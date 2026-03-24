Tokarczuk i 17 milionów z "naszych podatków". Nic się nie zgadza

Olga Tokarczuk i 17 milionów "naszych podatków" na grę? Tak nie było
Natalie Portman przeprowadziła rozmowę z Olgą Tokarczuk
Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS
Olga Tokarczuk miała "wyparować" z firmy, która dostała miliony złotych z publicznych pieniędzy na grę opartą na twórczości pisarki - to przekaz rozsyłany ostatnio w mediach społecznościowych. Jest fałszywy, a do jego nagłośnienia walnie przyczynili się politycy PiS.

"Pewnie siedzi gdzieś na jednej z rajskich wysp pod palmą i śmieje się z was idioci, którzy będziecie za nią spłacać te miliony"; "Rozliczymy wszystkich już niedługo"; "Znowu przekręt i wał? czy to publiczne były pieniądze?"; "I niech zgadnę umowy są tak skonstruowane że nikt nie może jej ścigać z tego powodu" - to tylko przykładowe komentarze dotyczące pisarki Olgi Tokarczuk. W trwającej politycznej dyskusji o marnotrawieniu publicznych dotacji rozpowszechniany jest ostatnio przekaz, że czegoś takiego dopuściła się też polska noblistka.

"Pamiętacie 17 mln z naszych podatków na grę Olgi Tokarczuk? Okazuje się że gry nie ma, i z zarządu firmy od gry wyparowała też Tokarczuk..." - grafika z taką treścią obiegła polskie media społecznościowe w drugiej połowie marca (pisownia wszystkich postów oryginalna). Krążyła na platformie X i na Facebooku. Szczególnie w tym drugim serwisie stała się popularna - publikowano ją na wielu grupach, m.in. Wszyscy przeciw "po" i lewicy!, Wspieramy Prezydenta Karola Nawrockiego czy Victoria prawicy.

Tysiące wyświetleń i setki udostępnień miał fejkowy przekaz o grze opartej na twórczości Tokarczuk
Jeden z facebookowiczów 19 marca przekonywał: "gry nie ma, zarząd firmy rozpłynął się jak mgła o poranku, a sama Tokarczuk zniknęła z projektu szybciej niż można powiedzieć 'dotacja'". "Brzmi jak trailer do thrillera, tylko że to nasze pieniądze grają tu główną rolę" - dodał. Post udostępniono ponad 300 razy.

W komentarzach pod tymi wpisami wielu internautów wyrażało oburzenie; padają oskarżenia o "złodziejstwo" i "przekręt" na duże pieniądze. Niektórzy w niewybredny sposób obrażają noblistkę. Inni dopytują o szczegóły projektu.

Przekaz wyszedł od polityków PiS

Ta narracja o Oldze Tokarczuk pojawiła się w sieci już na początku lutego. Niemal identyczną grafikę o noblistce opublikował wtedy na Facebooku Michał Woś, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości. Do tej pory jego post udostępniono niemal 2 tysiące razy. Wywołał blisko 900 komentarzy, głównie uderzających w noblistkę.

Wpis polityka PiS Michała Wosia z lutego 2026 roku uruchomił lawinę
A wcześniej pieniędzmi przyznanymi firmie Sundog SA z Białegostoku - bo to ona ma stworzyć grę na podstawie twórczości Tokarczuk - interesował się inny poseł PiS Dariusz Matecki. W listopadzie 2025 roku złożył interpelację w jej sprawie, domagając się szeregu dokumentów, w tym wniosku złożonego przez Sundog i opinii ekspertów oceniających projekt. Na początku lutego, skarżąc się, że wciąż nie dostał odpowiedzi, mówił w nagraniu o "siedemnastu milionach z waszych pieniędzy".

Tak to politycy PiS przyczynili się do rozpropagowania w sieci fake newsa.

Prawie 17 milionów? Nie z "naszych podatków"

Wyjaśnijmy, o co chodzi. W 2022 roku pracownicy Sundoga wpadli na pomysł stworzenia gry opartej na wciągającej fabule i interesującym świecie. Poszukując twórcy takich fabuł i światów, zaproponowali współpracę Oldze Tokarczuk. Chodziło o grę inspirowaną jej powieścią "Anna In w grobowcach świata". Nie dotarliśmy do informacji potwierdzających, że autorka osobiście promowała projektu "Ibru". Na stronie Fundacji Olgi Tokarczuk dostępny jest post z marca 2022 roku, w którym informowano o "trwających pracach koncepcyjnych nad zaprojektowaniem gry komputerowej" na podstawie wspomnianej książki noblistki.

Jak informował potem w 2024 roku "Puls Biznesu", "Sundog to zarejestrowana w 2022 r. spółka growa. Jej współzałożycielką, akcjonariuszką i członkinią rady nadzorczej jest noblistka Olga Tokarczuk. Trzon zespołu Sundoga tworzą osoby z dużym doświadczeniem w branży gier, które zdobywały m.in. w Fuero Games, PolyAmorous, Ovid Works, Flying Wild Hog czy CI Games. Spółka pracuje nad autorskim tytułem 'Ibru'. To gra inspirowana twórczością pisarki Olgi Tokarczuk, głównie książką 'Anna In w grobowcach świata'".

We wrześniu 2024 roku przyznano firmie Sundog dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Wyniosło 16,7 mln zł. Zawarta z PARP umowa zakłada realizację projektu do 30 kwietnia 2028 roku. Pełna wartość dofinansowanego projektu to 23,2 mln zł.

Nie jest więc prawdą, że to pieniądze "z naszych podatków" - bo to środki unijne. Polska pozostaje największym beneficjentem netto funduszy Unii Europejskiej.

W konkursie o unijne środki, do którego stanęła firma Sundog SA, złożono ponad 2,7 tys. wniosków, z czego 201 projektów otrzymało rekomendację. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na początku marca poinformowało o tym posła Mateckiego w odpowiedzi na interpelację poselską.

W lutym przedstawiciele firmy Sundog w rozmowie z wrocławską "Gazetą Wyborczą" tłumaczyli, że nie dostali całego przyznanego dofinansowania od razu. Pierwsza transza - na pokrycie kosztów prac rozpoczętych w listopadzie 2024 roku - trafiła do firmy wiosną 2025. By dostać kolejne transze, spółka musi udowodnić PARP, że osiągnęła kolejne "założone w harmonogramie prac kamienie milowe". "Co ważne, Olga Tokarczuk nie wzięła z naszej spółki ani złotówki. Przeciwnie, zainwestowała w nią swoje pieniądze" - przekazał zarząd firmy.

Jak podał na początku marca tego roku resort funduszy, projekt firmy Sundog jest rozliczany przez PARP "na bieżąco zgodnie z zawartą umową". Do tego czasu spółka otrzymała 6,2 mln zł dofinansowania - niecałe 609 tys. zł w formie refundacji i 5,6 mln zł zaliczki.

Na grę? Nie, na system do tworzenia gier

Rozpowszechniany przekaz upraszcza cel unijnego dofinansowania dla Sundog: to nie są pieniądze na grę, tylko na system, który ma posłużyć do jej stworzenia. Spółka otrzymała bowiem dofinansowanie na prace nad systemem InteGra, który ma ułatwić tworzenie bardziej realistycznych i nieliniowych gier fabularnych. "Puls Biznesu" opisywał, że to technologia "do tworzenia nieliniowych gier RPG w silniku Unreal Engine 5, umożliwiających tworzenie spójnych psychologicznie postaci, których decyzje będą odzwierciedlały ich implikowaną psychikę, w oparciu o badania z zakresu groznawstwa, psychologii oraz technologii AI (LLM)".

"Rezultatem projektu będzie gotowy do wdrożenia system InteGra, który Spółka wykorzysta podczas opracowania i wprowadzenia na rynek swojej pierwszej gry fabularnej - Ibru" - informuje Sundog. Cel dofinansowania potwierdza również MFiPR: "wniosek dotyczył opracowania technologii do produkcji gier komputerowych, nie zaś samej gry".

Tokarczuk "wyparowała" z zarządu? Nigdy w nim nie była

Kolejna nieprawda dotyczy samej Olgi Tokarczuk. Rzekomo miała "wyparować" z zarządu firmy Sundog - ale nigdy w nim nie zasiadała.

Według danych Krajowego Rejestru Sądowego, Olga Tokarczuk była członkinią rady nadzorczej spółki - od początku jej istnienia do 23 kwietnia 2025 roku. Zarząd i rada nadzorcza to dwa odrębne organy spółek akcyjnych. Zarząd prowadzi bieżące sprawy spółki i ją reprezentuje. Rada nadzorcza pełni funkcję kontrolną, nadzorując działalność zarządu.

Jaki był powód odejścia Tokarczuk z rady nadzorczej? "Pani Olga ogranicza ostatnio różne swoje aktywności, gdyż pisze książkę, często wyjeżdża. A praca w radzie nadzorczej naszej spółki wymaga dużego zaangażowania" - tłumaczyli w lutym przedstawiciele Sundog. Zapewniali, że są w stałym kontakcie z noblistką, która konsultuje kluczowe elementy scenariusza gry.

O powody odejścia z rady nadzorczej zapytaliśmy też biuro Olgi Tokarczuk, lecz do publikacji tekstu nie odpowiedziało nam.

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, że Tokarczuk formalnie nie jest związana z dofinansowanym projektem. "W ramach zespołu projektowego, który podlegał ocenie, nie została wykazana Pani Olga Tokarczuk. Informacja o Pani Oldze Tokarczuk widnieje wyłącznie w kontekście przekazania przez nią praw własności intelektualnej firmie Sundog S.A. Pani Olga Tokarczuk nie jest także partnerem w projekcie" - podał resort w odpowiedzi na interpelację.

Gabriela Sieczkowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica