Buda: "ponad 100 tysięcy" samochodów elektrycznych jeździ po Polsce. Nie, dużo mniej

Samochody elektryczne w Polsce były jednym z tematów dyskusji w programie " Gość Radia Zet " 26 kwietnia. Prowadzący program Bogdan Rymanowski przypomniał ministrowi rozwoju i technologii Waldemarowi Budzie, że "siedem lat temu premier zapowiadał, że do 2025 roku będzie po Polsce jeździć milion elektrycznych samochodów" i zapytał: "I co zostało z tych zapowiedzi?".

W dalszej części rozmowy Buda dopytany o to, czy więc zapowiedzi premiera to były mrzonki, stwierdził: "Trzeba mieć ambitne plany, trzeba je korygować w czasach wojny, COVID-u i tak dalej".

Około 70 tysięcy pojazdów elektrycznych w Polsce

Według danych z marca 2023 roku w Polsce było zarejestrowanych 67,1 tys. samochodów osobowych z napędem elektrycznym. W tej grupie połowa to samochody całkowicie elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) - 33,3 tys., a druga połowa to hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) - 33,8 tys. Do tej grupy można jeszcze doliczyć 3,6 tys. samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym (głównie BEV), co łącznie daje 70,7 tys. pojazdów.