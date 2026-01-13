FAŁSZ

"Służba sąsiedzka. Kto chętny dołączyć?". Akcja w kilkunastu miastach

13 stycznia 2026, 13:56
Michał Istel
Źródło:
Konkret24
Maja Herman o zagrożeniach sztucznej inteligencji i decyzji "podjętej w sto milisekund"
Maja Herman o zagrożeniach sztucznej inteligencji i decyzji "podjętej w sto milisekund"TVN24
wideo 2/3
Maja Herman o zagrożeniach sztucznej inteligencji i decyzji "podjętej w sto milisekund"TVN24

"Patrol konfidentów", "cały kraj zamienia się w kraj donosicieli" - takie komentarze wzburzonych internautów można przeczytać pod ogłoszeniami o naborze do samozwańczej "służby sąsiedzkiej" w wielu polskich miastach. Zaczęliśmy więc jej szukać, przestrzegamy przed tymi ogłoszeniami.

Mieszkańcy Mysłowic, Dzierżoniowa, Redy, Otwocka i kilkunastu innych polskich miast, którzy weszli w ostatnich dniach na lokalne grupy na Facebooku, mogli dowiedzieć się o powstającej w ich okolicy "służbie sąsiedzkiej". Ogłoszenia o tworzeniu takich grup opatrywano bardzo podobnymi zdjęciami mężczyzn w kurtkach z napisem "służba sąsiedzka" i nazwą miasta, w którym rzekomo mają działać. Wszyscy fotografują samochody, które - zgodnie z opisem - źle zaparkowano. We wpisach wyjaśniano mianowicie, że celem takich "służb sąsiedzkich" ma być "systematyczne dokumentowanie przypadków łamania przepisów". Poza nieprawidłowym parkowaniem miało chodzić głównie o palenie śmieciami w piecach czy spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.

FAŁSZ
"Służba sąsiedzka" miała rzekomo działać w różnych miastach PolskiFacebook

"Raporty z naszych działań będziemy publikować dwa razy w tygodniu" - obiecują anonimowi autorzy wpisów i zachęcają mieszkańców, żeby dołączali do nowo tworzonych grup, ponieważ "planują dalsze kroki". Wszystkie wpisy mają zbliżoną treść i niezależnie od miasta autorzy przekazują, "że w ciągu pierwszych 24 godzin do naszej inicjatywy dołączyły dwie osoby, które wspólnie będą dbać o porządek i bezpieczeństwo na terenie miasta".

FAŁSZ
Treść wpisów była zbliżona, zmieniało się miastoFacebook

Wiele osób przeczytało jednak wyłącznie ogłoszenie dotyczące ich miejscowości i oburzało się na tworzenie takich grup w okolicy. Pojawiły się porównania do czasów PRL-u, oddziałów ORMO (Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej, czyli paramilitarna organizacja istniejąca między 1946 a 1989 rokiem, która była wykorzystywana m.in. do tłumienia protestów społecznych - red.) i donosicieli. "Patrol konfidentów"; "ORMO wróciło"; "Brygada kapusi"; "Cały kraj zamienia się w kraj donosicieli! To są Polacy?" - emocjonowali się komentujący.

A to właśnie o wywołanie takich emocji, a nie o rekrutowanie do nowej służby, chodziło w tej akcji.

"Zdjęcia" z AI, a nie z polskich miast

Bez wątpienia akcja była szeroko zakrojona. Ogłoszenia o powołaniu "służby sąsiedzkiej" znaleźliśmy na lokalnych grupach w co najmniej 15 polskich małych i średnich miastach. To Ciechanów, Czerwionka-Leszczyny, Działdowo, Dzierżoniów, Jastrzębie-Zdrój, Luboń, Mysłowice, Otwock, Piaseczno, Piekary Śląskie, Reda, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Włocławek i Żyrardów.

FAŁSZ
Wszystkie ilustracje wygenerowano przy użyciu AIFacebook

Nie chodzi jednak o szeroko zakrojoną akcję tworzenia takich grup sąsiedzkich, a o szeroko zakrojoną akcję wprowadzania w błąd. Ogłoszenia o powstaniu "służby sąsiedzkiej" są nieprawdziwe: ktoś masowo zamieszcza je na lokalnych grupach, zmieniając tylko nazwę miasta i zdjęcia rzekomych członków takich grup, które w rzeczywistości wygenerowano przy użyciu sztucznej inteligencji. Potwierdzają to narzędzia do analizy wykorzystania AI oferowane przez firmę Hive Moderation. Ich wyniki pokazują, że ilustracje powstały w kreatorze GPTImage oferowanym przez firmę OpenAI, twórcę m.in. Chata GPT.

Ilustracja powstała przy użyciu sztucznej inteligencjihivemoderation.com

"Zdjęcie z tła nawet nie udaje Piaseczna"

Ogłoszenia są o tyle niewiarygodne, że nie ma w nich żadnych danych kontaktowych do autorów, do których mieliby się zgłaszać potencjalni chętni. To również pokazuje, że akcja ma wyłącznie wywołać zamieszanie w sieci, a nie rekrutować do żadnych nowych grup.

Rzeczniczki urzędów miejskich w Piasecznie i Otwocku zaprzeczyły doniesieniom, jakoby takie grupy działały na terenie ich miast. "Nie odnotowaliśmy zgłoszeń od wspomnianej służby porządkowej, ani nic nam nie wiadomo o działalności takiej grupy na terenie Miasta Otwocka" - przekazała Aleksandra Czajowska z otwockiego urzędu. "Zdjęcie 'z tła' nawet nie udaje Piaseczna" - zauważyła z kolei Joanna Ferlian-Tchórzewska z Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, jednocześnie zastanawiając się, "czy w tle nie chodzi o wyłudzanie danych kontaktowych" od osób chcących dołączyć do rzekomych służb. Również rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak w rozmowie z portalem wpoznaniu.pl zaprzeczył, żeby akcja tworzenia takich grup m.in. w podpoznańskim Luboniu była prawdziwa.

Przed wiarą w "służby sąsiedzkie" ostrzegały już też lokalne portale, w tym Przegladotwocki.pl, Ctmyslowice.pl czy Infokatowice.pl. Dziennikarze ostrzegają, że może to być zarówno internetowy żart, jak i celowa prowokacja mająca prowokować konflikty między mieszkańcami. Według jednej z koncepcji fałszywe ogłoszenia mają uderzać w aktywistów i społeczników, którzy już teraz zgłaszają podobne nieprawidłowości - jak nieprawidłowe parkowanie - w swojej okolicy.

"Żartobliwy wpis" już kilka miesięcy temu

Nie wiemy, kto stoi za tą akcją, ponieważ wpisy zamieszczane na lokalnych grupach są anonimowe. Znaleźliśmy jednak podobny post o "służbie sąsiedzkiej" opublikowany już w październiku 2025 roku na stronie "Czudec Stolica Innowacji" poświęconej wsi Czudec w województwie podkarpackim. Wtedy wpisowi towarzyszyła wygenerowana przez AI ilustracja z dwiema kobietami w żółtych koszulach z napisem "Służba sąsiedzka Czudec", które fotografowały nieprawidłowo zaparkowany samochód. We wpisie informowano, że "na ulicach pojawi się Służba Sąsiedzka – lokalni wolontariusze w żółtych koszulkach". Autorzy wpisu nie zachęcali jednak do dołączania do służby, a jedynie informowali, że rzekomi wolontariusze będą doradzać przeparkowywanie samochodów.

Kiedy tamten wpis wywołał falę negatywnych komentarzy, autorzy odpowiedzieli: "Dla jasności – ten post ma żartobliwy charakter i był reakcją na wcześniejsze, mało przyjemne komentarze pod adresem mieszkańców Czudca na forach i artykułach zwiazanych ze stolicą Podkarpacia. Post nie przedstawia prawdziwych osób i sytuacji. Nie chcemy nikogo dzielić – zależy nam na wzajemnym szacunku, kulturze na drodze i odrobinie humoru w codziennych sytuacjach".

Nie wiemy, czy osoba lub osoby odpowiedzialne za akcję z ostatnich dni wzorowali się na tamtym wpisie, ale wiemy, że rozwój sztucznej inteligencji znacznie ułatwia prowadzenie takich szerokich akcji dezinformacyjnych przy użyciu wygenerowanych zdjęć. Kończąc pracę nad tym artykułem, znaleźliśmy kolejne ilustracje z rzekomą "służbą sąsiedzką" m.in. w Żorach, Radziejowie czy Ostrowie Wielkopolskim. Komentarze sugerują, że mimo oficjalnych zaprzeczeń na takie ogłoszenia nabierają się kolejni mieszkańcy.

Autorka/Autor:

Michał Istel

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Facebook

Sztuczna inteligencjaAIOtwockMysłowicePiasecznoFake News
Pozostałe wiadomości

Nagranie, na którym amerykański biskup zabrania rzekomo agentom ICE wejść do kościoła, obiegło media społecznościowe - za granicą i w Polsce. Jest gorąco komentowane w związku z tragedią w Minneapolis. W tym filmie nie chodzi o prawdę, ale może chodzić o pieniądze.

"Nie jesteście tu mile widziani". Starcie biskupa z agentem ICE - czy z rzeczywistością?

"Nie jesteście tu mile widziani". Starcie biskupa z agentem ICE - czy z rzeczywistością?

12 stycznia 2026, 18:18
Źródło:
Konkret24

Setki tysięcy wyświetleń generuje w internecie nagranie pokazujące zamieszki na ulicach, podczas których podpalane są samochody. Rozpowszechniający je internauci twierdzą, że to Iran podczas trwających tam teraz przeciwrządowych manifestacji. Inni podają jednak, że to Paryż albo Los Angeles. Nikt z nich nie ma racji.

Tak, Irańczycy "walczą na ulicach". Ale na tym filmie tego nie widać

Tak, Irańczycy "walczą na ulicach". Ale na tym filmie tego nie widać

12 stycznia 2026, 15:18
Źródło:
Konkret24

Wielka Brytania na czele, Polska w czołówce - tak wyglądać ma "ranking" krajów z największą liczbą aresztowanych za wpisy w internecie. Gdy jednak zajrzeć do źródeł, ta efektowna narracja szybko się rozpada.

"Polska w światowej czołówce aresztowań za wpisy" w sieci. "Skąd to wzięli"

"Polska w światowej czołówce aresztowań za wpisy" w sieci. "Skąd to wzięli"

11 stycznia 2026, 15:02
Źródło:
Konkret24

Internauci chwalą rzekome "odchudzenie" kalendarza szczepień dzieci w USA - i jednocześnie krytykują aż "88 szczepionek" w polskim kalendarzu. Na dokładkę snują teorie spiskowe o nazistowskiej symbolice. Cała ta narracja to zlepek nieporozumień i błędnego porównywania liczby zastrzyków do liczby podawanych szczepionek.

Kalendarz szczepień, 88 szczepionek i liczba Hitlera. Tym razem sięgają po "magię liczb"

Kalendarz szczepień, 88 szczepionek i liczba Hitlera. Tym razem sięgają po "magię liczb"

9 stycznia 2026, 13:37
Źródło:
Konkret24

Unia Europejska "przyjęła nas do swojego grona, aby doić z kasy" - tak internauci komentują informację o horrendalnej kwocie 2,5 biliona złotych, które Polska miałaby rzekomo zapłacić za unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2. To jednak podwójna manipulacja związana z raportem pewnej fundacji. Pokazujemy, kto za nią stoi.

"Polska zapłaci aż 2,5 biliona złotych za ETS2?"

"Polska zapłaci aż 2,5 biliona złotych za ETS2?"

8 stycznia 2026, 16:12
Źródło:
Konkret24

W Niemczech zarabia się lepiej, a że ceny w Polsce mamy już podobne jak tam, to poziom życia Polaków jest trzykrotnie niższy niż Niemców - taką ekonomiczną tezę ogłosił sędzia Kamil Zaradkiewicz. Tylko że posłużył się złymi wskaźnikami i starymi danymi. Co więc dane ekonomiczne mówią o życiu w Polsce i Niemczech?

"Polak ma trzy razy niższy poziom życia niż Niemiec"? Aż tak to nie

"Polak ma trzy razy niższy poziom życia niż Niemiec"? Aż tak to nie

7 stycznia 2026, 9:56
Źródło:
Konkret24

Tysiące wyświetleń generuje w sieci nagranie z polskimi dziećmi śpiewającymi ukraiński hymn. Sprawę nagłośnił poseł PiS Dariusz Matecki - wraz z przekazem, że "dzieci zmuszane są do śpiewania hymnu Ukrainy". Nie ma na to potwierdzenia, nagranie jest stare, a publikowanie go teraz ma zapewne służyć wzmacnianiu antyukraińskich nastrojów.

Matecki i "dzieci zmuszone do śpiewania ukraińskiego hymnu". Polityczna gra fałszem

Matecki i "dzieci zmuszone do śpiewania ukraińskiego hymnu". Polityczna gra fałszem

8 stycznia 2026, 12:55
Źródło:
Konkret24

Amerykańskie działania w Wenezueli miały wywołać masowe protesty w Stanach Zjednoczonych - twierdzi poseł Włodzimierz Skalik z Konfederacji Korony Polskiej. Tylko że nagrania, które ma potwierdzać jego tezę, nie mają związku z aktualnymi wydarzeniami.

"Masowe protesty" przeciwko interwencji Trumpa w Wenezueli? Nie na tych nagraniach

"Masowe protesty" przeciwko interwencji Trumpa w Wenezueli? Nie na tych nagraniach

7 stycznia 2026, 13:41
Źródło:
Konkret24

Tłumowi ludzi na ulicach Madrytu towarzyszy podniosła muzyka w tle. To nagranie, które zdobywa popularność w sieci, ma być dowodem na "chrześcijańskie przebudzenie" Hiszpanii. W rzeczywistości filmik nie pokazuje żadnej manifestacji religijnej.

Wyszli na ulice i "ogłaszają Hiszpanię narodem chrześcijańskim"? Nie po to się zebrali

Wyszli na ulice i "ogłaszają Hiszpanię narodem chrześcijańskim"? Nie po to się zebrali

6 stycznia 2026, 12:38
Źródło:
Konkret24

"Maduro jest wożony po Nowym Jorku i pokazywany mieszkańcom miasta", "Trump woził go po ulicach jak schwytane zwierzę" - twierdzą internauci, którzy zamieszczają i komentują nagranie pokazujące przejazd otwartej furgonetki. Nic nie wskazuje, że był w niej przewożony wenezuelski dyktator.

Maduro wożony ulicami Nowego Jorku "jak trofeum"?

Maduro wożony ulicami Nowego Jorku "jak trofeum"?

5 stycznia 2026, 18:19
Źródło:
Konkret24

Prezydent USA Donald Trump mówi o "doktrynie Donroego", która ma być czymś więcej niż słynna doktryna Monroego. Eksperci dostrzegają podobieństwa, ale też wskazują różnice. Co takiego ogłosił piąty prezydent Stanów Zjednoczonych James Monroe?

Donald Trump "reaktywuje" doktrynę Monroego. Czyli co?

Donald Trump "reaktywuje" doktrynę Monroego. Czyli co?

5 stycznia 2026, 9:48
Źródło:
Konkret24

"Zobacz Donaldzie Tusku, jak kończą dyktatorzy" - napisał na platformie X były minister w rządzie Zjednoczonej Prawicy Mariusz Kamiński, zamieszczając rzekome zdjęcie Nicolasa Maduro pojmanego przez żołnierzy USA. To nie tylko "przekroczenie kolejnych granic", lecz przede wszystkim fałszywka.

Kamiński o aresztowaniu Maduro. "Przekroczenie granic". W dodatku fejk

Kamiński o aresztowaniu Maduro. "Przekroczenie granic". W dodatku fejk

4 stycznia 2026, 16:34
Źródło:
Konkret24

Zdaniem części wojskowych opublikowanie tych zdjęć było "absolutnie niedopuszczalne" i "kompromitujące". Według ekspertów wojskowości - na pewno niepotrzebne. I choć Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ripostuje, że zdjęcia z wizyty prezydenta na wschodniej granicy nie ujawniają wrażliwych danych, to pewne informacje zawierają. Komu i do czego przydatne?

Stoją i patrzą w mapy. Przeciwnik też patrzy. Co widzi?

Stoją i patrzą w mapy. Przeciwnik też patrzy. Co widzi?

4 stycznia 2026, 14:22
Źródło:
TVN24+

Witajcie w roku, w którym świat będą wam objaśniać już niekoniecznie eksperci, tylko sztuczna inteligencja. Gdy algorytmy staną się tak potężne jak rządy - a te będą się mierzyć z masowym eksportem chaosu, nie tylko ze strony Kremla. Przedstawiamy pięć głównych zagrożeń w sferze dezinformacji w 2026 roku, których trzeba być świadomym.

"Eksport chaosu". Co nam grozi w 2026 roku

"Eksport chaosu". Co nam grozi w 2026 roku

3 stycznia 2026, 13:56
Źródło:
TVN24+

To nie przypadek, że kolejne incydenty dotyczące bezpieczeństwa Polski szybko stają się paliwem do podsycania antyukraińskich nastrojów. I że treści takie pojawiają się na profilach niemających nic wspólnego z polityką. Kto sądzi, że to tylko opinie "zwykłych Polaków" - jest w błędzie. To skoordynowane akcje sieci fałszywych kont, których mechanizm ujawnili właśnie analitycy DFRLab.

Jesteś na grupie dla biegaczy? Albo o nieruchomościach? Oni też tam są

Jesteś na grupie dla biegaczy? Albo o nieruchomościach? Oni też tam są

2 stycznia 2026, 12:50
Źródło:
Konkret24, DFRLab

Setki tysięcy wyświetleń generuje w mediach społecznościowych nagranie mające pokazywać, jak zachowywali się mieszkańcy Niemiec - głównie przybysze z innych krajów - w ostatnią sylwestrową noc. Film rozpowszechniają zarówno polscy, jak i zagraniczni internauci, pisząc na przykład, że to Berlin. Sprawdziliśmy, skąd i z kiedy on pochodzi.

"Wczoraj przejęli miasto"? Ani to "wczoraj", ani Berlin

"Wczoraj przejęli miasto"? Ani to "wczoraj", ani Berlin

2 stycznia 2026, 17:39
Źródło:
Konkret24

Poseł PiS Michał Wójcik ostrzega, że rząd "prowadzi kraj na ścianę". Przekonuje, że "nikt nie chce kupować polskiego długu" mimo tego, że polskie obligacje są oprocentowane wyżej niż obligacje innych państw UE. A jak jest naprawdę?

Wójcik: nikt nie chce kupować polskich obligacji. "Bzdura"

Wójcik: nikt nie chce kupować polskich obligacji. "Bzdura"

2 stycznia 2026, 9:31
Źródło:
Konkret24

Doszło do tego, że odczłowieczamy wyimaginowanego wroga. Że reagujemy stadnie na mentalne kotwice, które zostały sprytnie aktywowane w debacie publicznej. I że tezy dotychczas wątpliwe zaczęliśmy uznawać za prawdę, bo legitymizują je politycy. To, co się wydarzyło w dezinformacji w 2025 roku, pokazuje, że wystarczy zmodyfikować metody i przesunąć granice, by polityka strachu zbierała swoje żniwo.

Osiem trendów dezinformacji w 2025 roku. Jak pękały kolejne granice

Osiem trendów dezinformacji w 2025 roku. Jak pękały kolejne granice

30 grudnia 2025, 17:04
Źródło:
TVN24+

Po zakończeniu wojny z Rosją Polska i Ukraina mogłyby się połączyć - informacja o petycji z takim postulatem wywołuje falę oburzenia w sieci, podsycając antyukraińskie nastroje. Bo taki właśnie jest cel tego manipulacyjnego przekazu.

"Petycja o połączeniu Polski i Ukrainy". Tak się sieje zamęt

"Petycja o połączeniu Polski i Ukrainy". Tak się sieje zamęt

31 grudnia 2025, 12:18
Źródło:
Konkret24

Politycy piszą o "sięganiu do kieszeni Polaków", internauci o planowanym wzroście VAT z 5 do 23 procent. Krążące w sieci komentarze o decyzji co do "gigantycznej podwyżki" podatku w handlu i gastronomii generują kolejne spekulacje. Sprawdziliśmy, o co chodzi.

"Gigantyczna podwyżka podatku VAT"? O jaką decyzję chodzi

"Gigantyczna podwyżka podatku VAT"? O jaką decyzję chodzi

30 grudnia 2025, 9:47
Źródło:
Konkret24

Młode, atrakcyjne Polki zachwalają w sieci korzyści z wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Od początku wygląda to podejrzanie, ale generuje setki tysięcy wyświetleń. To "wejście na nowy poziom" z antyunijnym przekazem.

"Prawilne Polki", eurokołchoz i polexit. Antyunijna propaganda napędzana przez AI

"Prawilne Polki", eurokołchoz i polexit. Antyunijna propaganda napędzana przez AI

29 grudnia 2025, 15:13
Źródło:
Konkret24

Poruszająca historia 91-letniej Amerykanki, którą postawiono przed sądem w szpitalnej koszuli i skutą kajdankami, obiegła media społecznościowe jako dowód okrucieństwa systemu. Gdy jednak się jej przyjrzeć bliżej, narracja przestaje się kleić.

91-letnia Helen "aresztowana za kradzież leków". Coś tu się nie klei

91-letnia Helen "aresztowana za kradzież leków". Coś tu się nie klei

27 grudnia 2025, 14:12
Źródło:
Konkret24

Minister energii od miesięcy obiecuje, że koniec mrożenia cen prądu nie oznacza gwałtownej podwyżki rachunków. Ale opozycja straszy, że drożej będzie nawet o 10 procent. Politycy się sprzeczają - my z ekspertami liczymy, jak odmrożenie cen energii może wpłynąć na wysokość naszych rachunków. Kluczowe są ich składowe.

Koniec mrożenia cen prądu. "Zapłacimy więcej?" Policzyliśmy

Koniec mrożenia cen prądu. "Zapłacimy więcej?" Policzyliśmy

26 grudnia 2025, 14:20
Źródło:
Konkret24

170 milionów złotych miał według internautów wydać polski Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie HIV w Ukrainie. Przekaz niesie się w sieci szeroko, lecz chodzi o zupełnie inne pieniądze. Mamy wyjaśnienie NFZ.

"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia

"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia

22 grudnia 2025, 14:05
Źródło:
Konkret24

Unijni sędziowie stawiają się ponad polskim systemem konstytucyjnym, Trybunał Sprawiedliwości "zakazał Polsce powoływania się na swoją konstytucję" - tak politycy PiS przedstawiają wyrok TSUE dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. Grzmią, że to próba odebrania Polsce suwerenności. Konstytucjonaliści tłumaczą: to nieprawda.

Politycy PiS: TSUE "zakazał powoływać się na konstytucję". Nieprawda

Politycy PiS: TSUE "zakazał powoływać się na konstytucję". Nieprawda

19 grudnia 2025, 17:44
Źródło:
Konkret24