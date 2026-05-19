FAŁSZ

Srebrny Krzyż Zasługi dla kibiców od Nawrockiego? Kancelaria prezydenta wyjaśnia

Srebrny Krzyż Zasługi dla kibiców? Kancelaria prezydenta reaguje
Kibice powitani jak żołnierze. Wśród nich Tomasz P. "Dragon"
Źródło wideo: TVN24
Akcja środowisk kibiców na rzecz pomocy Polakom na Kresach rzekomo została nagrodzona przez Karola Nawrockiego odznaczeniem państwowym. Informacje o tym pojawiły się w sieci. Mamy stanowisko kancelarii prezydenta w tej sprawie.

"Nasza 10-letnia działalność w ramach inicjatywy Triada Kresom została zauważona i doceniona. Za wsparcie dla rodaków na Kresach zostaliśmy odznaczeni przez prezydenta Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Srebrnym Krzyżem Zasługi" - czytamy we wpisie z 14 maja 2026 roku zamieszczonym na profilu Triada Kresom w serwisie X (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). To inicjatywa kibiców Arki Gdynia, Cracovii oraz Lecha Poznań, w ramach której organizowane są zbiórki i licytacje. Twórcy Triady Kresom podają, że zysk z nich trafia na wsparcie "Polaków na Kresach Wschodnich".

Na profilu Triada Kresom pojawiła się informacja o nagrodzeniu akcji przez prezydenta
Źródło zdjęcia: x.com

Do wpisu załączono zdjęcie z odznaczeniem i dokumentem - rzekomym postanowieniem z 27 kwietnia 2026 roku prezydenta Karola Nawrockiego o odznaczeniu akcji.

Dalej czytamy: "To wielkie wyróżnienie, które mieliśmy zaszczyt odebrać w imieniu nas wszystkich - kibiców Arki, Cracovii i Lecha. Dodatkowego smaczku dodaje fakt, iż w tym roku obchodzimy 30lecie przyjaźni! Przyjaźń buduje, a w tym wypadku owocem jest wsparcie na jakie mogą i zawsze będą mogli liczyć nasi rodacy pozostawieni w wyniku decyzji politycznych poza granicami Ojczyzny. Dziękujemy każdemu, kto dołożył choć małą cegiełkę! Prosimy o dalsze wspieranie tej inicjatywy! Zapewniamy, że ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, aby każdy dar, został jak najlepiej wykorzystany!".

Płynące gratulacje

W komentarzach pojawiły się słowa gratulacji, a internauci na Facebooku i X nagłaśniali rzekomy sukces grupy kibiców. "10-cio letnia działalność kibiców Arki, Cracovii, Lecha w ramach akcji Triada Kresom została doceniona odznaczeniem państwowym nadanym przez prezydenta Karola Nawrockiego. Pomoc rodakom żyjącym na terenach niegdyś należących do Polski jest ważna. Jeden naród ponad granicami" - napisał 15 maja na X polski internauta. "Rozpiera nas duma, że oddolna inicjatywa kibolska przerodziła się w regularne wsparcie najbardziej potrzebujących na Kresach" - czytamy w poście na Facebooku z tego samego dnia.

Internauci rozpowszechniali informację o rzekomym nagrodzeniu akcji Krzyżem Zasługi
Źródło zdjęcia: x.com, Facebook

Kancelaria zaprzecza

Triada Kresom jest oznaczona na Facebooku jako organizacja pozarządowa. Nie znajdujemy jej jednak w bazie ngo.pl, opp.ngo ani w bazie na stronie Narodowego Instytutu Wolności, czyli wyszukiwarkach organizacji pożytku publicznego (non profit). Jak podaje na swoim profilu na Facebooku Triada Kresom, jej członkowie wznowili swoją działalność ponad rok temu. W poście z 6 marca 2025 roku napisali: "Po kilkuletniej przerwie wracamy z akcją Triada Kresom". Od tego czasu na profilu regularnie pojawiają się posty i informacje o przedsięwzięciach grupy. Jednak czy rzeczywiście za swoje zasługi zostali nagrodzeni przez Karola Nawrockiego?

Na stronie internetowej prezydenta czytamy, że Krzyż Zasługi "nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną". Jasno wskazano więc, że odznaczenie przyznawane jest konkretnym osobom. W opublikowanym "dokumencie" nie wskazano żadnej osoby z imienia i nazwiska. Poza tym na stronie nie ma też żadnej informacji ani komunikatu o przyznaniu tego odznaczenia państwowego grupie kibiców. Zapytaliśmy więc kancelarię prezydenta, czy Karol Nawrocki rzeczywiście nagrodził Triadę Kresom.

Biuro prasowe kancelarii prezydenta w wiadomości do Konkret24 zaprzeczyło, aby takie zdarzenie miało miejsce. "Informacja o uhonorowaniu Srebrnym Krzyżem Zasługi Akcji Triada Kresom jest informacją nieprawdziwą, a zdjęcie zamieszczone w przedstawionym poście jest fotomontażem, sporządzonym na podstawie zdjęcia prawdziwej legitymacji odznaczeniowej" - czytamy w odpowiedzi.

Źródło: Konkret24
Prezydent RPKarol NawrockiKibiceFake NewsDezinformacja
Zuzanna Karczewska
Zuzanna Karczewska
Dziennikarka serwisu Konkret24
