"Polska sprowadziła 12 milionów ton rosyjskiego zboża"? To nieprawda

Wbrew informacjom rozsyłanym przez internautów, w latach 2022-2023 do Polski wcale nie przywieziono 12 mln ton zboża z Rosji. Sprowadzono wielokrotnie mniej.

W środ 21 lutego kolejny dzień protestowali rolnicy. Blokowali wiele dróg krajowych, ekspresówek i autostrad. Protesty to wyraz sprzeciwu wobec unijnego Zielonego Ładu i napływu towarów rolnych zza wschodniej granicy. "Będziemy protestować do skutku. Jeśli będzie trzeba, to będziemy protestować dłużej niż do 10 marca" - powiedział 21 lutego w rozmowie z reporterem TVN24 Adamem Krajewskim Andrzej Sobociński z Pomorskiej Izby Rolniczej.

Fałszywy przekaz o imporcie zboża z Rosji

Rolnicy blokują również przejścia graniczne i nie pozwalają przekroczyć granicy transportom z Ukrainy. 11 lutego w okolicach przejścia w Dorohusku protestujący rolnicy zatrzymali trzy ukraińskie ciężarówki i wysypali zboże na jezdnię. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Tydzień później w sieci zaczął krążyć przekaz o imporcie zboża do Polski z Rosji. Internauci rozsyłali film z wypowiedzią kobiety w języku ukraińskim, która komentowała incydent w Dorohusku. "Ile rosyjskiego zboża wjechało do Polski w latach 2022-2023? Ile? 12 mln ton. Ile milionów ton przewiozła Ukraina? 4,3 mln ton" - powiedziała bohaterka nagrania.

Internauci: w latach 2022-2023 do Polski miało trafić 12 milionów ton rosyjskiego zboża.

"W latach 2022-23 do Polski miało trafić 12 milionów ton rosyjskiego zboża. Przypomnicie, jaka partia była wtedy u władzy #protestrolnikow?" - pytał 18 lutego jeden z użytkowników platformy X (pisownia postów oryginalna). "Ukraińcy ogłosili, że Polska sprowadziła 12 milionów ton rosyjskiego zboża. Bez protestów i blokad przez wściekłych rolników, jak to się dzieje w odniesieniu do zboża z Ukrainy" - to już komentarz innego użytkownika.

Informacje o ilości sprowadzanego z Rosji zboża są nieprawdziwe. Wyjaśniamy.

Dane GUS: w latach 2022-2023 sprowadzono 18,8 tys. ton

Dane o imporcie i eksporcie poszczególnych towarów można znaleźć w publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny Rocznikach Statystycznych Handlu Zagranicznego. Najnowszych danych, w tym z 2023 roku, najlepiej szukać w arkuszu publikowanym w sekcji dziedzinowych baz wiedzy GUS.

Z danych GUS (dostęp 21. lutego) wynika, że w 2022 roku do Polski przywieziono 6,1 tys. ton zbóż z Rosji. W 2023 roku do Polski przywieziono 12,7 tys. ton zbóż z Rosji.

Razem w latach 2022-2023 do Polski trafiło zatem 18,8 tys. ton zbóż z tego kraju. Z danych GUS można dowiedzieć się, że z Rosji nie sprowadzano pszenicy, żyta i jęczmienia. Do Polski trafiały kukurydza (ale tylko w 2022 roku), ziarno sorgo, nasiona gryki oraz niewielkie ilości ziarna prosa i ryżu.

W latach 2022-2023 do Polski importowano 5,48 mln ton zbóż ze wszystkich krajów, z którymi prowadzona jest wymiana handlowa. Największym dostawcą była Ukraina. W latach 2022-2023 do Polski przewieziono 3,47 mln ton zboża z tego kraju. Tyle że w 2023 roku import był mniejszy o 58,6 proc. niż w 2022.

Błąd w filmie ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji

Film w języku ukraińskim, powielany w mediach społecznościowych w tłumaczeniu na język polski, nagrano w ramach jednego z projektów ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. To jednostka utworzona w 2021 roku przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Nagranie opublikowano 17 lutego. Jego pełną wersję można odtworzyć w serwisie YouTube.

Nagranie ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji YouTube.com

W ramach cyklu DezynFAKEcja (tłum. Konkret24) omawia się główne wydarzenia ukraińsko-rosyjskiej wojny informacyjnej. Relacje Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji są zwykle wiarygodne. Jednak w wyżej opisanym filmie błędnie podano dane dotyczące importu zboża z Rosji do Polski.

18 lutego Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa, zwrócił uwagę w serwisie X, że w 2022 roku do wszystkich krajów Unii Europejskiej z Rosji trafiło 0,9 mln ton zboża z Rosji. W 2023 roku było to 1,5 mln ton.

