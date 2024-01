Bochenek: "są ograniczane lub likwidowane programy 13. i 14. emerytura". Nie są

13. i 14. emerytury będą wypłacane

Słowa posła Bochenka to najprawdopodobniej reakcja na wypowiedzi dwóch polityków Polski 2050. Bo Michał Kobosko z Polski 2025 w listopadzie 2023 roku mówił, że 13. i 14. emerytura to erzac, że zamiast tego emerytury w Polsce nie powinny być opodatkowane. Później 18 grudnia w "Rozmowie o 7 w RMF FM i Radiu RMF24" Ryszard Petru, pytany o likwidowanie świadczeń wprowadzonych za rządów Zjednoczonej Prawicy, powiedział: "Trzynastki, czternastki (emerytury - red.) chciałbym zamienić na stały element emerytury, czyli żeby nie było prezentów, tylko na stałe już była jednorazowa podwyżka, która uwzględni te trzynastki, czternastki, ale żeby więcej nie było prezentów. Jeżeli chodzi o 800 plus, [to] od dawna mam postulat wprowadzenia kryterium dochodowego, co nie jest dzisiaj postulatem koalicyjnym, czyli przyjmuję to do wiadomości".