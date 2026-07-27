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Spór o fundusze pozabudżetowe. "Nic nie zmieniliście" czy "wszystkie są liczone"

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Spór o fundusze pozabudżetowe. "Nic nie zmieniliście" czy "wszystkie są liczone"
Fundusz covidowy i finansowanie poza budżetem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/Albert Zawada/PAP
Nic nie zmieniliście w zakresie funduszy pozabudżetowych - zarzucił rządzącym były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego. W odpowiedzi usłyszał, że wszystkie fundusze "są liczone do deficytu". Kto ma rację w sprawie miliardów poza budżetem?

"Zaproponujemy rozwiązanie, by przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji, kiedy zaczną się powroty z wakacji, ulżyć kierowcom, wprowadzając regulowane ceny paliw" - zapowiedział 27 lipca 2026 roku premier Donald Tusk. Ta deklaracja mogła zaskoczyć, ponieważ rząd zrezygnował z programu obniżającego ceny paliw 1 lipca 2026 roku, tłumacząc to między innymi zbyt dużym obciążeniem dla budżetu. "Nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy" - mówił premier Donald Tusk.

Od tego czasu jednak ceny na stacjach poszły w górę po tym, jak ponownie zaogniła się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ponadto temat zaczęła wykorzystywać opozycja, oskarżając rząd o brak działań w momencie, kiedy Polacy muszą tankować drogie paliwa w drodze na wakacje. Dyskutowano o tym 26 lipca 2026 roku w programie "Kawa na ławę" w TVN24, gdzie były rzecznik rządu Zjednoczonej Prawicy, a obecnie członek stowarzyszenia Rozwój Plus Piotr Mueller zwracał się do rządzących: "Mówiliście, że jesteście tacy świetni w zarządzaniu finansami publicznymi. Jak był rząd premiera Morawieckiego, finanse publiczne na tyle pozwalały, pomimo wojny, pomimo epidemii, żeby program obniżający ceny paliw przez wiele, wiele miesięcy wprowadzać. A wy po trzech miesiącach już nie radzicie sobie. Macie najwyższy deficyt w historii państwa".

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Piotr Mueller o obniżaniu cen paliw i funduszach pozabudżetowych
Źródło: TVN24

Na to poseł Lewicy i były minister nauki Dariusz Wieczorek odparł, że finansowanie programu w czasie rządów PiS było możliwe, "bo 400 miliardów szło poza budżetem, beż żadnej kontroli". Wywiązała się z tego wymiana zdań:

Piotr Mueller: "Nic nie zmieniliście w zakresie funduszy pozabudżetowych". Dariusz Wieczorek: "Zmieniliśmy. Wszystkie są liczone, jeżeli chodzi o deficyt, wszystkie".

Kto ma rację?

Czym są fundusze pozabudżetowe?

Skrótowa nazwa "fundusze pozabudżetowe" odnosi się do funduszy celowych obsługiwanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Rząd powołuje je do finansowania konkretnych wydatków (stąd nazwa "fundusze celowe"). Na przykład jeśli kupuje sprzęt wojskowy z USA czy Korei Południowej, opłaca go z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, pieniędzmi, które wcześniej pozyskał, na przykład zaciągając pożyczkę na rzecz funduszu. Taki wydatek nie wlicza się do budżetu, a tym samym nie zwiększa deficytu, czyli różnicy między dochodami a wydatkami państwa.

Zarządzanie budżetem przez tworzenie nowych funduszy w BGK stało się symbolem rządów Zjednoczonej Prawicy, a zwłaszcza rządu Mateusza Morawieckiego. Między 2021 a 2023 rokiem utworzono dziesięć nowych funduszy, a w 2023 roku wydatki wszystkich 20 funduszy BGK przekraczały 130 mld złotych, co odpowiadało 20 procentom wydatków budżetowych. Najwięcej wydawano w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, co wywoływało oburzenie, ponieważ po pandemii wtedy nie było już śladu.

Opozycja, Najwyższa Izba Kontroli i eksperci od finansów publicznych ostro krytykowali rozrost "Polski funduszowej", podkreślając, że narusza to zasady budżetowe i ogranicza kontrolę parlamentu nad wydatkami. Plany finansowe funduszy nie były mianowicie znane nawet posłom i senatorom.

Obecny rząd szedł więc do wyborów w 2023 roku z hasłem naprawy finansów publicznych, co wielu czytało jako uporządkowanie sytuacji z funduszami BGK. Czy rzeczywiście przez dwa i pół roku rządów koalicji 15 października w ich sprawie "nic nie zmieniono"?

Rząd zwiększa przejrzystość

Rząd Donalda Tuska przeprowadził jedną zasadniczą zmianę w kwestii funduszy pozabudżetowych, ale nie była to reforma, której oczekiwała NIK i eksperci od finansów publicznych. Decyzją Ministerstwa Finansów od połowy 2024 roku Bank Gospodarstwa Krajowego publikuje mianowicie plany finansowe funduszy i sprawozdania z ich realizacji. Ponadto te plany dołącza się do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej.

Plany finansowe funduszy i sprawozdania z ich realizacji są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej BGK
Plany finansowe funduszy i sprawozdania z ich realizacji są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej BGK
Źródło zdjęcia: bgk.pl

Nie powoduje to jednak, że fundusze stały się częścią budżetu. Dzięki planom parlamentarzyści i obywatele mogą dowiedzieć się, ile pieniędzy i na co przeznacza się z konkretnych funduszy, ale te wydatki nadal nie zwiększają deficytu i długu publicznego liczonych według metodologii krajowej.

Wydatki nadal poza budżetem

To ostatnie zastrzeżenie jest istotne w kontekście słów Dariusza Wieczorka: "Wszystkie (fundusze pozabudżetowe - red.) są liczone, jeżeli chodzi o deficyt". W krajowym deficycie tych wydatków nadal nie ma. Rząd nie włączył ich do budżetu, ponieważ groziłoby to przekroczeniem konstytucyjnego limitu długu publicznego. Jeśli byłby wyższy niż 60 procent PKB, rządzący musieliby szukać oszczędności.

Dlatego doktor Sławomir Dudek, były prezes Instytutu Finansów Publicznych, już w grudniu 2024 roku pisał, że "obecny rząd wszedł w buty poprzedników i bardzo mu pasują". Jego zdaniem samo opublikowanie planów finansowych to "ruchy pozorowane", które niczego nie rozwiązują, ponieważ bez włączenia do budżetu "jawność tych planów pokazuje jedynie, o ile omijamy Konstytucję".

Wydatki funduszów pozabudżetowych wlicza się wyłącznie do deficytu liczonego według metodologii unijnej. Zasady fiskalne Unii Europejskiej powodują, że Polska nie może pomijać istnienia funduszy w BGK, wysyłając co roku dane o kondycji budżetu do Brukseli. Nie jest to jednak zmiana, którą chwalił się Dariusz Wieczorek, ponieważ tak samo było w czasach rządów Mateusza Morawieckiego. Wtedy też musieliśmy czekać do publikacji danych unijnych, żeby poznać prawdziwy wpływ funduszy na kondycję polskiego budżetu. W tej kwestii nic nie zmieniło się po 2023 roku.

Oficjalny dług publiczny przekroczył 50 procent, a według metodologii unijnej już 61 procent
Oficjalny dług publiczny przekroczył 50 procent, a według metodologii unijnej już 61 procent
Źródło zdjęcia: Ministerstwo Finansów

Podsumowując, ani Piotr Mueller, ani Dariusz Wieczorek nie powiedzieli całej prawdy dotyczącej funduszy pozabudżetowych. Wbrew słowom byłego rzecznika rządu Morawieckiego, nowe kierownictwo Ministerstwa Finansów wprowadziło zmianę w przejrzystości wydatków z funduszy, ale wbrew słowom byłego ministra nauki, nadal nie są one wliczane do krajowego deficytu.

Źródło: Konkret24
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Tagi:
Piotr MuellerDariusz WieczorekBudżet państwafinanseMinisterstwo Finansów
Michał Istel
Michał Istel
Dziennikarz serwisu Konkret24
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