"Prawilne Polki", eurokołchoz i polexit. Antyunijna propaganda napędzana przez AI

Młode, atrakcyjne Polki zachwalają w sieci korzyści z wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Od początku wygląda to podejrzanie, ale generuje setki tysięcy wyświetleń. To "wejście na nowy poziom" z antyunijnym przekazem.

Filmów jest siedem. Na każdym wypowiada się inna dziewczyna, wszystkie są młode i atrakcyjne. Ubrane w koszulki z biało-czerwoną flagą i orzełkiem mówią głównie o polexicie, czyli potencjalnym wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Są zgodne co do tego, że taki ruch byłby korzystny dla naszego kraju. "Tak, chcę polexitu. Dość rządzenia Polską z Brukseli. Dość straszenia, że bez zgody z zewnątrz sobie nie poradzimy. To nasze prawo, nasze pieniądze i nasze decyzje" - deklaruje jedna z nich na najpopularniejszym filmie, który wyświetliło prawie 100 tys. osób. Takie zasięgi nie powinny dziwić, bo przekazy z nagrań są idealnie skrojone pod TikToka: krótkie i oddziałujące na emocje.

FAŁSZ Najpopularniejszy film wygenerowany przez AI Tiktok

"Chcę polexitu, bo chcę wolności wyboru, nawet jeśli będzie drożej. Nie pamiętam Polski sprzed Unii, ale czuję, że wtedy była bardziej polska" - podkreśla druga, której "nagranie" zobaczyło prawie 50 tys. użytkowników. Trzecia twierdzi, że według ostatnich sondaży "już ponad połowa Polaków popiera polexit" i pyta: "czy jesteśmy już gotowi na wyjście z tego eurokołchozu?".

Trzy pozostałe nie mówią o wychodzeniu Polski z UE, ale powielają inne przekazy typowe dla polskiej prawicy. Jedna krytykuje otwartą politykę migracyjną, a jeszcze inna obecny rząd, nazywając go "zdradzieckim". Ostatnia wymienia konkretne nazwiska polskich polityków. "Braun czy Kaczyński? Kto waszym zdaniem byłby najlepszym liderem polskiej prawicy? A może macie inne nazwiska, które bardziej do was przemawiają. Pytam jako Polka patriotka" - mówi.

FAŁSZ Wszystkie filmy z kanału "Prawilne Polki" Tiktok

"Polkami patriotkami" miały być wszystkie dziewczyny z kanału "Prawilne_Polki" na TikToku. Problem w tym, że żadna z nich nie istnieje, bo wszystkie wygenerowała sztuczna inteligencja. Ale to dowód na to, że poszukiwanie nowych sposobów szerzenia antyunijnej propagandy jest jak najbardziej realne.

Zmiana nazwy i przygotowane filmy

Sam kanał, na którym publikowane są wspomniane filmy, istnieje na TikToku od maja 2023 roku, ale obecną nazwę - "Prawilne_Polki" - nosi dopiero od 13 grudnia 2025 roku. Wcześniej należał najprawdopodobniej do anglojęzycznego użytkownika, który udostępniał pojedyncze rozrywkowe nagrania niezwiązane z Polską. Te udostępnienia zachowały się na przejętym koncie.

Wcześniejsze filmy udostępniane na przejętym koncie nie dotyczyły Polski TikTok

Obecni właściciele kanału przejęli go z pewną liczbą obserwujących, zasięgów nie budowano więc od zera. Następnie 13 grudnia 2025 roku zmienili jego nazwę oraz opis, który brzmi teraz: "Tu mówią piękne polskie dziewczyny, które mówią wprost, własne zdanie. Patriotyzm, suwerenność i normalność w jednym miejscu. Nie dla eurokołchozu #polexit". Tego samego dnia zamieścili trzy pierwsze materiały: dwa filmy z kobietami i planszę z pytaniem: "Gdyby wybory były jutro - która partia jest numerem jeden dla prawicy?".

Widać więc, że wszystko było starannie zaplanowane: przejęte konto, treści ułożone pod algorytmy TikToka m.in. przez używanie hasztagu #polexit i filmy stworzone do natychmiastowej publikacji po uruchomieniu kanału. Nie ma wątpliwości co do tego, że filmy zostały stworzone przez sztuczną inteligencję, a nie nagrane przez widoczne na nich kobiety. Pierwszy z nich sama platforma TikTok oznaczyła już jako "multimedia generowane przez SI (sztuczną inteligencję - red.)".

Film oznaczony już jako "generowany przez SI" Tiktok

Pozostałe jeszcze nie doczekały się takiej etykiety, ale narzędzie do wykrywania sztucznej inteligencji oferowane przez firmę Hive Moderation jednoznacznie oznacza filmy z kobietami jako wytwór AI.

Narzędzie do detekcji potwierdziło, że filmy stworzyła AI hivemoderation.com

Dla niektórych działanie sztucznej inteligencji było widoczne jak na dłoni, ale mimo tego tylko na TikToku filmy wyświetlono łącznie prawie 200 tys. razy, a ponad 20 tys. użytkowników je polubiło. Jak zauważył Radosław Karbowski, aktywny internauta prowadzący blog Skrót Polityczny, "10 procent to bardzo wysoki stosunek polubień do wyświetleń" i choć lajki też mogą być sztuczne, to "nie zmienia faktu, że mają wpływ na rozprzestrzenianie się treści".

Filmy starano się też udostępniać w innych mediach społecznościowych. Wpisy zamieszczane masowo przez anonimowe konta znaleźliśmy m.in. na Facebooku czy w serwisie X, choć tam nie były aż tak popularne.

Nagrania rzekomych Polek popierających Polexit rozchodziły się na portalu X i Facebooku Facebook, x.com

A po co w ogóle rozpowszechnia się takie treści? Przedstawiciele kolektywu analitycznego Res Futura we wpisie zamieszczonym w serwisie X uważają, że jest to "wejście na nowy poziom z przekazem pro-Polexit" dla grup wiekowych 15-25. Większość reprezentantów tej grupy za dwa lata będzie głosować w wyborach parlamentarnych, więc może to być sygnał, że wyścig o najmłodszych wyborców już się rozpoczął. Zwłaszcza ten z użyciem skrajnych postulatów.

Wygląda na to, że autorzy takich kampanii są dobrze przygotowani do swojego zadania. Stworzone przez AI materiały są coraz bardziej przekonujące, przekaz jest jasny, spójny i stworzony idealnie pod algorytmy rządzące tym, co oglądają użytkownicy TikToka. Powstrzymać tę falę można na dwa sposoby: albo wprowadzić "regulacje AI", o czym wspomniał m.in. Radosław Karbowski, albo edukować młodych użytkowników mediów społecznościowych i ostrzegać przed podobnymi zagrożeniami. Bo na skuteczną moderację ze strony platform takich jak Tiktok raczej nie mamy co liczyć.

