Polskie złoto należy też do UE? Czego nie powiedział Tusk

29 maja podobny wpis pojawił się na X. "Dlatego nie glosujemy na ćpuna" - napisał jego autor (pisownia oryginalna) i załączył do niego grafikę. Widać na niej zdjęcie Tuska, a nad nim napis, który jest rzekomym cytatem z polityka. "Polskie rezerwy złota nie należą tylko do Polski. Polska jest w UE więc należą do całej UE" - miał powiedzieć premier.

Fake news powraca przy wyborach

Wtedy też wyjaśnialiśmy, że kraje członkowskie UE nie są zobligowane do przekazywania gdziekolwiek swoich rezerw. Wielu internautów, w kontekście dyskusji o złocie, twierdziło bowiem, że po wejściu do strefy euro Polska będzie zobowiązana przekazać rezerwy złota do Frankfurtu nad Menem (Niemcy). To właśnie tam siedzibę ma Europejski Bank Centralny, który zarządza walutą euro. Jednak to nieprawda, bo kraje strefy euro nie muszą przekazywać EBC swoich rezerw złota. Są jedynie zobowiązane do wpłacenia określonych kwot do kapitału i rezerw do EBC.