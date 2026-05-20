Logo strona główna
Konkret24
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Ich populacja "wzrasta drastycznie"? W jednym środowisku na pewno

Michał Istel
Michał Istel
Powód, dla którego tak trudno podać wielkość populacji niedźwiedzi w Polsce, jest banalny i nie do przeskoczenia
Powód, dla którego tak trudno podać wielkość populacji niedźwiedzi w Polsce, jest banalny i nie do przeskoczenia
Źródło zdj. gł.: Piotr Krzeslak/Shutterstock
Jest ich w Polsce ponad 100 czy już ponad 400? A może aż 400 procent więcej niż przed dekadą? Oglądając filmy z niedźwiedziami nagranymi koło zabudowań czy przy drogach, wierzymy w tezę o "eksplozji populacji". A to raczej historia o tym, jak zwierzęta wyszły z notesów polskich leśników.Artykuł dostępny w subskrypcji

23 kwietnia 2026 roku. 58-letnia mieszkanka Zagórza w Bieszczadach idzie do lasu w poszukiwaniu poroża. Po jakimś czasie dzwoni do syna, a ten w słuchawce słyszy krzyk: "Niedźwiedź, niedźwiedź!". Rozmowa się urywa, matka przestaje odbierać. Ciało jako pierwszy znajduje syn, który alarmuje strażaków. Po dotarciu na miejsce odstępują jednak od czynności medycznych ze względu na rozległe obrażenia głowy. Sekcja zwłok potwierdzi potem, że przyczyną śmierci kobiety był atak niedźwiedzia.

24 kwietnia 2026 roku. Urząd Gminy w Sanoku, siedem kilometrów od Zagórza, publikuje w mediach społecznościowych 26-sekundowe nagranie z niedźwiedziem, który chodzi między domami w wiosce Bykowce. Urzędniczka w rozmowie z redakcją tvn24.pl przyznaje, że mieszkańcy coraz częściej widują te zwierzęta w pobliżu domów. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie potwierdza, że niedźwiedzie zwiększyły aktywność blisko zabudowań i wydaje gminie pozwolenie na płoszenie zwierząt.

9 maja 2026 roku. Mieszkaniec Berenicy Wyżnej w Bieszczadach wchodzi do garażu i staje oko w oko z niedźwiedziem. Zwierzę, zablokowane w zamkniętym pomieszczeniu, jest agresywne. "Ruszył prosto na mnie. Zaczął mnie gonić" - powie potem pan Krzysztof z rozmowie z serwisem bieszczady24.pl. Mężczyzna chowa się za samochodem, a niedźwiedzia z jego podwórka przegania dopiero policja. Tego samego dnia niedźwiedzica z młodym spaceruje po sąsiedniej miejscowości - Wołkowyi. Wójt gminy Solina Adam Piątkowski apeluje o realne działania ze strony państwa, bo lokalne służby są bezradne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wcześniej widywali je w lasach, teraz jeden spaceruje po wsi. Ostrzeżenie przed niedźwiedziem

Wcześniej widywali je w lasach, teraz jeden spaceruje po wsi. Ostrzeżenie przed niedźwiedziem

TVN24
Oko w oko z niedźwiedziem w garażu. Ekspert: sukces reprodukcyjny ma swoją cenę

Oko w oko z niedźwiedziem w garażu. Ekspert: sukces reprodukcyjny ma swoją cenę

TVN24

To przykładowe informacje, które mogliście przeczytać w ostatnim miesiącu na portalu tvn24.pl - a także w innych serwisach. Zaś media społecznościowe zalała fala zdjęć i filmów z niedźwiedziami spacerującymi po ulicach polskich miejscowości oraz prywatnych posesjach. Internauci donoszą, że "populacja niedźwiedzi w Polsce wzrosła o 400 procent" albo "o 250 procent w ciągu dziesięciu lat", albo po prostu: "wzrasta drastycznie". Że "zagęszczenie jest większe niż możliwości obszarowe". W komentarzach strach, że "ich będzie tylko więcej".

Debatę podkręcają politycy - jak na przykład wybrany z Krosna poseł Konfederacji Andrzej Zapałowski. Udostępnia coraz to nowe filmy ze zwierzętami, sugerując, że prawdziwa liczba niedźwiedzi w Polsce jest wyższa, niż publicznie się podaje. "Oczywiście według ludzi inaczej normalnych niedźwiedzi w Polsce jest tylko ok. 130. W tym 7 wychodzi z kurnika na raz w Wołkowyi, chodzą w wielu wsiach po Pogórzu Przemyskim i Dynowskim, pod Rzeszowem" - napisał 16 maja.

W maju dyskusja w sieci o tym, ile jest w Polsce niedźwiedzi i jak zagrażają już ludziom, nasiliła się
W maju dyskusja w sieci o tym, ile jest w Polsce niedźwiedzi i jak zagrażają już ludziom, nasiliła się
Źródło zdjęcia: x.com

Sęk w tym, że owe grupy niedźwiedzi spacerują co najwyżej w środowisku internetowym - w naturalnym nie. To jest bowiem historia o tym, co się stało, gdy te zwierzęta wyszły z notesów polskich leśników.

Pozostało 76% artykułu
Źródło: Konkret24
Michał Istel
Michał Istel
Dziennikarz serwisu Konkret24
Czytaj także:
Służby zatrzymały podejrzanego o pobicie Ukraińca (zdjęcie ilustracyjne)
Zarzuty i areszt dla policjantki
TVN24
Zbigniew Ziobro
Przenalizowali wydatki na biuro poselskie Ziobry. Oto sprzęt, który kupował
TVN24
Komisja Europejska
Zmiany w polskim KPO. Jest decyzja Komisji Europejskiej
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
TVN24
sejm-0001
Na widok posłanki zaczął udawać lokomotywę. "Kupię kwiaty"
Monika Winiarska
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
TVN24
Podczas konferencji Google I/O w Mountain View w Kalifornii zaprezentowano nowe pole wyszukiwania
Google zapowiada największą zmianę od 25 lat
BIZNES
Zaparkowane nieprzepisowo auto miało przerobione tablice rejestracyjne
Kontrolowali ulice. Na rejestracjach porsche coś się nie zgadzało
WARSZAWA
Ben-Gvir 02 sklej
"Świadomie zaszkodziłeś naszemu państwu”. Burza po nagraniu ministra
TVN24
Przemysław Nowak
Ziobro w USA. Nowe ustalenia
TVN24
James Hetfield, Metallica
Hymn polskiego rocka w wykonaniu zespołu Metallica. Nagranie
TVN24
Olga Tokarczuk podczas Impact'26
Tokarczuk: oświadczam krótko i stanowczo
TVN24
Protest w centrum Warszawy
Związkowcy przeszli przez Warszawę. Duży protest antyrządowy
WARSZAWA
Drzewo park lato meteo ciepło pogoda słońce
Zbliżymy się do 30 stopni. Kiedy zrobi się ciepło
METEO
Peter Magyar, Lech Wałęsa i Donald Tusk
Premierzy spotkali się z Wałęsą. Tłumy w Gdańsku
RELACJA
40-latek przelał na podane konto blisko 43 tysięcy złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Na jej konta wpływały pieniądze od oszukanych
TVN24
Bydgoszcz
Przez lata wspólnie, od przyszłego roku osobno. Toruń i Bydgoszcz rozdzielone
TVN24
Policjanci prowadzili pościg za motorowerzystą
Trzy promile i zakaz prowadzenia. Uciekał przez pola i las
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Wiza dla Zbigniewa Ziobry. Jest odpowiedź Departamentu Stanu USA
TVN24
Ziemia zatrzęsła się w Danii
Trzęsienie ziemi niedaleko Kopenhagi
METEO
wirus ebola shutterstock_1771923899
Amerykański lekarz z podejrzeniem eboli trafi do szpitala w Pradze
TVN24
Prace przed Halą Mirowską
Przed Halą Mirowską odkryto historyczny bruk. Został rozebrany
Dariusz Gałązka
Burza
Gdzie jest burza? Grzmi, pada, mocniej wieje
METEO
30 min
2005_super_joanna_s_3
Premiera"Nie potrafiłam logicznie myśleć". Jak Joanna S. wyjaśnia wielomilionowe oszustwa?
TVN24
Prezydent USA Donald Trump przemawia podczas specjalnej kolacji w Ogrodzie Różanym na terenie Białego Domu, 11 maja 2026
Był "solą w oku" prezydenta, wypada z gry. Trump: zasłużył
TVN24
Zbigniew Ziobro
Wojaże Ziobry. Co wiadomo o wyjeździe do USA?
Sebastian Zakrzewski
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Warsztat okazał się dziuplą samochodową. Wnuk oszukał dziadka
WARSZAWA
Żołnierze litewscy
Incydent z dronem na Litwie. Minister: traktujemy to jak wypadek
TVN24
Zbigniew Ziobro
Wylot Ziobry, Pentagon odpowiada "Faktom" TVN, alarm WHO
To warto wiedzieć
imageTitle
Trener potajemnie nagrywał piłkarki. Musi znaleźć nową pracę
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica