazania oraz poświęcenia" wozu Facebook

Minister Poboży w kwietniu "przekazał lekki samochód ratowniczo-gaśniczy" - a w jednostce wóz ten był od miesięcy

25 kwietnia na twitterowym profilu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informowano o wizycie wiceministra Błażeja Pobożego w Klebarku Wielkim i Barczewie w województwie warmińsko-mazurskim. Minister "przekazał" lekki samochód ratowniczo‑gaśniczy strażakom ochotnikom z Klebarka i średni samochód ratowniczo-gaśniczy strażakom z Barczewa (obie miejscowości w woj. warmińsko-mazurskim - red.).

Resort informuje o "przekazaniu" wozów przez wiceministra Pobożego Twitter

Strażacy z Barczewa też informowali 25 kwietnia na Facebooku o pozyskanym kilka dni wcześniej samochodzie i jego oficjalnym "przekazaniu" z udziałem ministra Pobożego. Natomiast volkswagen crafter "przekazany" przez ministra Pobożego OSP w Klebarku Wielkim był już tam użytkowany długo wcześniej. W poście opublikowanym 30 listopada 2022 roku na stronie OSP "Pomoc Maltańska" Klebark Wielki na Facebooku widać tablice rejestracyjne, jeszcze nieprzytwierdzone do pojazdu. To numery tego samego samochodu, który minister "przekazywał" 25 kwietnia. Pierwszy post OSP, w którym widać zdjęcie wykorzystywanego już wozu, jest z 29 stycznia z finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Strażacy pisali na Facebooku, że samochód kosztował 407 700 zł. W tym 250 tys. pochodziło ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (MSWiA); 40 tys. - ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź; 107 tys. stanowiły środki własne jednostki.

Poseł PiS w kwietniu na uroczystości "przekazania" wozu strażackiego - a pół roku wcześniej "witał" ten sam wóz

26 kwietnia na Facebooku Zbigniew Chmielowiec, poseł PiS, informował o "nowym wozie strażackim dla OSP Hermanowa" (woj. podkarpackie). Jak relacjonował, 23 kwietnia odbyło się "uroczyste poświęcenie i przekazanie dla OSP Hermanowa samochodu ratowniczo-gaśniczego GLBMSp-Gaz Volkswagen Crafter". Poseł opublikował kilka zdjęć z uroczystości, na których widać ów wóz. Widać też innego posła PiS - Kazimierza Gołojucha.

Więcej informacji jest na facebookowej stronie OSP Hermanowa. Jest relacja z uroczystości "poświęcenia i uroczystego przekazania" samochodu i wzmianka o obecności posłów. Na jednym ze zdjęć widać posłów PiS przecinających wstęgę na samochodzie - choć więcej osób było przy tym obecnych. Na zdjęciach w poście widać obu posłów przy mikrofonach - prawdopodobnie przemawiali więc podczas uroczystości.

Okazuje się, że ten samochód jest u strażaków z Hermanowej co najmniej od pierwszych dni października 2022 roku. Na profilu jednostki na Facebooku jest bowiem informacja o "przywitaniu" tego samego samochodu 3 października 2022 roku - widać te same numery rejestracyjne i ten sam numer wozu. W uroczystości "przywitania" brał udział poseł Kazimierz Gołojuch, który pół roku później uczestniczył w uroczystości "przekazania".

"Nowy wóz" w OSP Żarowo - a strażacy cieszyli się z niego już w styczniu. Poseł PiS: "My jako rząd Prawa i Sprawiedliwości..."

W relacji serwisu Szczecin.tvp.pl z 22 kwietnia czytamy o "nowym wozie strażaków ochotników z Żarowa" (woj. zachodniopomorskie). W leadzie tekstu czytamy: "Ochotnicza Straż Pożarna dostała nowy wóz ratowniczo-gaśniczy, który znacznie poprawi bezpieczeństwo całego powiatu stargardzkiego". Jest też relacja "Kroniki" TVP Szczecin z uroczystości we wsi Żarowo z poprzedniego dnia. W telewizyjnym materiale podkreślono, że na zakup samochodu złożyły się Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, władze samorządowe i prywatni sponsorzy. Po wypowiedziach strażaków wyemitowano wypowiedzi dwóch posłów PiS. Poseł Leszek Dobrzyński na tej uroczystości przekonywał, że "pojawiło się zdecydowane wsparcie dla straży pożarnych". Poseł Artur Szałabawka, nagrany przez TVP Szczecin z innego miejsca, komentował: "My jako rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjęliśmy taką zasadę, że państwo, aby było silne, to wszystkie służby muszą być dobrze wyposażone". Udziałem w tej imprezie pochwalił się na Facebooku szczeciński radny Dariusz Matecki z Solidarnej Polski. "Nowoczesny wóz ratowniczo-gaśniczy jest już w OSP Żarowo w Powiecie Stargardzkim" - napisał i opublikował swoje zdjęcie na tle wozu.

Tylko że również w tym przypadku samochód był już wcześniej użytkowany przez tę jednostkę. 27 stycznia OSP Żarowo na swoim profilu na Facebooku zapraszała na jego nieoficjalne przywitanie. "Jest!!! Było ciężko, ale się udało" - cieszyli się w styczniu strażacy, zapraszając do remizy.

Post na profilu OSP Żarowo ze stycznia 2023 Facebook

"Przekazywanie" starych wozów? To nic nowego

Opisane wyżej praktyki polityków PiS nie są nowe. W Konkret24 opisywaliśmy już podobne zdarzenia. W maju 2022 roku opisaliśmy, jak minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg pochwaliła się udziałem w "uroczystym poświęceniu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego" w OSP Sobótka w Wielkopolsce. Pojazd wcale nie był nowy - strażakom służył już od 2019 roku. We wrześniu 2022 roku opisaliśmy, jak minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek pochwalił się w mediach społecznościowych uczestnictwem w uroczystości "przekazania nowego samochodu" jednostce ochotniczej straży pożarnej w Goszczanowie (woj. łódzkie) - a okazało się, że strażacy "przywitali" ten pojazd już w listopadzie 2020 roku.

Autor:Krzysztof Jabłonowski

Źródło: Konkret24