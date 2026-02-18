FAŁSZ

"Rozwiążcie komisję, księża są święci!". Ktoś bronił księży w Sosnowcu?

18 lutego 2026, 9:47
Jakub Zulczyk
Źródło:
Konkret24
Druzgocący raport na temat pedofilii w diecezji sosnowieckiej. Komisja zapowiada kolejne publikacje
Niedługo po publikacji raportu o pedofilii wśród księży i osób związanych z Kościołem w Sosnowcu w sieci zaczęło krążyć nagranie, które przedstawia rzekomo wiernych broniących sosnowieckich księży. To jednak tylko próba podczepienia się pod głośny temat w celu zwiększenia zasięgów.

W czwartek 12 lutego 2026 roku Komisja "Wyjaśnienie i Naprawa" działająca w diecezji sosnowieckiej opublikowała pierwszą część raportu, który ma wyjaśnić przypadki wykorzystania seksualnego nieletnich na jej terenie. Z ustaleń komisji wynika, że ofiarami osób związanych Kościołem - ustalono 29 takich osób, z czego 23 to duchowni - padło co najmniej 50 dzieci, z czego 66 proc. stanowią dziewczynki. Komisja zaapelowała do osób pokrzywdzonych i świadków, by zgłaszali się w celu dalszego wyjaśniania badanych spraw.

Tymczasem w internecie zaczęły krążyć nagrania rzekomo przedstawiające protest wiernych w Sosnowcu - na nagraniu widzimy grupę kilkunastu starszych osób, głównie kobiet. Jedna z nich macha biało-czerwoną flagą, na niej skupia się kamera. "...Księży z Sosnowca, zostawcie księży w spokoju. Rozwiążcie komisję, księża są święci!" - skandują. Po czym grupa krzyczy dalej: "Przestańcie badać sprawę diecezji sosnowskiej. Zostawcie księży w spokoju! Rozwiążcie komisję, księża są święci".

Wpisy rozpowszechniające fałszywe nagranie o Sosnowcux.com, TikTok

Użytkowniczka, która zamieściła na platformie X to wideo, napisała: "Chciałabym, to jakoś skomentować ale kolejny raz mnie zatkało Zostawiam Wam" (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Inni komentujący również krytycznie wypowiadali się o rzekomym proteście. "To mnie prawdziwie przerażą - negowanie przez ludzi tego, że ksiądz to zwykły człowiek i jak zrobi źle powinien być ukarany i to nie jest atak na Kościół, ale ludzka sprawiedliwość i dbałość o bezbronnych" - napisała użytkowniczka, która podała filmik dalej. "Kto mieszka w Sosnowcu, ten z cyrku się nie śmieje" - dodał inny internauta. Na X wideo ma niemal 24 tys. wyświetleń, ponad 120 razy podano je dalej, wywołało 280 komentarzy.

Co to za nagranie i czy protest w Sosnowcu w obronie księży się odbył?

"Głos starszego pokolenia"

W lokalnych serwisach internetowych nie znaleźliśmy informacji o podobnym zdarzeniu odbywającym się tego dnia w Sosnowcu.

Nagranie opublikowano 13 lutego wieczorem - niemal równocześnie zamieszczono je na TikToku i Facebooku, co można sprawdzić poprzez odwrócone wyszukiwanie obrazem. W każdym z tych serwisów filmik wyświetlono ponad 100 tys. razy. Na Facebooku komentarz do wideo brzmiał: "Sosnowiec dziś na żywo - głos starszego pokolenia Na rynku zebrała się grupa seniorek, żeby wyrazić swoje emocje i powiedzieć, co myślą. Dużo energii, dużo głosu i zero obojętności. Bo każdy chce być wysłuchany".

Filmik o "proteście" w Sosnowcu w jednym z postów na FacebookuFacebook

Na TikToku na materiale widnieje informacja, że został "wytworzony przy użyciu AI" - jednak wydaje się, że duża część komentujących nie zauważyła tej adnotacji; zmylić ich mogło oznaczenie sugerujące, że materiał powstał w Sosnowcu. "Ja chyba śnie:) czy to napewno 21 wiek?"; "Sekta pisowska"; "Czy to się dzieje na prawdę" - to przykładowe komentarze z TikToka I Facebooka (w tym drugim serwisie nie ma adnotacji o użyciu AI).

Po przyjrzeniu i wsłuchaniu się w nagrane głosy, można stwierdzić, że nie zgadzają się ruchy "uczestników protestu". Jedynie bohaterka z pierwszego planu - kobieta z flagą - energicznie się rusza. Pozostali praktycznie się nie poruszają, a hasła skandują w idealnej synchronizacji.

Użytkownik "fartalot757" (Fart-a-lot AI na Facebooku), który materiał zamieścił, opisuje siebie jako twórca cyfrowy, który "tworzy krótkie filmiki AI" i publikuje "Najbardziej absurdalne AI w polskim internecie Codziennie nowa scenka". W wygenerowanych przez niego materiałach, które w zamierzeniu mają się odnosić do bieżących wydarzeń, często pojawiają się księża czy duchowni.

Jednak internauci, którzy skopiowali materiał i udostępnili go na platformie X, nie wyjaśnili, skąd pochodzi ani też sposobu powstania. W postach wypowiadali się tak, jakby nie wiedzieli, że nagranie zostało sztucznie wygenerowane - przez co wprowadzali odbiorców w błąd. Dopiero uważniejsze oko może dostrzec niewielki dopisek "AI-generated" w lewym dolnym rogu - łatwo tę adnotację pominąć.

Wątpliwości rozwiewa analiza w narzędziu Hive Moderation, które wskazuje 99-procentowe prawdopodobieństwo, że film powstał sztucznie. Najprawdopodobniej twórca użył do tego narzędzia Sora drugiej generacji, które pozwala na tworzenie realistycznych materiałów wideo.

Analiza Hive Moderation nagrania protestu z SosnowcaHive Moderation

