Arcybiskup Depo: dwie godziny religii "gwarantowane konkordatem". Nieprawda

W depeszy, którą Polska Agencja Prasowa (PAP) opublikowała rano 31 grudnia 2023 roku, metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo mówił m.in. o najważniejszych wydarzeniach w Kościele w ubiegłym roku, o trwającym Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów czy o szybkiej laicyzacji młodych Polaków. Odniósł się też do zapowiedzi minister edukacji Barbary Nowackiej, która 13 grudnia w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 stwierdziła: "Dwie godziny lekcji religii to przesada, bo mają tej religii dzieci więcej niż innych przedmiotów". "Dlatego moja propozycja będzie polegała na ograniczeniu lekcji religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa. Jeżeli będzie decyzja samorządu, rodziców, że chcieliby tych godzin więcej, będzie to ich decyzja, także finansowa" - zapowiedziała Nowacka.