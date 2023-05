"Równi i równiejsi"? Obywatele Ukrainy a opłaty za przejazdy WKD

Internauci sugerują, że uchodźcy z Ukrainy nadal mogą korzystać z darmowych przejazdów w Warszawskiej Kolei Dojazdowej. W tym fałszywym przekazie wykorzystują stare zdjęcie. Bo darmowe przejazdy dla uchodźców już zlikwidowano.

"Równi i równiejsi"; "Skandal w Wa-wie" - czytamy w facebookowych postach opublikowanych 4 i 7 maja (pisownia postów oryginalna). Dołączono do nich zdjęcie biletu Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD), na którym widać adnotację "przejazd obywatela Ukrainy". Bilet ważny jest w pierwszej strefie, a jego wartość wynosi 0,00 zł. Jest też informacja: "przejazd obywatela Ukrainy".

Warszawska Kolej Dojazdowa to przewoźnik kolejowy działający w południowo-zachodnim pasie aglomeracji warszawskiej. Oferuje przejazdy na trasach Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska i odgałęzieniami do stacji Podkowa Leśna Główna i Milanówek Grudów. Właścicielami spółki są samorząd wojewódzki i sześć gmin położonych wzdłuż trasy.

"Nadal mają za darmoszkę?"

Wielu internautów uznało, że zdjęcie jest aktualne i takie bilety za 0,00 zł dla obywateli Ukrainy nadal obowiązują. "Rozwiązywanie sprawy polskiej w realu"; "Spij narodzie, śpij"; "No to niezłą kpinę odwalają polskojęzyczni rządowi bandyci"; "Kur.... co to ma być?"; "na 100 proc. dyskryminacja... Polaków!!" - pisali facebookowicze. "Ale ten bilet jest z 2022… nadal mają za darmoszkę?" - zapytał jeden z nich. Zrzut ekranu facebookowego postu opublikował na Twitterze jeden z użytkowników, pytając jednak, czy to fejk (bo po prawej stronie biletu widać, że został skasowany 18 czerwca 2022 roku).

Sprawdziliśmy. To fejk.

"Spółka nie posiada w ofercie bezpłatnych przejazdów skierowanych do obywateli z Ukrainy"

W pierwszych sześciu miesiącach rosyjskiej inwazji na Ukrainę (24 lutego 2022 roku) kraj opuściło ponad 6,6 mln uchodźców (dane ONZ, za: tvn24.pl). Latem 2022 roku w Polsce mieliśmy 1,3 mln uchodźców z Ukrainy. W reakcji na taką sytuację wiele polskich samorządów i przewoźników wprowadziło dla nich darmowe przejazdy w komunikacji miejskiej czy międzymiastowej.

WKD wprowadziła bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy już 26 lutego, czyli dwa dni po inwazji Rosji na Ukrainę. Przejazdy takie były nieograniczone czasowo. Wystarczyło okazać ukraiński paszport lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo Ukrainy. Ofertę przedłużano dwukrotnie: najpierw do końca kwietnia, potem do końca czerwca 2022 roku. W tym czasie wprowadzono kolejne warunki nieodpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy.

To samo zdjęcie biletu krążyło już w polskich mediach społecznościowych w czerwcu ubiegłego roku - i wtedy opisaliśmy sprawę w Konkret24. Nic nie wskazuje na to, by bilet ze zdjęcia był sfałszowany lub przerobiony w programie graficznym. Lecz choć w czerwcu WKD nadal oferowało darmowy transport obywatelom Ukrainy, szybko się to zmieniło. "Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż od dnia 1 lipca 2022 r. obywatele Ukrainy zobowiązani będą do nabywania biletów na przejazd pociągami WKD na zasadach ogólnych" - podano w komunikacie WKD z 26 czerwca.

Na pytanie Konkret24 skierowane do WKD, czy obecnie są dostępne jakiekolwiek darmowe bilety dla obywateli Ukrainy, a jeśli tak, to na jakich warunkach, odpowiedział 11 maja rzecznik prasowy spółki Krzysztof Kulesza. "Na chwilę obecną Spółka nie posiada w swojej ofercie bezpłatnych przejazdów skierowanych bezpośrednio do obywateli z Ukrainy" - napisał. Potwierdził, że wyżej opisana oferta obowiązywała na linii WKD od 24 lutego do 30 czerwca 2022 roku. Dodał, że od 10 maja do 30 czerwca WKD wprowadziła bilet dedykowany obywatelom Ukrainy "Przejazd Obywatela Ukrainy", ograniczając grupę osób uprawnionych do skorzystania z tej ofert do tych, które przekroczyły granicę po 24 lutego. "Wobec powyższego zdjęcie biletu, które zostało zamieszczone w poście, na wskazanym jednym z portali społecznościowych jest biletem, na którym widnieje data jego skasowania w dniu 18.06.2022r., tj. w dniu opiewającym na okres czasu, podczas którego obywatele Ukrainy uprawnieni byli do bezpłatnych przejazdów pociągami WKD" - wyjaśnił Kulesza.

Natomiast na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Opacz obowiązuje oferta "Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD", w ramach której honorowane są uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów na podstawie stosownych Uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Od dnia 1 lipca 2022 roku do 30 września 2023 roku w ramach tej oferty w pociągach WKD honorowane są w ramach wybranych biletów ZTM uprawnienia do przejazdów ze zniżką 50 proc. dla młodzieży z Ukrainy w wieku od 17. roku życia do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21. rok życia.

