"Tak wygląda ulica", morderca na motocyklu? Nic tu się zgadza

Poniedziałek, 30 czerwca, to czwarta doba policyjnej obławy . Kilkuset funkcjonariuszy szuka Tadeusza Dudy, podejrzanego o zabójstwo 27 czerwca swojej córki i zięcia, a także o usiłowanie zabójstwa teściowej. Funkcjonariusze apelują, by nie wchodzić do lasów w rejonie poszukiwań. Uruchomiono także specjalną infolinię .

Jeden z popularnych wpisów zamieszczonych w serwisie X zawiera zdjęcie zamieszczone przez anonimowego internautę w niedzielę, 29 czerwca o godz. 12. Opatrzył je komentarzem: "Tak wygląda ulica pod domem, gdzie dokonano zbrodni w Limanowej. Aktualnie morderca podjeżdża pod dom crossem i... strzela do policjantów, następnie uciekając na owym motorze do lasu". Ma chodzić o sytuację z soboty, 28 czerwca, gdy późnym wieczorem w pobliżu domu poszukiwanego pojawił się mężczyzna o podobnej posturze i oddał strzał w kierunku policjantów, a następnie uciekł.

Co widać na zdjęciu

Wbrew przekazowi zawartemu we wpisie do zbrodni doszło w Starej Wsi. To wieś w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie wiejskiej Limanowa. Około czterech kilometrów dzieli ją od miasta Limanowa. Gmina i miasto to dwa odrębne byty samorządowe.