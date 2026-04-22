Logo strona główna
Konkret24
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Polskie obywatelstwo "za 200 złotych"? Film Ukraińca i akcja Konfederacji

|
Polskie obywatelstwo za 200 złotych? Jak powstał wymysł Konfederacji
Prezydent o przyznawaniu polskiego obywatelstwa
Źródło: TVN24
Politycy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej alarmują, że polskie obywatelstwo można dostać "bez języka, bez lat integracji, bez realnych wymagań" - wystarczy wypełnić wniosek za 200 złotych. Rozsyłają w sieci film mający pokazywać, że robią tak Ukraińcy. Przestrzegamy: to fake news.

Zaostrzenie zasad przyznawania cudzoziemcom polskiego obywatelstwa może być jednym z istotnych tematów kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Wskazywałaby na to inicjatywa Przemysława Czarnka - kandydata PiS na premiera - który 17 kwietnia 2026 roku w Kędzierzynie-Koźlu przedstawił swój projekt ustawy promowanej hasłem "Zero taryfy ulgowej". Zaproponował wydłużenie wymaganego do wnioskowania o obywatelstwo czasu przebywania w Polsce, wyższy poziom znajomości języka polskiego czy wprowadzenie egzaminu z kultury i historii.

A już wcześniej projekt wydłużający wymagany do uzyskania obywatelstwa okres pobytu w Polsce złożył w Sejmie prezydent Karol Nawrocki.

W tym kontekście aktywizują się też rywale PiS po prawej stronie sceny politycznej: Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Kilka dni po wystąpieniu Czarnka rozkręcili w mediach społecznościowych akcję informującą, że Ukraińcy rzekomo dzielą się już filmami instruktażowymi, w których pokazują, jak zdobyć polskie obywatelstwo, wypełniwszy jedynie wniosek za 200 złotych. Autorzy postów załączają rosyjskojęzyczne nagranie o tym, jak prawidłowo wypełnić wniosek o uznanie za obywatela polskiego. To druga - oprócz nadania przez prezydenta - forma naturalizowania obcokrajowców w Polsce.

"Ukraińcy robią filmiki instruktażowe, jak wyrobić sobie polskie obywatelstwo. Cieszą się, że wniosek kosztuje tylko 200 zł" - stwierdził autor posta z 19 kwietnia na koncie warszawskiego oddziału Konfederacji Korony Polskiej. "Co się dzieje?! PiS i PO zredukował nasze obywatelstwo do jednego druku! Panie prezydencie Nawrocki, co pan z tym robi?!" - pytał.

FAŁSZ

Przed tym rzekomym procederem ostrzegał dwa dni później Paweł Usiądek z rady liderów Konfederacji, wiceprezes Ruchu Narodowego. "Ukraińcy nagrywają poradniki krok po kroku, jak zdobyć polskie obywatelstwo" - komentował film. I dodał:

FAŁSZ
Bez języka. Bez lat integracji. Bez realnych wymagań. Wystarczy wniosek za 200 zł. Tak właśnie PiS i PO sprowadzili polskie obywatelstwo do poziomu zwykłego formularza do wypełnienia.
Paweł Usiądek, Konfederacja
x.com, 21 kwietnia 2026

Ubolewał, że "paszport, o który Polacy walczyli pokoleniami, dziś można 'załatwić' jak urzędowy druk". Oburzenie wyrażali internauci w komentarzach. "Kiedy Prezydent zareaguje na apele Polaków???"; "Tak się proszę Państwa kupuje głosy wyborców. Za chwilę to te ukry założą swoją partię i dopiero będziemy mieć p***e. To jakaś kpina z naszych służb i całego Państwa"; "Teraz jeszcze tylko zmiana nazwiska i imienia na polskobrzmiące i mamy prawdziwego Polaka. Może startować w wyborach samorządowych, do sejmu, senatu" - przestrzegali komentujący ten film (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

To akcja czysto dezinformacyjna mająca zapewne wzbudzać antyukraińskie nastroje. Bo nie da się załatwić polskiego obywatelstwa "jednym drukiem" za 200 zł. A film udostępniany przez Konfederację jest o czym innym.

Instruktaż wypełnienia wniosku, a nie "wyrabiania obywatelstwa"

Na nagraniu można zobaczyć, że pochodzi z tiktokowego konta kwinto_bogdan. Prowadzi je Bogdan Kozhushko - Ukrainiec mieszkający w Poznaniu. Zajmuje się przede wszystkim promowaniem biznesów prowadzonych przez Polaków i Ukraińców, działających głównie w Wielkopolsce. Na filmie o wypełnianiu wniosku jest wskazówka, że nie jest on aktualny: data wpisana na dokumencie to 8 maja 2024 roku.

Źródło: Tiktok

Zanim bowiem Bogdan Kozhushko skupił się na promowaniu lokalnych biznesów, publikował na TikToku filmy o różnej tematyce, które miały budować społeczność obserwujących. W maju 2024 roku zamieścił wideo, w którym tłumaczy, jak prawidłowo wypełnić wniosek o uznanie za obywatela polskiego. Treść filmu jest teraz błędnie przedstawiana przez przedstawicieli Konfederacji.

Po pierwsze, udostępniają tylko minutowy fragment z ośmiominutowego nagrania. Po drugie, ani w tym fragmencie, ani w całym filmie Ukrainiec nie "cieszy się, że wniosek kosztuje tylko 200 zł". Opowiada jedynie, jak poprawnie wypełniać po polsku kolejne rubryki we wniosku. "Stan cywilny: możecie popatrzeć na ostatniej stronie tego wniosku, co wpisać w punkcie dziesiątym: panna, kawaler, mężatka, żonaty. A tutaj wpisujecie swój numer PESEL" - mówi we fragmencie krążącym teraz w sieci. Wcześniej stwierdza natomiast, że wypełniając wniosek samemu - na przykład według jego instrukcji - można zaoszczędzić 2000 złotych. Tyle bowiem według jego informacji kosztują usługi pośredników, którzy pomagają w sprawach urzędowych cudzoziemcom nieznającym polskiego.

PRAWDA

Zasady niezmienne od lat

Autor nagrania w żadnym momencie nie sugeruje, że samo wypełnienie wniosku wystarczy, by otrzymać polskie obywatelstwo. Tłumaczy jedynie, jak prawidłowo wypełniać po polsku kolejne rubryki. Nie powinno to dziwić, ponieważ zasady przyznawania obywatelstwa obcokrajowcom nie zmieniły się w Polsce od 2012 roku - czyli w 2024 roku były takie same jak obecnie. Czyli: - cudzoziemiec musi przebywać w Polsce co najmniej od trzech lat w ramach pobytu stałego (krócej obowiązuje dla małżonków obywateli Polski) - mieć stabilne źródło dochodu - mieć tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (np. własność, wynajem) - zdać egzamin z języka polskiego na poziomie B1.

Po spełnieniu wszystkich tych warunków obcokrajowiec może złożyć do wojewody wniosek o uznanie za obywatela polskiego. Obecnie złożenie takiego wniosku kosztuje 1000 złotych, ale przed 1 sierpnia 2025 roku - a więc w czasie, kiedy Bogdan Kozhushko nagrywał swój film - było to 219 złotych. To jedyna kwota zbliżona do 200 złotych, o których piszą przedstawiciele Konfederacji. Nie wiadomo, skąd powzięli informację o "wniosku za 200 zł" - autor nic o tym nie wspomina.

Nieprawdziwe są więc twierdzenia z postów przedstawicieli obu Konfederacji o tym, że "PiS i PO zredukował nasze obywatelstwo do jednego druku" lub "wystarczy wniosek za 200 złotych". Zasady otrzymywania polskiego obywatelstwa są niezmienione od lat, a instruktażowy film Ukraińca mieszkającego w Polsce pokazuje, jak bez pośredników można taki wniosek wypełnić.

Konfederacja straszy od lat, bez podstaw

Tym, że Ukraińcy masowo otrzymują polskie obywatelstwo, Konfederacja straszy zresztą już od kilku lat. Zdaniem prawicy grozi to sytuacją, w której naturalizowani obywatele Ukrainy będą startować w polskich wyborach i uzyskiwać mandaty dzięki głosom innych Ukraińców z polskimi paszportami.

W Konkret24 pokazywaliśmy już, że choć w danych widać trend wzrostowy, nie ma mowy o żadnej "masowości". Według ostatnich dostępnych statystyk w 2024 roku polskie obywatelstwo uzyskało nieco ponad 8 tysięcy Ukraińców, a przez 10 ostatnich lat było to łącznie 42 tysiące osób.

Biorąc pod uwagę, że na początku 2025 roku zezwolenia na pobyt w Polsce miało aż 1,55 miliona Ukraińców, owe kilka tysięcy naturalizacji rocznie to żadne "masowe zjawisko", które mogłoby wpłynąć na wyniki wyborów.

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Photo_Olivia/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
UkraińcyMigranci i uchodźcy w EuropieFake NewsDezinformacja
Michał Istel
Michał Istel
Dziennikarz serwisu Konkret24
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica