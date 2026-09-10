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Polska "nastawiona na wojnę z Rosją"? Co oznacza wysyłka kart mobilizacyjnych

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Polska "nastawiona na wojnę z Rosją". To oznacza wysyłka kart mobilizacyjnych?
Konkret24 weryfikuje: To nie są polscy żołnierze
Źródło zdj. gł.: Konkret 24
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"Szukają mięsa armatniego" - internauci reagują na doniesienia o wysyłaniu kart mobilizacyjnych. Wokół szybko narosły narracje, według których wysyłka ma być dowodem na trwające w Polsce przygotowania do wojny. Oprócz tego w sieci krążą zdjęcia rzekomych kart, które miały trafić do Polaków. A jak jest naprawdę.

Wojskowe Centra Rekrutacji wysyłają karty mobilizacyjne do Polaków. Jak podało 4 września 2026 roku RMF FM, karty trafią głównie do rezerwistów, ale przedstawiciele niektórych zawodów - np. lekarze, logistycy, informatycy - również mogą się ich spodziewać. Informacje o trwającej wysyłce stały się w sieci punktem wyjścia do szerzenia licznych manipulacji i nieprawdziwych interpretacji.

Doniesienia o kartach mobilizacyjnych szybko zaczęły krążyć w serwisach społecznościowych. A wraz z nimi zdjęcia rzekomych kart. "Do Polaków trafiają karty mobilizacyjne" - napisał polski internauta 5 września 2026 roku na Facebooku (pisownia wszystkich postów oryginalna). Załączył fotografię, na której widzimy dłoń trzymającą dwie papierowe karty z napisem "Karta mobilizacyjna" oraz oznaczeniami "Rzeczpospolita Polska" i "Wojsko Polskie". Na jednej z nich wpisano dane konkretnej osoby, stopień wojskowy, jednostkę oraz miejsce i czas stawiennictwa. Na drugiej "karcie" dane adresata są zasłonięte. Widoczna jest jedynie informacja, że karta przeznaczona jest "dla specjalisty cywilnego: lekarz, logistyk, informatyk".

To nie jedyne zdjęcie kart, które jest powielane w sieci. Na innym widzimy bowiem pojedynczą kartę mobilizacyjną leżącą na stole lub blacie. Umieszczono na niej dane rzekomego adresata, m.in. imię i nazwisko, numer PESEL, stopień wojskowy oraz jednostkę. Wskazano też miejsce i termin stawiennictwa. W tle widać filiżankę kawy, gazetę oraz długopis.

FAŁSZ
W obliczu informacji o rozsyłanych kart mobilizacyjnych ich rzekome zdjęcia zaczęły krążyć po polskiej i zagranicznej sieci
W obliczu informacji o rozsyłanych kart mobilizacyjnych ich rzekome zdjęcia zaczęły krążyć po polskiej i zagranicznej sieci
Źródło zdjęcia: x.com, Facebook

Obie fotografie są do siebie bardzo podobne. Przedstawiają niemal identycznie zaprojektowane karty mobilizacyjne sfotografowane na drewnianym stole, obok jest filiżanka z kawą i dokumenty. Są natomiast wypisane na inne dane.

"Szukają mięsa armatniego"; "Niech wyślą swoje dzieci i rodziny..." - zbulwersowani internauci komentowali cytowany polski wpis.

Obrazki krążą też wśród anglojęzycznych użytkowników portali. Część internautów opublikowała je jako dowód na to, że Polska szykuje się do mobilizacji. "Polska przygotowuje się do wojny"; "Polska rozpoczęła wydawać karty mobilizacyjne (...) Procedura ma być rutynowa, jednak moment, w którym się odbywa, trudno zignorować"; "No więc, panowie - jesteście gotowi do walki?" - pisali.

Karty krążą po rosyjskiej sieci

Fotografie szybko trafiły także do rosyjskojęzycznych użytkowników portali społecznościowych. "Rezerwiści i cywile w Polsce zaczęli otrzymywać karty mobilizacyjne"; "w Polsce wojskowe centra rekrutacji zaczęły rozsyłać rezerwistom oraz niektórym cywilnym specjalistom karty mobilizacyjne z informacją o jednostce i miejscu, do którego mają się stawić w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny" - pisali ci, którzy rozpowszechniali je na X. Zdjęcia krążyły także na rosyjskojęzycznych i ukraińskojęzycznych kanałach na Telegramie.

FAŁSZ
Rzekome karty mobilizacyjne są rozpowszechniane w rosyjskiej sieci
Rzekome karty mobilizacyjne są rozpowszechniane w rosyjskiej sieci
Źródło zdjęcia: x.com

To nie wszystko, bo fotografie zostały również wykorzystane do zilustrowania tekstów o działaniach Wojskowych Centrów Rekrutacji przez rosyjskojęzyczne portale internetowe. Można je znaleźć m.in. na stronie Topwar.ru, czy Strana.today.

FAŁSZ
Obrazki z "kartami mobilizacyjnymi" załączane są do tekstów na rosyjskojęzycznych i prorosyjskich portalach
Obrazki z "kartami mobilizacyjnymi" załączane są do tekstów na rosyjskojęzycznych i prorosyjskich portalach
Źródło zdjęcia: Topwar.ru, Strana.today, Poland.news-pravda.com

Opublikowano je także na portalu Poland.news-pravda.com. Serwis jest częścią znanej prorosyjskiej siatki stron internetowych pod domeną Pravda. Opisywaliśmy ją już w Konkret24. Siatka skupia co najmniej 193 strony wyglądające jak serwisy informacyjne, które w rzeczywistości rozpowszechniają prorosyjskie przekazy wśród odbiorców m.in. z Polski, Francji, Niemiec, Hiszpanii.

Karta dla 10-latka, rusycyzmy i błędy w danych

Wystarczy jednak przyjrzeć się zdjęciom, by zauważyć, że coś z tymi kartami jest nie tak. Zacznijmy od karty wystawionej na "Wierzbickiego Tomasza", to ta karta, która leży na stole. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to widoczny pod miejscem na nazwisko i imię dopisek: "tącz nazwę z imienia ojca", który po polsku nie ma żadnego sensu. Po drugie - na dole formularza widać jak poziome linie, służące do wpisania tekstu (danych) urywają się.

Co więcej, widniejący na tej karcie numer PESEL wskazuje, że adresatem miałaby być kobieta. To dlatego, że w numerze "82031712345" przedostatnia, dziesiąta cyfra (4) jest parzysta. To właśnie dziesiąta cyfra w numerze PESEL określa płeć, parzysta cyfra oznacza kobietę, a nieparzysta - mężczyznę.

FAŁSZ
Błędy w rzekomej karcie mobilizacyjnej
Błędy w rzekomej karcie mobilizacyjnej
Źródło zdjęcia: x.com

Jeszcze więcej błędów znajdujemy jednak na drugim obrazku. Karta wypisana jest na kogoś o nazwisku Vierdneka Romański - już samo nietypowe imię budzi zastrzeżenia. Gdy spojrzymy na podany numer PESEL, okaże się, że nic tu się nie zgadza. Numer liczy 10 a nie 11 cyfr - 1685575474. Pierwsze dwie- "16" wskazują, że wystawiono je na osobę urodzoną w 1916 roku, więc Vierdneka Romański miałby dziś 110 lat.

Poza tym w rubryce "stopień wojskowy" widzimy fikcyjny stopień "wojskry", a w rubryce "miejsce i czas stawiennictwa" wpisano z błędami określenie "kart mobilizacy". To jednak nie koniec nieścisłości. Karty mają też różne proporcje i rozmiary, co dobrze widać po długości biało-czerwonego paska w prawym górnym rogu.

FAŁSZ
Nieścisłości wskazują, że grafiki zostały wygenerowane za pomocą AI
Nieścisłości wskazują, że grafiki zostały wygenerowane za pomocą AI
Źródło zdjęcia: x.com

Fałszywki zostały wygenerowane za pomocą sztucznej inteligencji, co potwierdza weryfikacja narzędziami do wykrywania treści stworzonych przez AI. Przy obu z nich analiza Hive Detect wykazała, że prawdopodobieństwo tego wynosi niemal 100 proc.

Analiza narzędziem Hive Detect potwierdza, że zdjęcia to dzieła AI
Analiza narzędziem Hive Detect potwierdza, że zdjęcia to dzieła AI
Źródło zdjęcia: hivedetect.ai

Na karty zwrócił uwagę także Kamil Całus, analityk z Ośrodka Studiów Wschodnich w swoim wpisie na X. Odniósł się m.in. do stwierdzenia "tącz nazwę z imienia ojca" i wskazał, że "nie tylko nie jest po polsku, ale co ważniejsze stanowi też oczywistą kalkę z rosyjskich dokumentów, w których poza imieniem własnym wpisujemy także 'otczestwo', czyli imię odojcowskie".

Poza tym wzór prawdziwej karty mobilizacyjnej wygląda inaczej niż te wygenerowane przez AI i krążące w sieci. Ich rzeczywisty wygląd określają załączniki do rozporządzenia ministra obrony narodowej z 22 maja 2024 roku w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych. Jak widać na zestawieniu poniżej, istnieją trzy rodzaje wzorów kart mobilizacyjnych. Ta z czerwonym paskiem kierowana jest do żołnierza RP, zobowiązanego stawić się do czynnej służby wojskowej w przypadku ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny. Karta, na której znajduje się pasek zielony, jest natomiast przeznaczona dla żołnierza powołanego do czynnej służby wojskowej za pomocą karty powołania lub w drodze obwieszczenia. Karta z niebieskim paskiem jest kierowana do pracowników resortu obrony narodowej i innych osób cywilnych, którym nadano przydział.

Wzory karty mobilizacyjnej obowiązujące w Polsce
Wzory karty mobilizacyjnej obowiązujące w Polsce
Źródło zdjęcia: sejm.gov.pl

Polska "nastawiona na wojnę z Rosją"?

Poza fałszywkami, w obliczu informacji o wysyłaniu kart mobilizacyjnych pojawił się jeszcze jeden dezinformacyjny przekaz. W zagranicznej sieci krąży bowiem narracja, jakoby mało być to coś nadzwyczajnego i miało oznaczać, że Polska intensywnie szykuje się do działań zbrojnych i wchodzi w kolejny etap przygotowań militarnych. "Polska szykuje się na możliwą wojnę na dużą skalę: karty mobilizacyjne są masowo wysyłane obywatelom, donoszą lokalne media" - stwierdził we wpisie z 4 września na Facebooku anglojęzyczny internauta. Inny następnego dnia zaalarmował jeszcze dosadniej "Wow!!! Pilne: Polska wysyła rozkazy mobilizacyjne do ogółu ludności. Polski rząd jest tak nastawiony na wojnę z Rosją, że zaczął wysyłać instrukcje mobilizacyjne do ogółu społeczeństwa!".

Niektórzy byli bardziej ostrożni. "Polscy obywatele zaczynają otrzymywać karty mobilizacyjne" - napisał anglojęzyczny internauta 4 września na X, a jego wpis wyświetlono niemal 50 tys. razy. Ponad 70 tys. wyświetleń wygenerował natomiast wpis internauty, który tego samego dnia poinformował: "W Polsce mężczyźni zaczęli otrzymywać karty mobilizacyjne, na których wskazano, gdzie dana osoba ma się natychmiast stawić w przypadku ogłoszenia mobilizacji i wybuchu wojny - RMF24".

Zagraniczni internauci alarmują, że Polacy dostają karty mobilizacyjne, ale pomijają, że to jest standardowa procedura
Zagraniczni internauci alarmują, że Polacy dostają karty mobilizacyjne, ale pomijają, że to jest standardowa procedura
Źródło zdjęcia: x.com, Facebook

Z cytowanych postów można zrozumieć, że wysyłka kart mobilizacyjnych to nagła i nadzwyczajna procedura. Jednak nic bardziej mylnego. To standardowe działanie prowadzone przez wojsko w czasie pokoju i powtarzane cyklicznie. Część internautów jako źródło wskazuje na radio RMF, które rano 4 września podało informację o wezwaniach mobilizacyjnych. Już w artykule czytamy jednak, że "przedstawiciele Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji zapewniają, procedura jest standardowa i prowadzona co roku".

Wydawanie kart mobilizacyjnych w Polsce reguluje ustawa z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny oraz wspomniane już rozporządzenie ministra obrony narodowej. W art. 531 ustawy jasno wskazano, że przydziały mobilizacyjne na stanowiska służbowe i do pełnienia funkcji wojskowych nadawane są w czasie pokoju.

Źródło: Konkret24
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Tagi:
Wojsko PolskiePolscy żołnierzeFake NewsDezinformacjaAI
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