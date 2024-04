Swastyki pod trumną Polaka zabitego w Strefie Gazy? Wyjaśniamy

Po pogrzebie wiele pytań w mediach społecznościowych wywołały zdjęcia, na których widać trumnę wystawioną przed ołtarzem kościoła w Przemyślu. Uwagę internautów zwróciła posadzka lub - jak pisali niektórzy - "dywan" z widocznymi symbolami swastyki kojarzonej obecnie głównie z nazistowskimi Niemcami. Pod wpisem Łukasza Boka, który do informacji o pogrzebie wolontariusza dołączył zdjęcie, komentujący pytali: "To zdjęcie to nie fejk z tym dywanem?"; "Ten dywanik to celowo, żeby był dym na cały świat, że 'źli Polacy'?"; "Czemu na dywanie są swastyki?"; "Wieczny odpoczynek, ale o co chodzi z dywanem?"; "O co chodzi z tą podłogą". Samo zdjęcie wyświetlono ponad 1,2 miliona razy.