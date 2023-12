"Kaczyński na ścianie w TVP"? Tak. Wyjaśniamy spór  

Po zmianie władz w TVP w mediach społecznościowych zaczęło krążyć zdjęcie z siedziby telewizji w Warszawie z informacją, że w gabinecie prezesa wisi portret Kaczyńskiego. Jedni internauci nie wierzą, że taki portret tam był; inni spierają się, który to z braci Kaczyńskich. Sprawdziliśmy.

Po uchwale Sejmu w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej i po decyzji ministra kultury o odwołaniu prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej i rad nadzorczych tych spółek, w budynkach tych instytucji 20 grudnia 2023 roku pojawili się przedstawiciele nowo powołanych przez ministra władz.

Do największego zamieszania doszło w siedzibie TVP przy ulicy Woronicza 17 w Warszawie. Przeciwko zmianom w mediach publicznych protestowali tam razem z pracownikami TVP parlamentarzyści PiS. W środę 20 grudnia w budynku pojawił się nowy przewodniczący rady nadzorczej mecenas Piotr Zemła. Krótko potem w sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania pokazujące, jak rozmawia on z obecnymi tam posłami PiS. Wszyscy stoją w części, gdzie są biura. Widać stół z krzesłami, kwiaty, choinkę, schody. Z tyłu są drzwi. Uwagę internautów przykuł obraz na ścianie obok drzwi. Widać go też np. w materiałach dokumentujących interwencję policji w budynku TVP czy w nagraniu, króre opublikowała posłanka PiS Anna Krupka.

Internauci komentujący ów obraz w mediach społecznościowych piszą z oburzeniem, że pomieszczenie na zdjęciu to gabinet prezesa TVP, a na ścianie wisi portret Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. "'Niezależne media' a w gabinecie szefa TVP wisi… portret Kaczyńskiego"; "Telewizja Publiczna, w której wisiał portret prezesa PARTII! Przecież to jest kumulacja wszystkiego"; "A dlaczego w gabinecie szefa tvp wisi zdjęcie premiera Kaczyńskiego"; "Portret wodza w TV reżimowej"; "Takie wolne te media, że Kaczyński wisi na ścianie" - to przykładowe wpisy (pisownia oryginalna, wytłuszczenia od redakcji).

Internautów zaciekawił i wzburzył obraz wiszący na ścianie w TVP x.com

Jednak część internautów zastanawia się, którego z braci jest to portret. Niektórzy piszą, że to obraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zginął w 2010 roku w Smoleńsku. "Czy ja tam widzę portret Lecha Kaczyńskiego? Czy może Jarosława?" ; "Jednak wydaje mi się, że jest to portret Lecha Kaczyńskiego"; "Czy tam wisi portret Lecha?"; "I co w tym złego? To portret Lecha Kaczyńskiego" - dywagują użytkownicy platformy X (dawniej Twitter).

To nie Jarosław i nie gabinet prezesa TVP

Próżno szukać powszechnie dostępnych informacji o tym, jaki obraz widać na nagraniach z budynku TVP. Jednak w kilku materiałach, które zostały opublikowane podczas zamieszania związanego ze zmianą kierownictwa TVP, widać, że na ścianie jest portret Lecha Kaczyńskiego. Jest identyczny lub podobny do obrazu stworzonego przez malarza Zbigniewa Kotyłło. Fakt, że to portret byłego prezydenta Polski, potwierdził na platformie X Marcin Horała, poseł PiS. Na pytanie dziennikarza Wirtualnej Polski Klaudiusza Michalca: "A może Pan Poseł wytłumaczyć, dlaczego obok gabinetu prezesa na Woronicza wisi portret Lecha Kaczyńskiego?", odpisał: "Prawdopodobnie dlatego, że ceni sobie postać śp. prezydenta Kaczyńskiego. Ma też portret Józefa Piłsudskiego".

Konkret24 w dwóch niezależnych źródłach potwierdził, że rzeczywiście komentowany przez internautów obraz to portret Lecha Kaczyńskiego. Ale nie wisi w gabinecie prezesa TVP, lecz przed wejściem do niego, na 10. piętrze w siedzibie spółki przy ulicy Woronicza 17. Wisi obok drzwi do gabinetu.

Źródło: Konkret24