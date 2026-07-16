Polska Sąd odmawia ENA, bo Ziobro "nie przebywa w UE". Wobec Tomasza Szmydta zdecydował inaczej Michał Istel |

Ponowny wniosek o ENA dla Ziobry? Przymusiński: bez zmiany okoliczności może nie spowodować zmiany sytuacji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Zbigniew Ziobro nie będzie ścigany europejskim nakazem aresztowania (ENA). Taką decyzję podjął 13 lipca 2026 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, który oddalił wniosek prokuratury w tej sprawie. Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, choć w lutym 2026 roku - kiedy wniosek wpłynął do sądu - Ziobro był jeszcze na Węgrzech. Jak tłumaczyła rzeczniczka warszawskiego sądu, to właśnie ta "przeprowadzka" zaważyła o oddaleniu wniosku w sprawie wydania ENA.

"Przepis (o wydawaniu ENA - red.) mówi o podejrzeniu, że dana osoba przebywa na terenie Unii Europejskiej. (...) Nie została ta okoliczność w dostateczny sposób udokumentowana" - mówiła w rozmowie z TVN24 rzeczniczka ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek. Dodała, że ze stanowiska prokuratury wynika, że prokuratorzy wiedzieli, że Zbigniew Ziobro przebywa w USA. Potwierdził to obrońca polityka, który dostarczył sądowi oświadczenie Ziobry w tej sprawie.

Z argumentacją sądu zgodzili się prawnicy komentujący orzeczenie na antenie TVN24. "Zgodnie z obowiązującymi przepisami europejski nakaz aresztowania może być wydany tylko za osobą, która przebywa na terytorium Unii Europejskiej" - stwierdził prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i sędzia Trybunału Stanu mecenas Przemysław Rosati. "Wydaje się, że przesłanką faktyczną wydania europejskiego nakazu aresztowania jest podejrzenie, że osoba przebywa na terytorium jednego z państw członkowskich" - potwierdzał prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Bartłomiej Przymusiński.

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Innego zdania jest minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na konferencji prasowej 14 lipca stwierdził, że "szanuje orzeczenia sądów", ale osobiście nie zgadza się z poglądem mówiącym, że jeżeli ktoś opuścił Unię Europejską, to nie ma podstaw, żeby orzekać o europejskim nakazie aresztowania. "Przepisy mówią, że [wydaje się ENA], jeżeli ktoś przebywa w przestrzeni Schengen, bądź też może przebywać. Moim zdaniem nie dotyczy to tylko osób, które się ukrywają, ale także osób, które mogą pojawić się w strefie Schengen" - stwierdził Żurek. "Wiemy o tym, że żona Zbigniewa Ziobro pracuje w Parlamencie Europejskim. Zbigniew Ziobro sam mówił o tym, że w Brukseli stawia się też do lekarza, więc ja zakładam, że może pojawić się w strefie Schengen" - dodał.

Niezależnie od tych interpretacji polskie orzecznictwo zna przypadek, kiedy ENA wydano wobec ściganego, który nie przebywał na terenie Unii Europejskiej. Przypominamy, jak wtedy argumentowała to prokuratura.

Co to jest ENA

Europejski nakaz aresztowania to uproszczona forma ekstradycji obowiązująca pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. W ustanawiającej ENA decyzji ramowej Rady UE z 2002 roku zapisano, że jeśli znane jest miejsce pobytu ściganego, wydający nakaz organ sądowy może przekazać ENA bezpośrednio do organu sądowego w kraju, w którym przebywa dana osoba. Oczywiście chodzi wyłącznie o państwa UE, ponieważ tylko one muszą respektować ENA.

Jeśli miejsce pobytu ściganego jest nieznane, informację o wydanym ENA umieszcza się w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), aby móc przekazać taką osobę, kiedy pojawi się ona na terenie któregoś z krajów UE.

Procedury wydawania europejskiego nakazu aresztowania

Tyle prawo unijne. Polska zaimplementowała te przepisy, umieszczając je w Kodeksie postępowania karnego. Polski przepis o wydawaniu ENA przybrał jednak następującą formę:

W razie podejrzenia, że osoba ścigana za przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich sądów karnych może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwy miejscowo sąd okręgowy, na wniosek prokuratora, (...) może wydać europejski nakaz aresztowania. art. 607a Kodeksu postępowania karnego

Dlatego właśnie rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie stwierdziła, że polski przepis "mówi o podejrzeniu, że dana osoba przebywa na terenie Unii Europejskiej". Przepis w tej formie funkcjonuje jednak już od 2010 roku, a nie tak dawno sąd nałożył ENA na osobę przebywającą poza Unią Europejską.

ENA dla azylanta Łukaszenki

Chodzi o byłego sędziego Tomasza Szmydta. Jeden z bohaterów afery hejterskiej w maju 2024 roku uciekł na Białoruś, gdzie uzyskał azyl polityczny od prezydenta Alaksandra Łukaszenki. Od tego czasu za Szmydtem wydano już dwa europejskie nakazy aresztowania.

Pierwszy z czerwca 2024 roku był związany z jego zarzutami o szpiegostwo. Przy składaniu wniosku prokuratura wiedziała, że Szmydt przebywa na Białorusi, bo zaraz po wyjeździe wystąpił na oficjalnej konferencji prasowej w Mińsku. Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak tłumaczył wtedy, że "wniosek o taki nakaz ma na celu umożliwienie ewentualnego zatrzymania podejrzanego, na przykład w przypadku przekraczania granicy Unii Europejskiej". Sąd Okręgowy w Warszawie - ten sam, który decydował teraz w sprawie Ziobry - przychylił się wtedy do tego wniosku i wydał ENA.

Kiedy sąd wydawał ENA dla Tomasza Szmydta, przebywał on na Białorusi Źródło zdjęcia: TVN24

Ten sam sąd wydał jeszcze drugi europejski nakaz aresztowania wobec Tomasza Szmydta w grudniu 2024 roku. Chodziło o jego udział w aferze hejterskiej. Wnioskującym była Prokuratura Regionalna we Wrocławiu, której rzeczniczka Anna Zimoląg już po podjęciu decyzji przez sąd wyjaśniała: "Europejski Nakaz Aresztowania został zastosowany wskutek ustalenia, że podejrzany nie przebywa na terenie kraju i ogólnopolskie poszukiwania nie doprowadziły do jego zatrzymania, a istnieje obawa, że może podejmować próby wjazdu na teren państw Unii Europejskiej".

"Jest jakiś przepis, a potem sąd go interpretuje"

Tego argumentu Prokuratura Krajowa użyła także przy wniosku o ENA dla Zbigniewa Ziobry. "Europejski Nakaz Aresztowania jest niezbędny do zatrzymania podejrzanego w przypadku jego powrotu na teren Unii Europejskiej" - czytamy w piśmie przesłanym do sądu w czerwcu 2026 roku. "Taki powrót jest natomiast prawdopodobny, gdyż do tej pory podejrzany mieszkał, pracował i leczył się w krajach Unii Europejskiej, a jego deklarowanym stałym miejscem zamieszkania jest Belgia" - argumentowała prokuratura. Sąd zdecydował jednak inaczej.

Kiedy pytamy o to adwokata Damiana Tomanka, specjalistę w sprawach ENA, odpowiada, że przepis o nakazie mówi konkretnie o podejrzeniu, że osoba ścigana ma przebywać na terenie Unii Europejskiej. Odnosząc się jednak do sprawy Tomasza Szmydta, komentuje: - W prawie jest tak, że jest jakiś przepis, a potem sąd dokonuje jakiejś wykładni, czyli go interpretuje. Jeden sąd stosuje bardziej literalnie te przepisy, a drugi je trochę ponaciąga. Więc w sprawie pana Ziobry mamy bardzo literalnie zastosowane, a w sprawie pana Szmydta trochę jest to naciągnięte, ale taka była decyzja sądu i trzeba ją respektować.

Decyzja w sprawie Zbigniewa Ziobry jest niezaskarżalna. Prokuratura nie wyklucza, że złoży kolejny wniosek o ENA dla byłego ministra, ale zdecyduje dopiero po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia postanowienia sądu.